Clasificaciones tras la 5ª etapa de la Vuelta a España
Clasificación de la 5ª etapa de la Vuelta a España, disputada este miércoles en forma de...
- 1 minuto de lectura'
Clasificación de la 5ª etapa de la Vuelta a España, disputada este miércoles en forma de contrarreloj por equipos en Figueres (24 km):
1. UAE 25:26.
2. Visma-Lease a bike a 8.
3. Lidl-Trek 9.
4. Bora 12.
5. Ineos 16.
6. Movistar 17.
7. Décathlon-AG2R La Mondiale 17.
8. Q36.5 22.
9. Groupama-FDJ 24.
10. Lotto 27.
11. Bahrain 31.
12. Arkéa-B&B Hotels 36.
13. Intermarché 39.
14. EF Education 39.
15. Alpecin 42.
16. Jayco-AlUla 44.
17. Soudal-Quick Step 48.
18. DFP 53.
19. Israel Premier Tech 54.
20. Cofidis 57.
21. Caja Rural 1:18.
22. Astana 1:35.
23. Burgos 1:44.
- Clasificación general tras la 5ª etapa:
1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 16 h 11:24.
2. Juan Ayuso (ESP/UAD) a 8.
3. João Almeida (POR/UAD) 8.
4. Marc Soler (ESP/UAD) 8.
5. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 9.
6. David Gaudu (FRA/GFC) 16.
7. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 16.
8. Jai Hindley (AUS/RBH) 20.
9. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 20.
10. Egan Bernal (COL/IGD) 22.
11. Jefferson Cepeda (ECU/MOV) 25.
12. Felix Gall (AUT/DAT) 25.
13. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 30.
14. Santiago Buitrago (COL/TBV) 39.
15. Ben Tulett (GBR/TVL) 47.
16. Finn Fisher-Black (NZL/RBH) 48.
17. Giovanni Aleotti (ITA/RBH) 51.
18. Ben O'Connor (AUS/JAY) 52.
19. Javier Romo (ESP/MOV) 53.
20. William Lecerf (BEL/SOQ) 56.
21. Mikel Landa (ESP/SOQ) 56.
...
Otras noticias de Vuelta a España
- 1
La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez
- 2
Andrea Ghidone y “El señor tabaco”: la cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa
- 3
Discapacidad. Hacen malabares para pagar los cuidados de su hija y lanzan una dura pregunta sobre los audios
- 4
Del palco y la gloria al anonimato: qué es de la vida de Jorge Ameal, el último presidente campeón con Boca