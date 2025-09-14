LA NACION

Clasificaciones finales de la Vuelta a España

Clasificación general final de la Vuelta

Clasificaciones finales de la Vuelta a España
Clasificaciones finales de la Vuelta a España

Clasificación general final de la Vuelta a España:

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 72 h 53:57.

2. João Almeida (POR/UAD) a 1:16.

3. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 3:11.

4. Jai Hindley (AUS/RBH) 3:41.

5. Matthew Riccitello (USA/IPT) 5:55.

6. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 7:23.

7. Sepp Kuss (USA/TVL) 7:45.

8. Felix Gall (AUT/DAT) 7:50.

9. Torstein Træen (NOR/TBV) 9:48.

10. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 12:16.

11. William Lecerf (BEL/SOQ) 14:00.

12. Harold Tejada (COL/AST) 21:31.

13. Abel Balderstone (ESP/CJR) 28:07.

14. Jaume Guardeño (ESP/CJR) 30:30.

15. Santiago Buitrago (COL/TBV) 45:38.

16. Louis Meintjies (RSA/IWA) 45:39.

17. Egan Bernal (COL/IGD) 46:26.

18. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 48:17.

19. Bruno Armirail (FRA/DAT) 48:30.

20. Kevin Vermaerke (USA/DFP) 50:08.

21. Eddie Dunbar (IRL/JAY) 57:19.

22. Harold López (ECU/AST) 59:23.

23. Rudy Molard (FRA/GFC) 1 h 00:51.

24. Ben Tulett (GBR/TVL) 1 h 04:46.

25. Felix Großschartner (AUT/UAD) 1 h 09:30.

26. Marc Soler (ESP/UAD) 1 h 11:14.

27. Mikel Landa (ESP/SOQ) 1 h 18:26.

28. Damien Howson (AUS/Q36) 1 h 19:07.

29. Finlay Pickering (GBR/TBV) 1 h 22:02.

30. Jay Vine (AUS/UAD) 1 h 27:41.

31. Sergio Samitier (ESP/COF) 1 h 33:20.

32. Marco Frigo (ITA/IPT) 1 h 34:17.

33. Julien Bernard (FRA/LTK) 1 h 39:06.

34. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/MOV) 1 h 43:22.

35. Clément Braz Afonso (FRA/GFC) 1 h 43:34.

36. Wout Poels (NED/AST) 1 h 48:56.

37. Louis Vervaeke (BEL/SOQ) 1 h 50:12.

38. Andrea Bagioli (ITA/LTK) 1 h 57:31.

39. Pierre Thierry (FRA/ARK) 1 h 59:17.

40. Fausto Masnada (ITA/AST) 2 h 01:00.

41. Antonio Tiberi (ITA/TBV) 2 h 01:24.

42. Johannes Staune-Mittet (NOR/DAT) 2 h 01:41.

43. Jan Hirt (CZE/IPT) 2 h 01:43.

44. Bob Jungels (LUX/IGD) 2 h 04:14.

45. Brieuc Rolland (FRA/GFC) 2 h 04:21.

46. Callum Scotson (AUS/DAT) 2 h 09:37.

47. José Luis Faura (ESP/BBH) 2 h 13:57.

48. Lorenzo Fortunato (ITA/AST) 2 h 15:02.

49. Gijs Leemreize (NED/DFP) 2 h 16:48.

50. Markel Beloki (ESP/EFE) 2 h 21:45.

51. Ben Zwiehoff (GER/RBH) 2 h 22:31.

52. Léo Bisiaux (FRA/DAT) 2 h 22:33.

53. Chris Hamilton (AUS/DFP) 2 h 25:56.

54. Guillermo Martínez (COL/DFP) 2 h 27:08.

55. Carlos Canal (ESP/MOV) 2 h 28:38.

56. Giovanni Aleotti (ITA/RBH) 2 h 28:38.

57. Lars Craps (BEL/LTD) 2 h 29:14.

58. Eduardo Sepúlveda (ARG/LTD) 2 h 30:57.

59. Victor Langelotti (MON/IGD) 2 h 32:10.

60. Carlos Verona (ESP/LTK) 2 h 32:57.

61. Sander De Pestel (BEL/DAT) 2 h 33:33.

62. Wilco Kelderman (NED/TVL) 2 h 38:47.

63. Hugo De La Calle (ESP/BBH) 2 h 42:30.

64. Joan Bou (ESP/CJR) 2 h 43:12.

65. Magnus Sheffield (USA/IGD) 2 h 44:56.

66. James Shaw (GBR/EFE) 2 h 46:06.

67.

David González (ESP/Q36) 2 h 47:42.

68. Juan Ayuso (ESP/UAD) 2 h 47:57.

69. Sergio Chumil (GUA/BBH) 2 h 49:38.

70. Alex Molenaar (NED/CJR) 2 h 50:43.

71. Nicola Conci (ITA/AST) 2 h 51:32.

72. Michel Heßmann (GER/MOV) 2 h 51:52.

73. Mauri Vansevenant (BEL/SOQ) 2 h 53:37.

74. Maximilian Schachmann (GER/SOQ) 2 h 54:04.

75. Sean Quinn (USA/EFE) 2 h 55:04.

76. Stefan Küng (SUI/GFC) 2 h 55:41.

77. Jesús Herrada (ESP/COF) 2 h 56:36.

78. Thomas Silva (URU/CJR) 2 h 58:10.

79. Roman Ermakov (RUS/TBV) 2 h 58:48.

80. Jack Haig (AUS/TBV) 2 h 59:42.

81. Brandon Rivera (COL/IGD) 3 h 01:23.

82. Mathijs Paasschens (NED/TBV) 3 h 01:46.

83. Michal Kwiatkowski (POL/IGD) 3 h 02:25.

84. Finn Fisher-Black (NZL/RBH) 3 h 05:04.

85. Jordan Labrosse (FRA/DAT) 3 h 09:59.

86. Nans Peters (FRA/DAT) 3 h 10:09.

87. Nico Denz (GER/RBH) 3 h 10:43.

88. Orluis Aular (VEN/MOV) 3 h 11:02.

89. Jonas Gregaard (DEN/LTD) 3 h 11:10.

90. Jakub Otruba (CZE/CJR) 3 h 12:26.

91. Mario Aparicio (ESP/BBH) 3 h 12:44.

92. Bjoern Koerdt (GBR/DFP) 3 h 13:49.

93. Jardi van der Lee (NED/EFE) 3 h 14:12.

94. Kelland O'Brien (AUS/JAY) 3 h 14:30.

95. Simone Petilli (ITA/IWA) 3 h 15:26.

96. Alec Segaert (BEL/LTD) 3 h 16:15.

97. David Gaudu (FRA/GFC) 3 h 16:55.

98. Emanuel Buchmann (GER/COF) 3 h 17:06.

99. Louis Rouland (FRA/ARK) 3 h 17:20.

100. Patrick Gamper (AUT/JAY) 3 h 18:44.

101. Gal Glivar (SLO/ADC) 3 h 19:37.

102. David De la Cruz (ESP/Q36) 3 h 21:52.

103. Thibaud Gruel (FRA/GFC) 3 h 24:03.

104. Lukas Nerurkar (GBR/EFE) 3 h 24:13.

105. Nicolya Vinokurov (KAZ/AST) 3 h 26:40.

106. Jonas Rickaert (BEL/ADC) 3 h 28:01.

107. Iván García (ESP/MOV) 3 h 28:55.

108. Pier-André Côté (CAN/IPT) 3 h 31:36.

109. Ivo Oliveira (POR/UAD) 3 h 31:41.

110. Christopher Juul-Jensen (DEN/JAY) 3 h 32:28.

111. Joel Nicolau (ESP/CJR) 3 h 36:13.

112. Nickolas Zukowsky (CAN/Q36) 3 h 38:01.

113. Alessandro Verre (ITA/ARK) 3 h 38:20.

114. Marcel Camprubi (ESP/Q36) 3 h 39:36.

115. Kamiel Bonneu (BEL/IWA) 3 h 40:58.

116. Huub Artz (NED/IWA) 3 h 42:02.

117. Nicolò Buratti (ITA/TBV) 3 h 42:13.

118. Luca Van Boven (BEL/IWA) 3 h 42:14.

119. Edward Planckaert (BEL/ADC) 3 h 44:23.

120. Léandre Lozouet (FRA/ARK) 3 h 49:26.

121. Victor Guernalec (FRA/ARK) 3 h 52:49.

122. Matteo Sobrero (ITA/RBH) 3 h 53:01.

123. Dion Smith (NZL/IWA) 3 h 53:08.

124. Rémi Cavagna (FRA/GFC) 3 h 55:18.

125. Mads Pedersen (DEN/LTK) 3 h 56:59.

126. Madis Mihkels (EST/EFE) 4 h 00:51.

127. Ben Turner (GBR/IGD) 4 h 06:04.

128. Dries De Pooter (BEL/IWA) 4 h 07:09.

129. Jake Stewart (GBR/IPT) 4 h 08:08.

130. Dylan van Baarle (NED/TVL) 4 h 08:16.

131.

Filippo Ganna (ITA/IGD) 4 h 08:59.

132. Tobias Bayer (AUT/ADC) 4 h 10:00.

133. Fabio Christen (SUI/Q36) 4 h 11:52.

134. Liam Slock (BEL/LTD) 4 h 11:58.

135. Amanuel Ghebreigzabhier (ERI/LTK) 4 h 13:29.

136. Bryan Coquard (FRA/COF) 4 h 15:14.

137. Timo Roosen (NED/DFP) 4 h 20:23.

138. Tim van Dijke (NED/RBH) 4 h 20:23.

139. Mikkel Bjerg (DEN/UAD) 4 h 20:41.

140. Jasper De Buyst (BEL/LTD) 4 h 21:15.

141. Nadav Raisberg (ISR/IPT) 4 h 24:53.

142. Ethan Vernon (GBR/IPT) 4 h 31:47.

143. Yenthe Biermans (BEL/ARK) 4 h 32:15.

144. Domen Novak (SLO/UAD) 4 h 32:39.

145. Jasper Philipsen (BEL/ADC) 4 h 35:03.

146. Arne Marit (BEL/IWA) 4 h 36:51.

147. Anders Foldager (DEN/JAY) 4 h 43:01.

148. Soren Kragh Andersen (DEN/LTK) 4 h 43:07.

149. Daan Hoole (NED/LTK) 4 h 44:12.

150. Elia Viviani (ITA/LTD) 4 h 44:32.

151. Patrick Eddy (AUS/DFP) 4 h 54:07.

152. Stanislaw Aniolkowski (POL/COF) 4 h 57:02.

153. Oscar Riesebeek (NED/ADC) 5 h 08:37.

- Clasificación por puntos:

1. Mads Pedersen (DEN/LTK) 277 pts

2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 197

3. Jasper Philipsen (BEL/ADC) 135

4. João Almeida (POR/UAD) 123

5. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 123

6. Ethan Vernon (GBR/IPT) 123

7. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 104

8. Jai Hindley (AUS/RBH) 99

9. Jay Vine (AUS/UAD) 94

10. Orluis Aular (VEN/MOV) 93

- Montaña:

1. Jay Vine (AUS/UAD) 61 pts

2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 56

3. João Almeida (POR/UAD) 32

4. Louis Vervaeke (BEL/SOQ) 32

5. Joel Nicolau (ESP/CJR) 31

6. Marc Soler (ESP/UAD) 28

7. Juan Ayuso (ESP/UAD) 26

8. Nicolya Vinokurov (KAZ/AST) 22

9. Mikel Landa (ESP/SOQ) 22

10. Jai Hindley (AUS/RBH) 22

- Equipos (general):

1. UAE 217 h 41:26.

2. Visma-Lease a bike a 23:01.

3. Bora 1 h 20:52.

4. Caja Rural 1 h 40:59.

5. Bahrain 1 h 53:57.

6. Décathlon-AG2R La Mondiale 1 h 56:40.

7. Soudal-Quick Step 2 h 03:59.

8. Astana 2 h 04:43.

9. Israel Premier Tech 2 h 55:09.

10. Q36.5 3 h 16:16.

11. Lidl-Trek 3 h 29:54.

12. Groupama-FDJ 3 h 50:00.

13. DFP 3 h 56:49.

14. Ineos 3 h 57:32.

15. Movistar 5 h 02:57.

16. Jayco-AlUla 5 h 11:24.

17. EF Education 5 h 41:42.

18. Burgos 5 h 53:14.

19. Intermarché 5 h 53:42.

20. Arkéa-B&B Hotels 5 h 54:50.

21. Lotto 7 h 08:06.

22. Cofidis 7 h 13:11.

23. Alpecin 9 h 10:09.

- Jóvenes (general):

1. Matthew Riccitello (USA/IPT) 72 h 59:52.

2. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) a 1:28.

3. William Lecerf (BEL/SOQ) 8:05.

4. Abel Balderstone (ESP/CJR) 22:12.

5. Jaume Guardeño (ESP/CJR) 24:35.

6. Kevin Vermaerke (USA/DFP) 44:13.

7. Harold López (ECU/AST) 53:28.

8. Ben Tulett (GBR/TVL) 58:51.

9.

Finlay Pickering (GBR/TBV) 1 h 16:07.

10. Marco Frigo (ITA/IPT) 1 h 28:22.

