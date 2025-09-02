Clasificaciones tras la 10ª etapa de la Vuelta a España
Clasificación de la 10ª etapa de la Vuelta a España, disputada entre el Parque de la Naturaleza Selv
Clasificación de la 10ª etapa de la Vuelta a España, disputada entre el Parque de la Naturaleza Selvaviva y el Puerto de Belagua, en un recorrido de 175,3 km:
1. Jay Vine (AUS/UAE) 3 h 56:24.
(velocidad media: 44,6 km/h)
2. Pablo Castrillo (ESP) a 35.
3. Javier Romo (ESP) 1:04.
4. Archie Ryan (IRL) 1:05.
5. Thomas Pidcock (GBR) 1:05.
6. Giulio Ciccone (ITA) 1:05.
7. Jai Hindley (AUS) 1:05.
8. Matteo Jorgenson (USA) 1:05.
9. William Lecerf (BEL) 1:05.
10. João Almeida (POR) 1:05.
11. Jonas Vingegaard (DEN) 1:05.
12. Matthew Riccitello (USA) 1:05.
13. Harold Tejada (COL) 1:05.
14. Giulio Pellizzari (ITA) 1:05.
15. Joel Nicolau (ESP) 1:27.
16. Felix Gall (AUT) 1:31.
17. Julien Bernard (FRA) 1:31.
18. Egan Bernal (COL) 1:42.
19. Sepp Kuss (USA) 1:42.
20. Lorenzo Fortunato (ITA) 2:08.
...
- Clasificación general de la Vuelta a España tras la 10ª etapa:
1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 37 h 33:52.
2. Torstein Traen (NOR/TBV) a 26.
3. João Almeida (POR/UAD) 38.
4. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 58.
5. Felix Gall (AUT/DAT) 2:03.
6. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 2:05.
7. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 2:12.
8. Jai Hindley (AUS/RBH) 2:16.
9. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 2:16.
10. Matthew Riccitello (USA/IPT) 2:43.
11. Egan Bernal (COL/IGD) 2:55.
12. Lorenzo Fortunato (ITA/AST) 3:13.
13. Marc Soler (ESP/UAD) 3:50.
14. William Lecerf (BEL/SOQ) 3:44.
15. Sepp Kuss (USA/TVL) 4:00.
16. Ben O'Connor (AUS/JAY) 4:19.
17. Harold López (ECU/AST) 6:56.
18. Bruno Armirail (FRA/DAT) 7:14.
19. Louis Meintjies (RSA/IWA) 8:24.
20. Sergio Chumil (GUA/BBH) 9:40.
...
