Clasificaciones tras la 2ª etapa de la Vuelta a España
Clasificación de la 2ª etapa de la Vuelta a España, disputada este domingo sobre 159,6 km de recorrido, entre Alba y Limone Piemonte:
1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a bike) 3 h 47:14.
(media: 42,2 km/h)
2. Giulio Ciccone (ITA) a 0.
3. David Gaudu (FRA) 0.
4. Egan Bernal (COL) 0.
5. João Almeida (POR) 2.
6. Felix Gall (AUT) 2.
7. Jai Hindley (AUS) 2.
8. Juan Ayuso (ESP) 2.
9. Matteo Jorgenson (USA) 2.
10. Thomas Pidcock (GBR) 2.
11. Harold López (ECU) 2.
12. Sepp Kuss (USA) 2.
13. Ben O'Connor (AUS) 2.
14. Valentin Paret-Peintre (FRA) 2.
15. Victor Langelotti (MON) 2.
16. Harold Tejada (COL) 2.
17. Matthew Riccitello (USA) 2.
18. Lorenzo Fortunato (ITA) 2.
19. Marc Soler (ESP) 2.
20. William Lecerf (BEL) 2.
21. Santiago Buitrago (COL) 2.
22. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU) 2.
- Clasificación general:
1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 7 h 56:16.
2. Giulio Ciccone (ITA/LTK) a 4.
3. David Gaudu (FRA/GFC) 6.
4. Egan Bernal (COL/IGD) 10.
5. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 12.
6. Jai Hindley (AUS/RBH) 12.
7. Santiago Buitrago (COL/TBV) 12.
8. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 12.
9. Juan Ayuso (ESP/UAD) 12.
10. Marc Soler (ESP/UAD) 12.
11. William Lecerf (BEL/SOQ) 12.
12. João Almeida (POR/UAD) 12.
13. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) 12.
14. Sepp Kuss (USA/TVL) 12.
15. Ben O'Connor (AUS/JAY) 12.
16. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/MOV) 12.
17. Matthew Riccitello (USA/IPT) 12.
18. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 12.
19. Harold López (ECU/AST) 12.
20. Mikel Landa (ESP/SOQ) 12.
