Clasificaciones tras la 4ª etapa de la Vuelta a España

- Clasificación de la 4ª etapa de la Vuelta a España, disputada este martes entre Susa (Italia) y Voiron (Francia), la más larga de la 80ª edición de ca ronda española con 206,7 km de recorrido.

1. Ben Turner (GBR/Ineos) 4 h 50:14.

(media: 42,8 km/h)

2. Jasper Philipsen (BEL) a 0.

3. Edward Planckaert (BEL) 0.

4. Ethan Vernon (GBR) 0.

5. Yenthe Biermans (BEL) 0.

6. Mads Pedersen (DEN) 0.

7. Fabio Christen (SUI) 0.

8. Orluis Aular (VEN) 0.

9. Thomas Silva (URU) 0.

10. Nicolò Buratti (ITA) 0.

11. Madis Mihkels (EST) 0.

12. Stanislaw Aniolkowski (POL) 0.

13. Bryan Coquard (FRA) 0.

14. Marcel Camprubi (ESP) 0.

15. Carlos Canal (ESP) 0.

16. Anders Foldager (DEN) 0.

17. Casper van Uden (NED) 0.

18. Arne Marit (BEL) 0.

19. Léandre Lozouet (FRA) 0.

20. Pepijn Reinderink (NED) 0.

...

- Clasificación general:

1. David Gaudu (FRA/GFC) 15 h 45:50.

2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) a 0.

3. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 8.

4. Egan Bernal (COL/IGD) 14.

5. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 16.

6. Jai Hindley (AUS/RBH) 16.

7. Santiago Buitrago (COL/TBV) 16.

8. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 16.

9. Sepp Kuss (USA/TVL) 16.

10. Juan Ayuso (ESP/UAD) 16.

11. João Almeida (POR/UAD) 16.

12. Ben O'Connor (AUS/JAY) 16.

13. Marc Soler (ESP/UAD) 16.

14. William Lecerf (BEL/SOQ) 16.

15. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/MOV) 16.

16. Marco Frigo (ITA/IPT) 16.

17. Mikel Landa (ESP/SOQ) 16.

18. Victor Langelotti (MON/IGD) 16.

19. Matthew Riccitello (USA/IPT) 16.

20. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 16.