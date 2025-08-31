LA NACION

Clasificaciones tras la 9ª etapa de la Vuelta a España

Clasificación de la 9ª etapa de la Vuelta a España, disputada este domingo sobre 195,5 km de recorri

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clasificaciones tras la 9ª etapa de la Vuelta a España
Clasificaciones tras la 9ª etapa de la Vuelta a España

Clasificación de la 9ª etapa de la Vuelta a España, disputada este domingo sobre 195,5 km de recorrido, entre Alfaro y Valdezcaray:

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a bike) 4 h 32:10.

(media: 43,1 km/h)

2. Thomas Pidcock (GBR) a 24.

3. João Almeida (POR) 24.

4. Felix Gall (AUT) 1:02.

5. Raúl García (ESP) 1:46.

6. Marc Soler (ESP) 1:46.

7. Giulio Ciccone (ITA) 1:46.

8. Markel Beloki (ESP) 1:46.

9. Jai Hindley (AUS) 1:46.

10. Lorenzo Fortunato (ITA) 1:46.

11. Harold López (ECU) 1:46.

12. Matteo Jorgenson (USA) 1:46.

13. Matthew Riccitello (USA) 1:46.

14. Ben O'Connor (AUS) 1:46.

15. Egan Bernal (COL) 1:46.

16. Giulio Pellizzari (ITA) 1:46.

17. Torstein Træen (NOR) 1:46.

18. Ramses Debruyne (BEL) 1:52.

19. William Lecerf (BEL) 1:52.

20. Felix Großschartner (AUT) 1:52.

...

- Clasificación general:

1. Torstein Træen (NOR/TBV) 33 h 35:46.

2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) a 37.

3. João Almeida (POR/UAD) 1:15.

4. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 1:35.

5. Felix Gall (AUT/DAT) 2:14.

6. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 2:42.

7. Lorenzo Fortunato (ITA/AST) 2:47.

8. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 2:49.

9. Jai Hindley (AUS/RBH) 2:53.

10. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 2:53.

11. Egan Bernal (COL/IGD) 2:55.

12. Marc Soler (ESP/UAD) 3:04.

13. Matthew Riccitello (USA/IPT) 3:20.

14. Raúl García (ESP/ARK) 3:39.

15. Ben O'Connor (AUS/JAY) 3:53.

16. Sepp Kuss (USA/TVL) 4:00.

17. William Lecerf (BEL/SOQ) 4:21.

18. Harold López (ECU/AST) 6:30.

19. Bruno Armirail (FRA/DAT) 6:48.

20. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/MOV) 7:36.

...

./bds

LA NACION
Más leídas
  1. Un nuevo SUV con tracción total llegó al mercado argentino para posicionarse en un segmento competitivo
    1

    Un nuevo SUV con tracción total llegó al mercado argentino para posicionarse en un segmento competitivo

  2. El Gobierno vendió dólares y activó la inquietud del mercado
    2

    El Gobierno vendió dólares y activó la inquietud del mercado

  3. El riesgo de la olla a presión
    3

    El riesgo de la olla a presión

  4. El insólito enojo de Mario Pergolini con Fredy Villarreal
    4

    El insólito enojo de Mario Pergolini con Fredy Villarreal: “Él estaba enemistado conmigo”

Cargando banners ...