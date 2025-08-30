LA NACION

Clasificaciones tras la 8ª etapa de la Vuelta a España

Clasificación de la 8ª etapa de la Vuelta a España, disputada este sábado sobre 163,5 km de recorrido, entre Monzón y Zaragoza:

1. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin) 3 h 43:48.

(media: 44,0 km/h)

2. Elia Viviani (ITA) a 0.

3. Ethan Vernon (GBR) 0.

4. Arne Marit (BEL) 0.

5. Anders Foldager (DEN) 0.

6. Bryan Coquard (FRA) 0.

7. Madis Mihkels (EST) 0.

8. Thibaud Gruel (FRA) 0.

9. Fabio Christen (SUI) 0.

10. Ben Turner (GBR) 0.

11. Mads Pedersen (DEN) 0.

12. David González (ESP) 0.

13. Ivo Oliveira (POR) 0.

14. Tim van Dijke (NED) 0.

15. Thomas Silva (URU) 0.

16. Gianmarco Garofoli (ITA) 0.

17. Edward Planckaert (BEL) 0.

18. Léandre Lozouet (FRA) 0.

19. Pierre Thierry (FRA) 0.

20. Stanislaw Aniolkowski (POL) 0.

...

Clasificación general:

1. Torstein Træen (NOR/TBV) 29 h 01:50.

2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) a 2:33.

3. João Almeida (POR/UAD) 2:41.

4. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 2:42.

5. Lorenzo Fortunato (ITA/AST) 2:47.

6. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 2:49.

7. Jai Hindley (AUS/RBH) 2:53.

8. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 2:53.

9. Egan Bernal (COL/IGD) 2:55.

10. Felix Gall (AUT/DAT) 2:58.

11. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 3:03.

12. Marc Soler (ESP/UAD) 3:04.

13. Matthew Riccitello (USA/IPT) 3:20.

14. Sepp Kuss (USA/TVL) 3:38.

15. Raúl García (ESP/ARK) 3:39.

16. Bruno Armirail (FRA/DAT) 3:40.

17. Ben O'Connor (AUS/JAY) 3:53.

18. William Lecerf (BEL/SOQ) 4:15.

19. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/MOV) 4:28.

20. Santiago Buitrago (COL/TBV) 4:36.

...

