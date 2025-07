Clasificaciones del Tour de Francia al término de la 2ª etapa

```html

Clasificación de la 2ª etapa del Tour de Francia, disputada este domingo sobre 209,1 km de recorrido, entre Lauwin-Planque y Boulogne-sur-Mer:

1. Mathieu van der Poel (NED/Alpecin) 4 h 45:41.

(media: 44,0 km/h)

2. Tadej Pogacar (SLO) a 0.

3. Jonas Vingegaard (DEN) 0.

4. Romain Grégoire (FRA) 0.

5. Julian Alaphilippe (FRA) 0.

6. Oscar Onley (GBR) 0.

7. Aurélien Paret-Peintre (FRA) 0.

8. Kévin Vauquelin (FRA) 0.

9. Simone Velasco (ITA) 0.

10. Jenno Berckmoes (BEL) 0.

11. Alexandre Delettre (FRA) 0.

12. Enric Mas (ESP) 0.

13. Santiago Buitrago (COL) 0.

14. Marc Hirschi (SUI) 0.

15. João Almeida (POR) 0.

16. Guillaume Martin-Guyonnet (FRA) 0.

17. Remco Evenepoel (BEL) 0.

18. Matteo Jorgenson (USA) 0.

19. Neilson Powless (USA) 0.

20. Emanuel Buchmann (GER) 0.

21. Felix Gall (AUT) 0.

22. Primož Roglic (SLO) 0.

23. Mattias Skjelmose (DEN) 0.

24. Florian Lipowitz (GER) 0.

25. Alexey Lutsenko (KAZ) 0.

26. Quentin Pacher (FRA) 0.

27. Jasper Philipsen (BEL) 31.

28. Joe Blackmore (GBR) 31.

29. Harold Tejada (COL) 31.

30. Clément Berthet (FRA) 31.

31. Carlos Rodríguez (ESP) 31.

32. Cristián Rodríguez (ESP) 31.

33. Tobias Johannessen (NOR) 31.

34. Dylan Teuns (BEL) 31.

35. Mathieu Burgaudeau (FRA) 31.

36. Jack Haig (AUS) 31.

37. Geraint Thomas (GBR) 31.

38. Mauro Schmid (SUI) 31.

39. Steff Cras (BEL) 31.

40. Fred Wright (GBR) 31.

41. Jordan Jegat (FRA) 31.

42. Valentin Madouas (FRA) 31.

43. Ben O'Connor (AUS) 31.

44. Sepp Kuss (USA) 31.

45. Clément Venturini (FRA) 31.

46. Bryan Coquard (FRA) 31.

47. Axel Laurance (FRA) 45.

48. Eddie Dunbar (IRL) 1:10.

49. Harry Sweeny (AUS) 1:29.

50. Tiesj Benoot (BEL) 1:29.

51. Sam Watson (GBR) 1:29.

52. Ben Healy (IRL) 1:29.

53. Kaden Groves (AUS) 1:29.

54. Simon Yates (GBR) 1:29.

55. Ilan Van Wilder (BEL) 1:29.

56. Jhonatan Narváez (ECU) 1:29.

57. Tobias Andresen (DEN) 1:34.

58. Michael Valgren (DEN) 1:34.

59. Toms Skujinš (LAT) 1:34.

60. Alex Aranburu (ESP) 2:33.

61. Damien Touzé (FRA) 2:33.

62. Bastien Tronchon (FRA) 2:33.

63. Frank van den Broek (NED) 2:43.

64. Georg Zimmerman (GER) 2:53.

65. Tim Wellens (BEL) 2:58.

66. Gregor Mühlberger (AUT) 2:58.

67. Xandro Meurisse (BEL) 3:11.

68. Robert Stannard (AUS) 3:11.

69. Krists Neilands (LAT) 3:22.

70. Jake Stewart (GBR) 3:22.

71. Kasper Asgreen (DEN) 3:22.

72. Anthony Turgis (FRA) 3:22.

73. Paul Penhoët (FRA) 3:22.

74. Ewen Costiou (FRA) 3:22.

75. Warren Barguil (FRA) 3:22.

76. Mike Teunissen (NED) 3:22.

77. Raúl García (ESP) 3:22.

78. Thomas Gachignard (FRA) 3:22.

79.

``` Callum Scotson (AUS) 3:27. 80. Wout van Aert (BEL) 3:29. 81. Pavel Bittner (CZE) 4:07. 82. Jonathan Milan (ITA) 4:54. 83. Marc Soler (ESP) 5:03. 84. Gianni Vermeersch (BEL) 5:03. 85. Matteo Trentin (ITA) 5:03. 86. Matis Louvel (FRA) 5:03. 87. Clément Russo (FRA) 5:03. 88. Cyril Barthe (FRA) 5:03. 89. Oliver Naesen (BEL) 5:03. 90. Jasper Stuyven (BEL) 5:03. 91. Lenny Martinez (FRA) 5:03. 92. Emilien Jeannière (FRA) 5:03. 93. Mathis Le Berre (FRA) 5:03. 94. Michael Woods (CAN) 5:03. 95. Thymen Arensman (NED) 5:03. 96. Adam Yates (GBR) 5:03. 97. Ion Izagirre (ESP) 5:03. 98. Markus Hoelgård (NOR) 5:03. 99. Tobias Foss (NOR) 5:03. 100. Louis Barré (FRA) 5:03. 101. Benjamin Thomas (FRA) 5:03. 102. Pascal Eenkhoorn (NED) 5:03. 103. Gianni Moscon (ITA) 5:03. 104. Valentin Paret-Peintre (FRA) 5:25. 105. Victor Campenaerts (BEL) 5:25. 106. Hugo Page (FRA) 5:25. 107. Biniam Girmay (ERI) 5:25. 108. Quinn Simmons (USA) 5:35. 109. Mattia Cattaneo (ITA) 5:35. 110. Jonas Abrahamsen (NOR) 5:35. 111. Alex Baudin (FRA) 5:35. 112. Lewis Askey (GBR) 5:35. 113. Laurence Pithie (NZL) 6:39. 114. Connor Swift (GBR) 6:39. 115. Luke Durbridge (AUS) 6:39. 116. Vincenzo Albanese (ITA) 6:39. 117. Luka Mezgec (SLO) 6:39. 118. Anders Johannessen (NOR) 7:22. 119. Jonas Rutsch (GER) 7:49. 120. Laurenz Rex (BEL) 7:49. 121. Maximilian Schachmann (GER) 7:49. 122. Marijn van den Berg (NED) 7:49. 123. Bruno Armirail (FRA) 7:49. 124. Elmar Reinders (NED) 7:49. 125. Nils Politt (GER) 7:49. 126. Pavel Sivakov (FRA) 7:49. 127. Marius Mayrhofer (GER) 7:49. 128. Niklas Märkl (GER) 7:49. 129. Jonas Rickaert (BEL) 7:49. 130. Emiel Verstrynge (BEL) 7:49. 131. Eduardo Sepúlveda (ARG) 7:49. 132. Lucas Plapp (AUS) 7:49. 133. Aleksander Vlasov (RUS) 7:49. 134. Alexis Renard (FRA) 7:49. 135. Amaury Capiot (BEL) 7:49. 136. Sébastien Grignard (BEL) 7:49. 137. Matej Mohoric (SLO) 7:49. 138. Nélson Oliveira (POR) 7:49. 139. Sergio Higuita (COL) 7:49. 140. Mick van Dijke (NED) 7:49. 141. Tim Naberman (NED) 7:49. 142. Thibau Nys (BEL) 7:49. 143. Vito Braet (BEL) 7:49. 144. Jasper De Buyst (BEL) 7:49. 145. Lennert Van Eetvelt (BEL) 7:49. 146. Roel van Sintmaartensdijk (NED) 7:49. 147. Sean Flynn (GBR) 8:48. 148. Mattéo Vercher (FRA) 8:48. 149. Iván Romeo (ESP) 9:02. 150. Michael Storer (AUS) 10:22. 151. Simone Consonni (ITA) 10:22. 152. Fabian Lienhard (SUI) 10:54. 153. Silvan Dillier (SUI) 10:54. 154. Arnaud Démare (FRA) 10:54. 155. Einer Rubio (COL) 10:54. 156. Brent Van Moer (BEL) 10:54. 157. Iván García (ESP) 10:57. 158. Edward Theuns (BEL) 10:57.

159. Tim Merlier (BEL) 10:57.

160. Stian Edvardsen-Fredheim (NOR) 10:57.

161. Bert Van Lerberghe (BEL) 10:57.

162. Dylan Groenewegen (NED) 10:57.

163. Kamil Gradek (POL) 10:57.

164. Clément Champoussin (FRA) 10:57.

165. Danny van Poppel (NED) 10:57.

166. Edoardo Affini (ITA) 10:57.

167. William Barta (USA) 10:57.

168. Arnaud De Lie (BEL) 10:57.

169. Jarrod Drizners (AUS) 10:57.

170. Guillaume Boivin (CAN) 10:57.

171. Pablo Castrillo (ESP) 10:57.

172. Pascal Ackermann (GER) 10:57.

173. Jordi Meeus (BEL) 10:57.

174. Phil Bauhaus (GER) 10:57.

175. Magnus Nielsen (DEN) 10:57.

176. Alberto Dainese (ITA) 10:57.

177. Andreas Leknessund (NOR) 10:57.

178. Marco Haller (AUT) 10:57.

179. Yevgeniy Fedorov (KAZ) 10:57.

180. Søren Wærenskjold (NOR) 10:57.

181. Cees Bol (NED) 11:16.

182. Davide Ballerini (ITA) 11:16.

- Clasificación general:

1. Mathieu van der Poel (NED/ADC) 8 h 38:42.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAD) a 4.

3. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 6.

4. Kévin Vauquelin (FRA/ARK) 10.

5. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 10.

6. Enric Mas (ESP/MOV) 10.

7. Jasper Philipsen (BEL/ADC) 31.

8. Joe Blackmore (GBR/IPT) 41.

9. Tobias Johannessen (NOR/UXT) 41.

10. Ben O'Connor (AUS/JAY) 41.

11. Neilson Powless (USA/EFE) 49.

12. Aurélien Paret-Peintre (FRA/DAT) 49.

13. João Almeida (POR/UAD) 49.

14. Emanuel Buchmann (GER/COF) 49.

15. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 49.

16. Oscar Onley (GBR/DFP) 49.

17. Santiago Buitrago (COL/TBV) 49.

18. Remco Evenepoel (BEL/SOQ) 49.

19. Felix Gall (AUT/DAT) 49.

20. Guillaume Martin-Guyonnet (FRA/GFC) 49.

21. Primož Roglic (SLO/RBH) 49.

22. Florian Lipowitz (GER/RBH) 49.

23. Alexandre Delettre (FRA/TEN) 49.

24. Jenno Berckmoes (BEL/LTD) 49.

25. Marc Hirschi (SUI/TUD) 49.

26. Clément Berthet (FRA/DAT) 1:20.

27. Bryan Coquard (FRA/COF) 1:20.

28. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 1:20.

29. Jordan Jegat (FRA/TEN) 1:20.

30. Valentin Madouas (FRA/GFC) 1:20.

31. Geraint Thomas (GBR/IGD) 1:20.

32. Jack Haig (AUS/TBV) 1:20.

33. Steff Cras (BEL/TEN) 1:20.

34. Dylan Teuns (BEL/COF) 1:20.

35. Fred Wright (GBR/TBV) 1:20.

36. Sepp Kuss (USA/TVL) 1:20.

37. Sam Watson (GBR/IGD) 1:39.

38. Harry Sweeny (AUS/EFE) 1:39.

39. Kaden Groves (AUS/ADC) 1:39.

40. Tiesj Benoot (BEL/TVL) 1:39.

41. Clément Venturini (FRA/ARK) 1:47.

42. Ben Healy (IRL/EFE) 2:18.

43. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 2:18.

44. Jhonatan Narváez (ECU/UAD) 2:18.

45. Tobias Andresen (DEN/DFP) 2:23.

46. Michael Valgren (DEN/EFE) 2:23.

47. Damien Touzé (FRA/COF) 2:43.

48. Tim Wellens (BEL/UAD) 3:08.

49. Toms Skujinš (LAT/LTK) 3:10.

50. Bastien Tronchon (FRA/DAT) 3:22. 51. Alex Aranburu (ESP/COF) 3:22. 52. Anthony Turgis (FRA/TEN) 3:32. 53. Paul Penhoët (FRA/GFC) 3:32. 54. Krists Neilands (LAT/IPT) 3:32. 55. Mike Teunissen (NED/AST) 3:32. 56. Kasper Asgreen (DEN/EFE) 3:32. 57. Xandro Meurisse (BEL/ADC) 3:34. 58. Robert Stannard (AUS/TBV) 4:00. 59. Thomas Gachignard (FRA/TEN) 4:11. 60. Wout van Aert (BEL/TVL) 4:18. 61. Warren Barguil (FRA/DFP) 4:38. 62. Callum Scotson (AUS/DAT) 4:43. 63. Pavel Bittner (CZE/DFP) 4:56. 64. Matteo Trentin (ITA/TUD) 5:13. 65. Clément Russo (FRA/GFC) 5:13. 66. Jasper Stuyven (BEL/LTK) 5:13. 67. Cyril Barthe (FRA/GFC) 5:13. 68. Romain Grégoire (FRA/GFC) 5:28. 69. Quentin Pacher (FRA/GFC) 5:28. 70. Alexey Lutsenko (KAZ/IPT) 5:28. 71. Biniam Girmay (ERI/IWA) 5:29. 72. Jonathan Milan (ITA/LTK) 5:43. 73. Markus Hoelgård (NOR/UXT) 5:52. 74. Matis Louvel (FRA/IPT) 5:52. 75. Gianni Vermeersch (BEL/ADC) 5:52. 76. Oliver Naesen (BEL/DAT) 5:52. 77. Pascal Eenkhoorn (NED/SOQ) 5:52. 78. Tobias Foss (NOR/IGD) 5:52. 79. Jonas Abrahamsen (NOR/UXT) 5:58. 80. Harold Tejada (COL/AST) 5:59. 81. Cristián Rodríguez (ESP/ARK) 5:59. 82. Mauro Schmid (SUI/JAY) 6:08. 83. Hugo Page (FRA/IWA) 6:14. 84. Eddie Dunbar (IRL/JAY) 6:38. 85. Simone Velasco (ITA/AST) 6:41. 86. Julian Alaphilippe (FRA/TUD) 6:41. 87. Luka Mezgec (SLO/JAY) 6:49. 88. Alex Baudin (FRA/EFE) 6:51. 89. Mathieu Burgaudeau (FRA/TEN) 7:12. 90. Axel Laurance (FRA/IGD) 7:26. 91. Ion Izagirre (ESP/COF) 7:27. 92. Gianni Moscon (ITA/RBH) 7:27. 93. Connor Swift (GBR/IGD) 7:28. 94. Vincenzo Albanese (ITA/EFE) 7:28. 95. Mattia Cattaneo (ITA/SOQ) 7:33. 96. Victor Campenaerts (BEL/TVL) 7:34. 97. Marc Soler (ESP/UAD) 7:39. 98. Marius Mayrhofer (GER/TUD) 7:59. 99. Niklas Märkl (GER/DFP) 7:59. 100. Marijn van den Berg (NED/EFE) 7:59. 101. Simon Yates (GBR/TVL) 8:10. 102. Frank van den Broek (NED/DFP) 8:11. 103. Jonas Rickaert (BEL/ADC) 8:12. 104. Georg Zimmerman (GER/IWA) 8:21. 105. Laurence Pithie (NZL/RBH) 8:22. 106. Gregor Mühlberger (AUT/MOV) 8:26. 107. Amaury Capiot (BEL/ARK) 8:38. 108. Alexis Renard (FRA/COF) 8:38. 109. Jasper De Buyst (BEL/LTD) 8:38. 110. Nélson Oliveira (POR/MOV) 8:38. 111. Lennert Van Eetvelt (BEL/LTD) 8:38. 112. Ewen Costiou (FRA/ARK) 8:50. 113. Raúl García (ESP/ARK) 8:50. 114. Jake Stewart (GBR/IPT) 8:50. 115. Elmar Reinders (NED/JAY) 9:05. 116. Aleksander Vlasov (RUS/RBH) 9:05. 117. Matej Mohoric (SLO/TBV) 9:05. 118. Vito Braet (BEL/IWA) 9:25. 119. Sean Flynn (GBR/DFP) 9:37. 120. Mick van Dijke (NED/RBH) 10:13. 121. Mathis Le Berre (FRA/ARK) 10:31. 122. Thymen Arensman (NED/IGD) 10:31. 123. Benjamin Thomas (FRA/COF) 10:31. 124. Emilien Jeannière (FRA/TEN) 10:31. 125. Adam Yates (GBR/UAD) 10:31. 126. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) 10:53. 127. Søren Wærenskjold (NOR/UXT) 11:03. 128. Quinn Simmons (USA/LTK) 11:03. 129. Iván García (ESP/MOV) 11:07. 130. Stian Edvardsen-Fredheim (NOR/UXT) 11:07. 131. Pascal Ackermann (GER/IPT) 11:07. 132. Marco Haller (AUT/TUD) 11:07. 133. Edoardo Affini (ITA/TVL) 11:32. 134. Arnaud Démare (FRA/ARK) 11:43. 135. Fabian Lienhard (SUI/TUD) 11:43. 136. Brent Van Moer (BEL/LTD) 11:43. 137. Michael Woods (CAN/IPT) 11:44. 138. Louis Barré (FRA/IWA) 11:44. 139. Tim Merlier (BEL/SOQ) 11:46. 140. Arnaud De Lie (BEL/LTD) 11:46. 141. Danny van Poppel (NED/RBH) 11:46. 142. Jordi Meeus (BEL/RBH) 11:46. 143. Davide Ballerini (ITA/AST) 11:46. 144. Phil Bauhaus (GER/TBV) 11:46. 145. Alberto Dainese (ITA/TUD) 11:46. 146. Dylan Groenewegen (NED/JAY) 11:46. 147. Guillaume Boivin (CAN/IPT) 11:46. 148. Magnus Nielsen (DEN/UXT) 11:46. 149. Jarrod Drizners (AUS/LTD) 11:46. 150. Simone Consonni (ITA/LTK) 12:05. 151. Bert Van Lerberghe (BEL/SOQ) 12:13. 152. Lewis Askey (GBR/GFC) 12:16. 153. Edward Theuns (BEL/LTK) 12:33. 154. Anders Johannessen (NOR/UXT) 12:50. 155. Nils Politt (GER/UAD) 13:17. 156. Jonas Rutsch (GER/IWA) 13:17. 157. Bruno Armirail (FRA/DAT) 13:17. 158. Laurenz Rex (BEL/IWA) 13:17. 159. Eduardo Sepúlveda (ARG/LTD) 13:17. 160. Sébastien Grignard (BEL/LTD) 13:17. 161. Pavel Sivakov (FRA/UAD) 13:17. 162. Sergio Higuita (COL/AST) 13:17. 163. Tim Naberman (NED/DFP) 13:17. 164. Emiel Verstrynge (BEL/ADC) 13:17. 165. Luke Durbridge (AUS/JAY) 13:20. 166. Kamil Gradek (POL/TBV) 13:33. 167. Lenny Martinez (FRA/TBV) 14:24. 168. Maximilian Schachmann (GER/SOQ) 14:30. 169. Lucas Plapp (AUS/JAY) 14:30. 170. Roel van Sintmaartensdijk (NED/IWA) 14:30. 171. Thibau Nys (BEL/LTK) 14:30. 172. Mattéo Vercher (FRA/TEN) 15:29. 173. Iván Romeo (ESP/MOV) 15:43. 174. Michael Storer (AUS/TUD) 15:50. 175. Einer Rubio (COL/MOV) 16:22. 176. Andreas Leknessund (NOR/UXT) 16:25. 177. Clément Champoussin (FRA/AST) 16:25. 178. Pablo Castrillo (ESP/MOV) 16:25. 179. Silvan Dillier (SUI/ADC) 17:35. 180. William Barta (USA/MOV) 17:38. 181. Yevgeniy Fedorov (KAZ/AST) 17:38. 182. Cees Bol (NED/AST) 17:57. - Clasificación por puntos 1. Jasper Philipsen (BEL/ADC) 71 pts 2. Biniam Girmay (ERI/IWA) 54 3. Mathieu van der Poel (NED/ADC) 50 4. Anthony Turgis (FRA/TEN) 36 5. Jonathan Milan (ITA/LTK) 31 6. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 30 7. Paul Penhoët (FRA/GFC) 26 8. Bryan Coquard (FRA/COF) 23 9. Yevgeniy Fedorov (KAZ/AST) 20 10. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 20 - Montaña 1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 3 pts 2. Tim Wellens (BEL/UAD) 2 3. Benjamin Thomas (FRA/COF) 2 4. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 2 5. Kévin Vauquelin (FRA/ARK) 1 6. Andreas Leknessund (NOR/UXT) 1 - Jóvenes (general) 1. Kévin Vauquelin (FRA/ARK) 8 h 38:52. 2. Joe Blackmore (GBR/IPT) a 31. 3. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 39. 4. Oscar Onley (GBR/DFP) 39. 5. Remco Evenepoel (BEL/SOQ) 39. 6. Florian Lipowitz (GER/RBH) 39. 7. Jenno Berckmoes (BEL/LTD) 39. 8. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 1:10. 9. Sam Watson (GBR/IGD) 1:29. 10. Ben Healy (IRL/EFE) 2:08. - Combatividad (general) 1. Bruno Armirail (FRA/DAT) bds/iga/dr