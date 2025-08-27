LA NACION

Clasificaciones tras la 5ª etapa de la Vuelta a España

Clasificación de la 5ª etapa de la Vuelta a España, disputada este miércoles en forma de...

Clasificación de la 5ª etapa de la Vuelta a España, disputada este miércoles en forma de contrarreloj por equipos en Figueres (24 km):

1. UAE 25:26.

2. Visma-Lease a bike a 8.

3. Lidl-Trek 9.

4. Bora 12.

5. Ineos 16.

6. Movistar 17.

7. Décathlon-AG2R La Mondiale 17.

8. Q36.5 22.

9. Groupama-FDJ 24.

10. Lotto 27.

11. Bahrain 31.

12. Arkéa-B&B Hotels 36.

13. Intermarché 39.

14. EF Education 39.

15. Alpecin 42.

16. Jayco-AlUla 44.

17. Soudal-Quick Step 48.

18. DFP 53.

19. Israel Premier Tech 54.

20. Cofidis 57.

21. Caja Rural 1:18.

22. Astana 1:35.

23. Burgos 1:44.

- Clasificación general tras la 5ª etapa:

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 16 h 11:24.

2. Juan Ayuso (ESP/UAD) a 8.

3. João Almeida (POR/UAD) 8.

4. Marc Soler (ESP/UAD) 8.

5. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 9.

6. David Gaudu (FRA/GFC) 16.

7. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 16.

8. Jai Hindley (AUS/RBH) 20.

9. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 20.

10. Egan Bernal (COL/IGD) 22.

11. Jefferson Cepeda (ECU/MOV) 25.

12. Felix Gall (AUT/DAT) 25.

13. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 30.

14. Santiago Buitrago (COL/TBV) 39.

15. Ben Tulett (GBR/TVL) 47.

16. Finn Fisher-Black (NZL/RBH) 48.

17. Giovanni Aleotti (ITA/RBH) 51.

18. Ben O'Connor (AUS/JAY) 52.

19. Javier Romo (ESP/MOV) 53.

20. William Lecerf (BEL/SOQ) 56.

21. Mikel Landa (ESP/SOQ) 56.

...

