Clasificaciones tras la 9ª etapa de la Vuelta a España
Clasificación de la 9ª etapa de la Vuelta a España, disputada este domingo sobre 195,5 km de recorri
Clasificación de la 9ª etapa de la Vuelta a España, disputada este domingo sobre 195,5 km de recorrido, entre Alfaro y Valdezcaray:
1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a bike) 4 h 32:10.
(media: 43,1 km/h)
2. Thomas Pidcock (GBR) a 24.
3. João Almeida (POR) 24.
4. Felix Gall (AUT) 1:02.
5. Raúl García (ESP) 1:46.
6. Marc Soler (ESP) 1:46.
7. Giulio Ciccone (ITA) 1:46.
8. Markel Beloki (ESP) 1:46.
9. Jai Hindley (AUS) 1:46.
10. Lorenzo Fortunato (ITA) 1:46.
11. Harold López (ECU) 1:46.
12. Matteo Jorgenson (USA) 1:46.
13. Matthew Riccitello (USA) 1:46.
14. Ben O'Connor (AUS) 1:46.
15. Egan Bernal (COL) 1:46.
16. Giulio Pellizzari (ITA) 1:46.
17. Torstein Træen (NOR) 1:46.
18. Ramses Debruyne (BEL) 1:52.
19. William Lecerf (BEL) 1:52.
20. Felix Großschartner (AUT) 1:52.
...
- Clasificación general:
1. Torstein Træen (NOR/TBV) 33 h 35:46.
2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) a 37.
3. João Almeida (POR/UAD) 1:15.
4. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 1:35.
5. Felix Gall (AUT/DAT) 2:14.
6. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 2:42.
7. Lorenzo Fortunato (ITA/AST) 2:47.
8. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 2:49.
9. Jai Hindley (AUS/RBH) 2:53.
10. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 2:53.
11. Egan Bernal (COL/IGD) 2:55.
12. Marc Soler (ESP/UAD) 3:04.
13. Matthew Riccitello (USA/IPT) 3:20.
14. Raúl García (ESP/ARK) 3:39.
15. Ben O'Connor (AUS/JAY) 3:53.
16. Sepp Kuss (USA/TVL) 4:00.
17. William Lecerf (BEL/SOQ) 4:21.
18. Harold López (ECU/AST) 6:30.
19. Bruno Armirail (FRA/DAT) 6:48.
20. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/MOV) 7:36.
...
