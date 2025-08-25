Clasificaciones tras la 3ª etapa de la Vuelta a España

Clasificación de la 3ª etapa de la Vuelta a España, disputada este lunes sobre 134,6 km de recorrido, entre San Maurizio Canavese y Ceres:

1. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) 2 h 59:24.

(media: 45,1 km/h)

2. Mads Pedersen (DEN) a 0.

3. Jonas Vingegaard (DEN) 0.

4. Giulio Ciccone (ITA) 0.

5. Jordan Labrosse (FRA) 0.

6. Orluis Aular (VEN) 0.

7. Santiago Buitrago (COL) 0.

8. Egan Bernal (COL) 0.

9. Bjoern Koerdt (GBR) 0.

10. Jai Hindley (AUS) 0.

11. Fabio Christen (SUI) 0.

12. Finn Fisher-Black (NZL) 0.

13. David González (ESP) 0.

14. Edward Planckaert (BEL) 0.

15. Gianmarco Garofoli (ITA) 0.

16. Léandre Lozouet (FRA) 0.

17. Fernando Barceló (ESP) 0.

18. Thibaud Gruel (FRA) 0.

19. Matteo Jorgenson (USA) 0.

20. Harold Tejada (COL) 0.

...

Clasificación general:

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 10 h 55:36.

2. David Gaudu (FRA/GFC) a 0.

3. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 8.

4. Egan Bernal (COL/IGD) 14.

5. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 16.

6. Jai Hindley (AUS/RBH) 16.

7. Santiago Buitrago (COL/TBV) 16.

8. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 16.

9. Juan Ayuso (ESP/UAD) 16.

10. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) 16.

11. João Almeida (POR/UAD) 16.

12. Sepp Kuss (USA/TVL) 16.

13. Ben O'Connor (AUS/JAY) 16.

14. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/MOV) 16.

15. William Lecerf (BEL/SOQ) 16.

16. Marc Soler (ESP/UAD) 16.

17. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 16.

18. Victor Langelotti (MON/IGD) 16.

19. Matthew Riccitello (USA/IPT) 16.

20. Mikel Landa (ESP/SOQ) 16.