Clasificaciones tras la 1ª etapa de la Vuelta a España
Clasificación de la 1ª etapa de la Vuelta a España, disputada este sábado sobre 186,1 km de...
- 1 minuto de lectura'
Clasificación de la 1ª etapa de la Vuelta a España, disputada este sábado sobre 186,1 km de recorrido, entre Turín y Novara:
1. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin) 4 h 09:12.
(media: 44,8 km/h)
2. Ethan Vernon (GBR) a 0.
3. Orluis Aular (VEN) 0.
4. Elia Viviani (ITA) 0.
5. Iván García (ESP) 0.
6. David González (ESP) 0.
7. Bryan Coquard (FRA) 0.
8. Thomas Silva (URU) 0.
9. Thomas Pidcock (GBR) 0.
10. Madis Mihkels (EST) 0.
11. Tim van Dijke (NED) 0.
12. Ben Turner (GBR) 0.
13. Edward Planckaert (BEL) 0.
14. Mads Pedersen (DEN) 0.
15. Daniel Cavia (ESP) 0.
16. Casper van Uden (NED) 0.
17. Gianmarco Garofoli (ITA) 0.
18. Stanislaw Aniolkowski (POL) 0.
19. Jake Stewart (GBR) 0.
20. Arne Marit (BEL) 0.
...
- Clasificación general tras la 1ª etapa:
1. Jasper Philipsen (BEL/ADC) 4 h 09:02.
2. Ethan Vernon (GBR/IPT) a 4.
3. Pepijn Reinderink (NED/SOQ) 4.
4. Orluis Aular (VEN/MOV) 6.
5. Nicolya Vinokurov (KAZ/AST) 6.
6. Koen Bouwman (NED/JAY) 8.
7. Elia Viviani (ITA/LTD) 10.
8. Iván García (ESP/MOV) 10.
9. David González (ESP/Q36) 10.
10. Bryan Coquard (FRA/COF) 10.
11. Thomas Silva (URU/CJR) 10.
12. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 10.
13. Madis Mihkels (EST/EFE) 10.
14. Tim van Dijke (NED/RBH) 10.
15. Ben Turner (GBR/IGD) 10.
16. Edward Planckaert (BEL/ADC) 10.
17. Mads Pedersen (DEN/LTK) 10.
18. Daniel Cavia (ESP/BBH) 10.
19. Casper van Uden (NED/DFP) 10.
20. Gianmarco Garofoli (ITA/SOQ) 10.
...
Otras noticias de Vuelta a España
- 1
Agenda de TV del sábado: los Pumas - All Blacks, clásico de Rosario, San Lorenzo, Europa e Inter Miami
- 2
Roberto Cachanosky habló de “tres factores” que harían caer el plan económico de Milei
- 3
El nocaut del año: Pedro Da Silva Conceiçao “durmió” a Renny Viamonte en el segundo round
- 4
Omar Larrosa, el “segundo violín” al que Menotti aconsejó en Boca, hizo brillar en Huracán y le dio la mayor alegría: el Mundial 78