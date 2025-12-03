Claudia Pina y Vicky Rubio aseguran relevo generacional del fútbol femenino español

Los goles de Claudia Pina y Vicky López que dieron el martes el título de la Liga de Naciones a España, son también el signo de que la generación dorada de la Roja, encabezada por Jenni Hermoso y Alexia Putellas, ya tiene relevo asegurado.

Pina, de 24 años, y López, de 19 años -ambas jugadoras del Barcelona-, suplieron a la perfección las bajas de Aitana Bonmatí, triple ganadora del Balón de Oro, por una rotura del peroné que se hizo durante un entrenamiento previo, y Patri Guijarro, con una fractura por estrés en un hueso del pie derecho.

Tras 150 minutos de eliminatoria igualada y sin goles, a España le bastaron trece para que ambas jugadoras decidieran el título con tres golazos.

Con su doblete, Pina acabó como máxima goleadora del torneo con ocho dianas.

"No miro el DNI"

La labor de Sonia Bermúdez, que tomó las riendas en agosto después de que el combinado español perdiera la final de la Eurocopa en la tanda de penales frente a Inglaterra, parecía complicada, en un momento en el que la generación que llevó a España a conquistar el Mundial de 2023 se va apagando poco a poco.

Pero las jóvenes han demostrado a la seleccionadora que puede contar con ellas.

"Todas las que han venido estaban preparadísimas (...) Pensamos en el rendimiento, no miramos el DNI (tarjeta de identidad), ni en el cambio generacional", profundizó Bermúdez en rueda de prensa.

Cata Coll, que pese a tener 24 años ya es campeona mundial, también asumió galones en un equipo en plena transición. El viernes, fue artífice de que el equipo no encajara y, el martes, también se mostró impecable bajo los palos.

Pronto, jugadoras como Hermoso (35 años), Putellas (31 años) e Irene Paredes (34), referentes de esta selección, dejarán el camino abierto a una nueva hornada en la que también figura Edna Imade, que representa la nueva España inmigrante y llamada a convertirse en la Lamine Yamal del fútbol femenino.

La futbolista de la Real Sociedad, que llegó a España a los tres meses en patera, entró por primera vez en la lista de la selección española y ya disfrutó de sus primeros minutos con la Roja.

Sus padres huyeron de la guerra en Nigeria cuando estaba embarazada de ella y de su hermano gemelo. Imade acabó naciendo en Marruecos y, poco después, sus padres se embarcaron en una patera para poner rumbo a España.

Quejas por la Liga F

El título conquistado en el Metropolitano marileño cierra un trienio histórico para el fútbol femenino español.

Desde que España se proclamara campeona del mundo en Sídney en 2023 tras vencer 1-0 a Inglaterra, España ha logrado las dos primeras ediciones de la Nations League (2024 y 2025), acabó cuarta en los Juegos Olímpicos de París y se coronó subcampeona de Europa el pasado verano.

Con este nuevo triunfo, LA NACION parece dejar atrás los problemas que llevaron a 15 de sus figuras a renunciar a la selección a escasos meses del Mundial a raíz del polémico beso sin consentimiento del expresidente de la federación Luis Rubiales, a Hermoso.

Precisamente, la atacante madrileña volvió a jugar con la elástica de España el martes ante más de 55.000 espectadores, un registro histórico en el fútbol femenino español.

La explosión de la selección, no obstante, no se refleja en la Liga F, que aún está lejos del nivel que exhibe el campeonato inglés, tal como criticó recientemente Aitana Bonmatí.

"Está algo dejada de la mano de Dios. No sé a quién le importa exactamente", lamentó la semana pasada la triple Balón de Oro en un programa de la Cadena Ser.

"Muchas hemos alzado la voz y hemos pedido cambios, una liga más competitiva. Será mejor para todos y todas: jugadoras, equipos, el producto, los aficionados, pero no sé qué pasa aquí", añadió.

rsc/mcd