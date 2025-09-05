Clasificaciones tras la 13ª etapa de la Vuelta a España
Clasificación de la 13ª etapa de la Vuelta a España, disputada este viernes sobre 202,7 km de recorr
Clasificación de la 13ª etapa de la Vuelta a España, disputada este viernes sobre 202,7 km de recorrido, entre Cabezón de la Sal y Alto de l'Angliru:
1. João Almeida (POR/UAE) 4 h 54:15.
(media: 41,4 km/h)
2. Jonas Vingegaard (DEN) a 0.
3. Jai Hindley (AUS) 28.
4. Sepp Kuss (USA) 30.
5. Felix Gall (AUT) 52.
6. Giulio Pellizzari (ITA) 1:11.
7. Thomas Pidcock (GBR) 1:16.
8. Matthew Riccitello (USA) 1:16.
9. Giulio Ciccone (ITA) 2:15.
10. Abel Balderstone (ESP) 3:06.
11. Harold Tejada (COL) 3:43.
12. Felix Großschartner (AUT) 3:43.
13. William Lecerf (BEL) 3:43.
14. Torstein Træen (NOR) 4:09.
15. Guillermo Martínez (COL) 4:26.
16. Egan Bernal (COL) 4:32.
17. Matteo Jorgenson (USA) 4:32.
18. Jay Vine (AUS) 6:12.
19. Jaume Guardeño (ESP) 6:47.
20. Louis Meintjies (RSA) 6:47.
- Clasificación general:
1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 49 h 30:54.
2. João Almeida (POR/UAD) a 46.
3. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 2:18.
4. Jai Hindley (AUS/RBH) 3:00.
5. Felix Gall (AUT/DAT) 3:15.
6. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 4:01.
7. Matthew Riccitello (USA/IPT) 4:33.
8. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 4:54.
9. Torstein Træen (NOR/TBV) 5:21.
10. Sepp Kuss (USA/TVL) 5:26.
11. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 7:04.
12. Egan Bernal (COL/IGD) 8:01.
13. William Lecerf (BEL/SOQ) 8:23.
14. Harold Tejada (COL/AST) 10:00.
15. Bruno Armirail (FRA/DAT) 12:04.
16. Abel Balderstone (ESP/CJR) 15:21.
17. Louis Meintjies (RSA/IWA) 16:07.
18. Harold López (ECU/AST) 16:10.
19. Jaume Guardeño (ESP/CJR) 18:03.
20. Rudy Molard (FRA/GFC) 28:24.
