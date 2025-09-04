Clasificaciones tras la 12ª etapa de la Vuelta a España

Clasificación de la 12ª etapa de la Vuelta a España, disputada entre Laredo y Los Corrales de Buelna, en la región de Cantabria, en 144,9 km:

1. Juan Ayuso (ESP/UAE) 3 h 16:21.

(velocidad media: 44,4 km/h)

2. Javier Romo (ESP) a 0.

3. Brieuc Rolland (FRA) 13.

4. Victor Campenaerts (BEL) 17.

5. Mads Pedersen (DEN) 17.

6. Nico Denz (GER) 17.

7. Damien Howson (AUS) 17.

8. Santiago Buitrago (COL) 17.

9. Markel Beloki (ESP) 17.

10. Pablo Castrillo (ESP) 17.

11. Louis Vervaeke (BEL) 17.

12. Lars Craps (BEL) 17.

13. Abel Balderstone (ESP) 17.

14. Michel Hessmann (GER) 17.

15. Eddie Dunbar (IRL) 17.

16. Giovanni Aleotti (ITA) 17.

17. Bruno Armirail (FRA) 17.

18. Marc Soler (ESP) 17.

19. Mikel Landa (ESP) 17.

20. Finlay Pickering (GBR) 17.

...

- Clasificación general tras la 12ª etapa:

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 44 h 36:45.

2. João Almeida (POR/UAD) a 50.

3. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 56.

4. Torstein Træen (NOR/TBV) 1:06.

5. Felix Gall (AUT/DAT) 1:17.

6. Bruno Armirail (FRA/DAT) 2:22.

7. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 2:26.

8. Jai Hindley (AUS/RBH) 2:30.

9. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 2:33.

10. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 2:44.

11. Matthew Riccitello (USA/IPT) 3:11.

12. Egan Bernal (COL/IGD) 3:23.

13. William Lecerf (BEL/SOQ) 4:34.

14. Sepp Kuss (USA/TVL) 4:50.

15. Harold Tejada (COL/AST) 6:11.

16. Harold López (ECU/AST) 7:46.

17. Louis Meintjies (RSA/IWA) 9:14.

18. Jaume Guardeño (ESP/CJR) 11:10.

19. Santiago Buitrago (COL/TBV) 11:38.

20. Abel Balderstone (ESP/CJR) 12:09.

...

