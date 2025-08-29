LA NACION

Clasificaciones tras la 7ª etapa de la Vuelta a España

Clasificación de la 7ª etapa de la Vuelta a España, disputada este viernes entre Andorra la Vella y

Clasificación de la 7ª etapa de la Vuelta a España, disputada este viernes entre Andorra la Vella y Cerler-Huesca La Magia (188 km):

1. Juan Ayuso (ESP/UAE) 4 h 49:41.

(media: 39,0 km/h)

2. Marco Frigo (ITA) a 1:15.

3. Raúl García (ESP) 1:21.

4. Harold Tejada (COL) 1:28.

5. Sean Quinn (USA) 1:28.

6. Kevin Vermaerke (USA) 1:28.

7. Eduardo Sepúlveda (ARG) 1:28.

8. Brieuc Rolland (FRA) 2:17.

9. Marc Soler (ESP) 2:30.

10. Thomas Pidcock (GBR) 2:35.

11. Felix Gall (AUT) 2:35.

12. Giulio Ciccone (ITA) 2:35.

13. Jai Hindley (AUS) 2:35.

14. Giulio Pellizzari (ITA) 2:35.

15. Sepp Kuss (USA) 2:35.

16. Ben O'Connor (AUS) 2:35.

17. Matteo Jorgenson (USA) 2:35.

18. Matthew Riccitello (USA) 2:35.

19. João Almeida (POR) 2:35.

20. Jonas Vingegaard (DEN) 2:35.

...

- Clasificación general individual:

1. Torstein Træen (NOR) 25 h 18:02.

2. Jonas Vingegaard (DEN) a 2:33.

3. João Almeida (POR) 2:41.

4. Giulio Ciccone (ITA) 2:42.

5. Lorenzo Fortunato (ITA) 2:47.

6. Matteo Jorgenson (USA) 2:49.

7. Jai Hindley (AUS) 2:53.

8. Giulio Pellizzari (ITA) 2:53.

9. Egan Bernal (COL) 2:55.

10. Felix Gall (AUT) 2:58.

11. Thomas Pidcock (GBR) 3:03.

12. Marc Soler (ESP) 3:04.

13. Matthew Riccitello (USA) 3:20

14. Sepp Kuss (USA) 3:38

15. Raúl García Pierna (ESP) 3:39

16. Bruno Almirail (FRA) 3:30

17. Ben O'Connor (AUS) 3:53

18. Junior Lecerf (BEL) 4:15

19. Jefferson Cepeda (ECU) 4:28

20. Santiago Buitrago (COL) 4:36

...

