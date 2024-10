Claudio Tapia gana reelección como presidente de AFA pese a resistencia del gobierno de Milei

Buenos aires (ap) — el presidente de la asociación del fútbol argentino (afa), claudio tapia, fue reelegido para un tercer mandato el jueves por la asamblea de dirigentes de clubes de distintas categorías de este deporte a nivel nacional, pese a una resolución del ministerio de justicia que había declarado inválido el acto por presuntas irregularidades.

El gobierno del ultraderechista Javier Milei, que desde hace meses mantiene un forcejeo con el máximo dirigente de AFA porque se niega a cumplir con un decreto que habilita las sociedades anónimas deportivas en el fútbol, podría intervenir la entidad o recurrir a la justicia civil para declarar inválida la votación. Esto abriría un escenario incierto para el vigente campeón del mundo.

Tapia, en el cargo desde 2017 y quien fue el único candidato, convocó a una asamblea para elegir nuevas autoridades de AFA un año antes de la expiración de su segundo mandato, prevista originalmente para octubre de 2025. Adujo que el adelantamiento de la votación respondía a la necesidad de ordenar el calendario institucional que se había alterado durante la pandemia.

El dirigente fue respaldado por 44 de los 46 asambleístas para presidir a la AFA hasta 2028. Talleres y Estudiantes La Plata, opositores a la conducción de Tapia, no apoyaron su reelección.

“Acá no hay imposiciones. Debatimos o votamos lo que el fútbol argentino, en sus dirigentes, quieren”, dijo Tapia. “Lo mejor está por venir y seguramente lo vamos a hacer entre todos”.

El mismo cónclave de dirigentes, AFA aumentó de cuatro a cinco la cantidad máxima de mandatos consecutivos para el presidente y miembros del comité ejecutivo; se eliminaron los dos descensos a la segunda división previstos en la actual temporada, y se aprobó una reforma del próximo torneo de primera división, que pasará de 28 a 30 equipos y se disputará con un formato de dos zonas a partir de 2025.

La asamblea tuvo lugar en el predio de selecciones nacionales “Lionel Andrés Messi” en Buenos Aires. Apenas el martes, una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ), un organismo dependiente de la cartera de justicia y encargado de fiscalizar las sociedades comerciales y las entidades civiles, había declarado “la irregularidad e ineficacia” de la convocatoria.

IGJ argumentó que, al adelantar las elecciones y acortar los mandatos en curso, la AFA incumplió con “la ley y sus propios estatutos”.

“Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos… lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado”, advirtió la víspera Daniel Vitolo, responsable de la IGJ.

Vitolo recordó que “la ley prevé que, ante el incumplimiento grave, el Ministerio de Justicia puede interponer la intervención”.

Más allá de las cuestiones reglamentarias, subyace la pugna que mantiene el gobierno de Milei con la AFA por un decreto presidencial que implementó las sociedades anónimas deportivas en Argentina, un mecanismo que habilita el ingreso de capitales locales e internacionales para invertir en este deporte.

La AFA rechaza esta medida y defiende la vigencia del actual modelo de clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro. A través de una presentación judicial, la entidad logró que la justicia suspendiera provisoriamente el decreto hasta que los tribunales superiores definan si es o no constitucional.

Tapia se refirió indirectamente a esta polémica durante la asamblea.

“Cuando dicen que los jugadores de nuestra selección campeona del mundo se formaron en Europa es mentira. Los formaron ustedes, se formaron en sus clubes. Si fuera tan fácil formar jugadores, no formarían jugadores argentinos, formarían los de ellos", reflexionó. “A veces nos quieren confundir. Para tener una selección campeona del mundo y bicampeona de América necesitamos que formen jugadores”.

Milei, quien antes de estudiar economía en la universidad tuvo una breve experiencia como arquero en las categorías menores de San Lorenzo y Chacarita, había promocionado las bondades de las sociedades anónimas en sus redes sociales con una publicación en la que destacaba que la mayoría de los futbolistas campeones del mundo en Qatar jugaban en clubes de Europa manejados por capital privado.

El presidente de AFA alertó también sobre los riesgos de una privatización del fútbol argentino.

“Cuando decimos que no queremos algún modelo, lo decimos por esto también. Si los clubes no formarían a sus jugadores, no los tendríamos en las selecciones juveniles. Nuestros torneos, si los jugadores se fueran muy chicos, se desvalorizarían. No interrumpimos los periodos de formación de las selecciones porque ustedes son los dueños del fútbol argentino", indicó el directivo.

El gobierno de Milei no se ha pronunciado sobre lo resuelto en la asamblea de AFA.

Si decidiera avanzar en una intervención, Argentina podría exponerse a una desafiliación en caso de que FIFA considere que la medida gubernamental tiene por fin incidir en asuntos deportivos. La otra vía sería la judicial ante una corte civil para que se pronuncie sobre la validez o no de la asamblea ordinaria.

