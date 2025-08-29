Clasificaciones tras la 7ª etapa de la Vuelta a España
Clasificación de la 7ª etapa de la Vuelta a España, disputada este viernes entre Andorra la Vella y
Clasificación de la 7ª etapa de la Vuelta a España, disputada este viernes entre Andorra la Vella y Cerler-Huesca La Magia (188 km):
1. Juan Ayuso (ESP/UAE) 4 h 49:41.
(media: 39,0 km/h)
2. Marco Frigo (ITA) a 1:15.
3. Raúl García (ESP) 1:21.
4. Harold Tejada (COL) 1:28.
5. Sean Quinn (USA) 1:28.
6. Kevin Vermaerke (USA) 1:28.
7. Eduardo Sepúlveda (ARG) 1:28.
8. Brieuc Rolland (FRA) 2:17.
9. Marc Soler (ESP) 2:30.
10. Thomas Pidcock (GBR) 2:35.
11. Felix Gall (AUT) 2:35.
12. Giulio Ciccone (ITA) 2:35.
13. Jai Hindley (AUS) 2:35.
14. Giulio Pellizzari (ITA) 2:35.
15. Sepp Kuss (USA) 2:35.
16. Ben O'Connor (AUS) 2:35.
17. Matteo Jorgenson (USA) 2:35.
18. Matthew Riccitello (USA) 2:35.
19. João Almeida (POR) 2:35.
20. Jonas Vingegaard (DEN) 2:35.
...
- Clasificación general individual:
1. Torstein Træen (NOR) 25 h 18:02.
2. Jonas Vingegaard (DEN) a 2:33.
3. João Almeida (POR) 2:41.
4. Giulio Ciccone (ITA) 2:42.
5. Lorenzo Fortunato (ITA) 2:47.
6. Matteo Jorgenson (USA) 2:49.
7. Jai Hindley (AUS) 2:53.
8. Giulio Pellizzari (ITA) 2:53.
9. Egan Bernal (COL) 2:55.
10. Felix Gall (AUT) 2:58.
11. Thomas Pidcock (GBR) 3:03.
12. Marc Soler (ESP) 3:04.
13. Matthew Riccitello (USA) 3:20
14. Sepp Kuss (USA) 3:38
15. Raúl García Pierna (ESP) 3:39
16. Bruno Almirail (FRA) 3:30
17. Ben O'Connor (AUS) 3:53
18. Junior Lecerf (BEL) 4:15
19. Jefferson Cepeda (ECU) 4:28
20. Santiago Buitrago (COL) 4:36
...
