Clasificaciones tras la 13ª etapa de la Vuelta a España

Clasificación de la 13ª etapa de la Vuelta a España, disputada este viernes sobre 202,7 km de recorrido, entre Cabezón de la Sal y Alto de l'Angliru:

1. João Almeida (POR/UAE) 4 h 54:15.

(media: 41,4 km/h)

2. Jonas Vingegaard (DEN) a 0.

3. Jai Hindley (AUS) 28.

4. Sepp Kuss (USA) 30.

5. Felix Gall (AUT) 52.

6. Giulio Pellizzari (ITA) 1:11.

7. Thomas Pidcock (GBR) 1:16.

8. Matthew Riccitello (USA) 1:16.

9. Giulio Ciccone (ITA) 2:15.

10. Abel Balderstone (ESP) 3:06.

11. Harold Tejada (COL) 3:43.

12. Felix Großschartner (AUT) 3:43.

13. William Lecerf (BEL) 3:43.

14. Torstein Træen (NOR) 4:09.

15. Guillermo Martínez (COL) 4:26.

16. Egan Bernal (COL) 4:32.

17. Matteo Jorgenson (USA) 4:32.

18. Jay Vine (AUS) 6:12.

19. Jaume Guardeño (ESP) 6:47.

20. Louis Meintjies (RSA) 6:47.

- Clasificación general:

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 49 h 30:54.

2. João Almeida (POR/UAD) a 46.

3. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 2:18.

4. Jai Hindley (AUS/RBH) 3:00.

5. Felix Gall (AUT/DAT) 3:15.

6. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 4:01.

7. Matthew Riccitello (USA/IPT) 4:33.

8. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 4:54.

9. Torstein Træen (NOR/TBV) 5:21.

10. Sepp Kuss (USA/TVL) 5:26.

11. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 7:04.

12. Egan Bernal (COL/IGD) 8:01.

13. William Lecerf (BEL/SOQ) 8:23.

14. Harold Tejada (COL/AST) 10:00.

15. Bruno Armirail (FRA/DAT) 12:04.

16. Abel Balderstone (ESP/CJR) 15:21.

17. Louis Meintjies (RSA/IWA) 16:07.

18. Harold López (ECU/AST) 16:10.

19. Jaume Guardeño (ESP/CJR) 18:03.

20. Rudy Molard (FRA/GFC) 28:24.

