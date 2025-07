Claudia Pina, la cañonera de la Roja: “¡Chutar, chutar y chutar!”

“Cuando era pequeña mi padre me ponía un peto en la terraza y le tenía que dar... ¡Chutar, chutar y chutar!”, responde a la AFP Claudia Pina, este martes en Lausana, sobre su condición de cañonera ‘oficial’ de la Roja en la Eurocopa.

La atacante del Barcelona, máxima goleadora de la última edición de la Liga de Campeones con diez tantos, recoge los frutos de haber tenido "paciencia", insiste en sala de prensa.

A los 23 años y desde niña una de las grandes promesas del fútbol español, por fin encontró continuidad en el Barcelona y con la campeona del Mundo.

“Decidí tener paciencia y seguir en el club de mi vida. Tengo que seguir trabajando, me lo curré en verano con un preparador, un nutricionista y un psicólogo fuera del club”, señala sobre el proceso.

Con la selección Claudia Pina es una de las bazas de un equipo volcado al ataque que sumó 14 goles a favor y tres en contra en la primera fase de la Eurocopa.

Uno de ellos llevó su firma, el quinto ante Bélgica (6-2) en la segunda jornada, un misil desde fuera del área a la escuadra, su ‘copyright’ como futbolista.

“Su gol es marca de la casa. Siempre que puede, la pone ahí. Cada vez será más difícil adivinar a dónde le va a pegar. Es prácticamente imposible pararla”, dijo Alexia Putellas, la autora de la ‘asistencia’.

Claudia Pina es considerada una de las jugadoras con mejor disparo lejano del fútbol mundial: “Me gusta mucho, es una de mis características y lo seguiré intentando. Mi padre dice que de pequeña estaba todo el día chutando. Es algo que entreno, pero que veo como normal”.

- Etapa de madurez -

El camino de Claudia Pina no fue sencillo, especialmente por las altas expectativas que había generado.

Desde que debutara con el primer equipo como una niña en 2017 han sido muchos años de crecimiento, incluida una cesión al Sevilla, hasta ser protagonista absoluta en el equipo: 43 partidos y 26 goles en todas las competiciones en este curso.

“En el Barça somos todas muy buenas y es un entrenador quien decide quien juega... Y se decide todo por detalles. Si no me llegan a dar la oportunidad igual me hubiera planteado cosas para el futuro”, señala.

Pina ha aprendido a gestionar las situaciones inherentes al fútbol y disfruta en una Eurocopa en la que ha participado en los tres partidos, a diferencia de la anterior, en la que no llegó a debutar.

“Me encuentro con ganas de sumar, es un grupo muy bonito fuera del campo, es importante para que todo sea más ameno y salgan mejor las cosas. Me siento a gusto y feliz. Con ganas de aportar al máximo”, dice.

El viernes España disputará los cuartos ante la anfitriona Suiza que estará arropada por casi 30.000 aficionados en Berna.

“Va a a ser muy complicado.

Va a estar el estadio lleno, con su afición, por lo que empezamos por detrás", reconoce.

En LA NACION varias jugadoras sufren resfriados por lo que tuvo que anular el entrenamiento de este martes: "Espero que todas se pongan bien y podamos ofrecer un buen show".

Pina no rehúye la etiqueta de España como favorita para la Eurocopa, reforzada tras su impecable primera fase.

"Te mentiría si te dijera que no somos un equipo fuerte de esta Eurocopa. Pero no lo pensamos. Mirá cómo está Francia, Inglaterra es la vigente campeona.... Quedan selecciones muy buenas, te meten un gol y te vas para casa", resume.

pm/dam