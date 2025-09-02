Clasificaciones tras la 10ª etapa de la Vuelta a España

Clasificación de la 10ª etapa de la Vuelta a España, disputada entre el Parque de la Naturaleza Selvaviva y el Puerto de Belagua, en un recorrido de 175,3 km:

1. Jay Vine (AUS/UAE) 3 h 56:24.

(velocidad media: 44,6 km/h)

2. Pablo Castrillo (ESP) a 35.

3. Javier Romo (ESP) 1:04.

4. Archie Ryan (IRL) 1:05.

5. Thomas Pidcock (GBR) 1:05.

6. Giulio Ciccone (ITA) 1:05.

7. Jai Hindley (AUS) 1:05.

8. Matteo Jorgenson (USA) 1:05.

9. William Lecerf (BEL) 1:05.

10. João Almeida (POR) 1:05.

11. Jonas Vingegaard (DEN) 1:05.

12. Matthew Riccitello (USA) 1:05.

13. Harold Tejada (COL) 1:05.

14. Giulio Pellizzari (ITA) 1:05.

15. Joel Nicolau (ESP) 1:27.

16. Felix Gall (AUT) 1:31.

17. Julien Bernard (FRA) 1:31.

18. Egan Bernal (COL) 1:42.

19. Sepp Kuss (USA) 1:42.

20. Lorenzo Fortunato (ITA) 2:08.

...

- Clasificación general de la Vuelta a España tras la 10ª etapa:

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 37 h 33:52.

2. Torstein Traen (NOR/TBV) a 26.

3. João Almeida (POR/UAD) 38.

4. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 58.

5. Felix Gall (AUT/DAT) 2:03.

6. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 2:05.

7. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 2:12.

8. Jai Hindley (AUS/RBH) 2:16.

9. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 2:16.

10. Matthew Riccitello (USA/IPT) 2:43.

11. Egan Bernal (COL/IGD) 2:55.

12. Lorenzo Fortunato (ITA/AST) 3:13.

13. Marc Soler (ESP/UAD) 3:50.

14. William Lecerf (BEL/SOQ) 3:44.

15. Sepp Kuss (USA/TVL) 4:00.

16. Ben O'Connor (AUS/JAY) 4:19.

17. Harold López (ECU/AST) 6:56.

18. Bruno Armirail (FRA/DAT) 7:14.

19. Louis Meintjies (RSA/IWA) 8:24.

20. Sergio Chumil (GUA/BBH) 9:40.

...

