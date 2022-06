Claudia Pina: "No nos creemos favoritas, pero tenemos el nivel para competir con las mejores"

La internacional espa√Īola Claudia Pina ha asegurado que tienen "las cosas muy claras" de cara a la Eurocopa de Inglaterra, que se celebra este verano y en la que espera ser una de las 23 elegidas finales de Jorge Vilda, y ha indicado que aunque no se creen "favoritas" s√≠ tienen "el nivel para competir con las mejores".

"Nosotras tenemos las cosas muy claras, sabemos que tenemos que hacerlo muy bien para poder hacer algo grande. No pensamos que seamos favoritas, simplemente que tenemos el nivel para competir con las mejores. Somos una de las mejores y estamos creciendo para poder hacer algo grande, pero de ah√≠ a favoritas, tampoco", se√Īal√≥ en una entrevista a Europa Press.

En este sentido, la delantera record√≥ que llevan "muchos a√Īos trabajando" en la misma idea y que hay potencial para "disfrutar", y que cada equipo tiene "su esencia". "Cuando venimos aqu√≠ somos muchas del Bar√ßa, pero hay otro ambiente", dijo. "Creo que tenemos un gran equipo para poder hacer algo grande y hacer disfrutar a la gente. Vamos a ir a la fase de grupos, intentar pasar e ir viendo c√≥mo va todo. Ojal√° vaya todo rodado. Sabemos habr√° momentos mejores y peores, pero para eso tenemos un grupo muy bonito fuera del campo que har√° que estando juntas podamos rendir mejor dentro", subray√≥.

"Ha sido dif√≠cil hacerse un hueco y entrar en esta lista de 28. Creo que todas somos muy buenas y se ha quedado gente fuera que ha hecho muy buena temporada. Al final, no podemos estar todas. Hemos venido a dar el m√°ximo y, vayan las que vayan, va a ser bueno para el equipo", prosigui√≥ la de Montcada i Reixac, campeona del Mundial Sub-17 con Espa√Īa en 2018. "Fue algo incre√≠ble, hace tres a√Īos ya. Ojal√° se pueda repetir en la absoluta", dese√≥.

La catalana habl√≥ tambi√©n de su regreso a Barcelona la pasada temporada tras su cesi√≥n al Sevilla. "Me fui a Sevilla para intentar mejorar, coger confianza y ser mejor jugadora, y creo que lo consegu√≠. Este a√Īo en el Bar√ßa, me he sentido muy c√≥moda y con mucha confianza", manifest√≥. "A partir de Navidad estuve entrenando mejor, me asent√© m√°s en el equipo, y se me not√≥. Por eso Jonatan cont√≥ conmigo y tuvo m√°s confianza en m√≠ y pude jugar un poco m√°s en la segunda vuelta", continu√≥.

En otro orden de cosas, se rindi√≥ al talento y al trabajo de su compa√Īera Alexia Putellas, vigente Bal√≥n de Oro. "Alexia para m√≠ es un referente desde muy peque√Īa. Tengo la suerte de poder compartir con ella cada d√≠a. Es muy f√°cil convivir con ella, te hace las cosas m√°s f√°ciles tanto dentro como fuera del campo. Tengo la suerte de entenderme bastante bien con ella y en el campo disfruto cuando est√° ella al lado", concluy√≥.