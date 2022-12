Claudia Zornoza: "Tenemos una gran plantilla que puede luchar por ganar al PSG"

La centrocampista del Real Madrid Claudia Zornoza aseguró que tienen "una gran plantilla que puede luchar por ganar partido como el de este viernes" ante el PSG en Champions, para "pasar a la siguiente ronda" en la que el club blanco "merece estar".

"Afrontamos el encuentro ante el PSG con la mayor energía posible. Queremos pasar a la siguiente ronda y eso pasa solo ganando al PSG en su casa. Creo que tenemos una gran plantilla que puede luchar por ganar partidos como el de esta semana. El Real Madrid merece estar en la siguiente ronda", afirmó sobre el encuentro ante los parisinos de este viernes (21.00 horas) en una entrevista publicada por New Balance.

El conjunto de Alberto Toril es tercero en el Grupo A de la Champions femenina, con cinco puntos gracias a su triunfo ante el Vllaznia y los empates frente a PSG y Chelsea, dos rivales de mucha entidad.

Zornoza apuntó que será "una temporada muy exigente, tanto a nivel deportivo como a nivel mental". "No tenemos a penas descansos y eso te exige una concentración máxima", comentó ante la actual situación, con partidos cada tres días por la competición europea.

Respecto al derbi del pasado fin de semana, la centrocampista se queda "con el resultado (1-0) y el trabajo del equipo". "Pese a la fatiga de haber jugado contra el Chelsea tan solo dos días antes, el equipo dio la cara y nos acabamos llevando el partido. La temporada va a ser larga y estoy segura de que conseguiremos estar satisfechas al final de ella", agregó.

La centrocampista rememor√≥ su golazo en la vuelta de los cuartos de final de la Champions en el Camp Nou, "un momento muy especial" en su carrera "ante miles de personas". "Recuerdo que vi un poco adelantada a (Sandra) Pa√Īos y pens√© 'Claudia golpea fuerte que puede entrar', cuando vi que la pelota traspasaba la l√≠nea fue una alegr√≠a inmensa, solo pod√≠a pensar en mi familia y especialmente en mis abuelos. S√© que ellos, como madridistas, lo hubieran vivido como un momento inolvidable", reflexion√≥.

"Llevo muchos a√Īos en Primera Divisi√≥n y es ilusionante ver c√≥mo ha evolucionado. Siempre que me piden aut√≥grafos o fotograf√≠as les doy las gracias, porque a d√≠a de hoy todav√≠a me choca que lleven mi nombre, es algo que me hace muy feliz. Es clave que las ni√Īas puedan tener referentes femeninos en el f√ļtbol, yo cuando era peque√Īa no los ten√≠a", coment√≥ sobre el progreso del f√ļtbol femenino en Espa√Īa y su posici√≥n como √≠dolo de nuevas generaciones.

Imagen de las nuevas new balance furon stone island

Precisamente, valor√≥ de manera positiva la "generaci√≥n que viene" en el f√ļtbol nacional, que calific√≥ de "√ļnica". "Cuando suben a entrenar con nosotras, hay poco que decirles porque tienen una gran actitud competitiva. Solo intento transmitirles que valoren absolutamente todo y que sean humildes y trabajadoras. Creo que la clave es hablar poco y dar ejemplo de manera positiva", confes√≥ sobre su papel con las m√°s j√≥venes en el club y la selecci√≥n.

"Ahora estoy yendo de manera m√°s habitual a las concentraciones, lo cual me da confianza. Pero s√© que para conseguir eso no puedo bajar el nivel porque la competencia es m√°xima. No voy a negar que uno de mis grandes sue√Īos es defender la camiseta de mi pa√≠s en una competici√≥n as√≠, es una motivaci√≥n enorme para m√≠", manifest√≥ ante la posibilidad de participar en el Mundial de 2023.

Zornoza es la imagen de las nuevas botas de New Balance FURON STONE ISLAND, al mismo nivel que Sterling y Butalo Saka en Inglaterra. Unas botas con "la suela un pel√≠n mas baja que la del a√Īo pasado". "Son de mucha calidad, se adaptan completamente a mi pie y me siento muy c√≥moda cuando juego con ellas", analiz√≥.

"Estoy muy feliz porque a√Īo tras a√Īo me demuestran lo importante que soy para ellos. Mi relaci√≥n con New Balance es algo muy especial, ya no solo como deportista sino tambi√©n como persona. Ellos son mi familia y llevamos muchos a√Īos trabajando juntos", concluy√≥ sobree su papel en New Balance.

Europa Press