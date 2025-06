Claves del éxito de Sudamérica ante Europa en el arranque del Mundial de Clubes

La brecha económica entre equipos de Europa y Sudamérica se abrió exponencialmente en las últimas décadas, pero los embajadores sudamericanos plantan cara a los europeos en el Mundial de Clubes... y ganan.

El Flamengo dio este viernes un nuevo golpe sobre la mesa al vencer 3-1 al Chelsea, un día después de que el Botafogo se impusiera 1-0 al flamante ganador de la Liga de Campeones de Europa, el Paris Saint-Germain.

Un club de la Conmebol no derrotaba a uno de la UEFA desde hace casi trece años, cuando el Corinthians se impuso 1-0 a los Blues en la final del Mundialito de 2012, que entonces se jugaba con siete equipos.

Hay, además, tres empates en duelos directos: Palmeiras-Oporto (0-0), Boca Juniors-Benfica (2-2) y Fluminense-Borussia Dortmund (0-0).

El Bayern de Múnich sí hizo valer su poderío al dominar a Boca (2-1) y romper el invicto que mantenían los representantes sudamericanos en esta edición del torneo en Estados Unidos.

¿Qué explica el buen andar de los compatriotas de Pelé y Maradona?

- El dinero no lo es todo, pero pesa -

"No solo importan las finanzas, depende de la actitud", comentó Renato Portaluppi, entrenador de Fluminense, cuestionado sobre las abismales diferencias económicas entre europeos y sudamericanos. "Son 11 contra 11".

Al revisar las nóminas, las potencias del fútbol europeo están a años luz. Solo un club sudamericano está en el Top-50 de Transfermarkt de los equipos con planteles con mayor valor de mercado, Palmeiras, con jugadores avaluados por ese portal especializado en 252,2 millones de euros.

Real Madrid, Manchester City, PSG y Chelsea superan los 1000 millones. Bayern pasa los 900 millones.

No es raro, entonces, que se lleven muy temprano a los mejores talentos sudamericanos: Estêvão, estrella de Palmeiras de 18 años, se unirá a los Blues tras el Mundial y Franco Mastantuono, joya de River Plate de 17, a los merengues.

Si se habla de los clubes de Conmebol, sin embargo, los de Brasil ganan terreno, impulsados por su gigantesco mercado interno.

Flamengo (221,5 millones) y Botafogo (163,2 millones) hacen palidecer al sudamericano mejor valorado fuera de las fronteras brasileñas, el argentino River Plate (114,2).

Clubes del Brasileirao han ganado siete de las últimas ocho ediciones de la Copa Libertadores y encadenan seis títulos corridos. Son cada vez más fuertes.

- ¿Subestimados? -

"Muchas veces se tiende a subestimar a los clubes sudamericanos (...), es un error", dijo el colombiano Jhon Arias, atacante del Flu. "Demostramos que tenemos nuestras virtudes, nuestras fortalezas, nuestros grandes jugadores". El Mundial de Clubes es una vitrina de lujo para futbolistas como Arias, pero una molestia, en contraste, para muchos de los astros del cielo europeo. El presidente del Oporto, André Villas-Boas, relató que encontró mucha resistencia cuando buscaba refuerzos para el torneo. "Fue increíble ver a un montón de jugadores que no querían (...), preferían descansar para empezar frescos la próxima temporada", dijo Villas-Boas a la plataforma deportiva estadounidense Men in Blazers. Calendario Las quejas de futbolistas y entrenadores de élite por un calendario sobrecargado se multiplican. "Está volviéndose extenuante", dijo Villas-Boas, alertando de lesiones. No obstante, los clubes de Sudamérica tienen una agenda tan atiborrada como los de Europa, con sus torneos locales y eventos internacionales como la Copa Libertadores que implican exigentes y largos viajes. Ejemplo: el PSG suma 37 partidos en 2025, solo dos más que el Botafogo. Luis Enrique, entrenador de los parisinos, no puso excusas: "el Botafogo ha sido el equipo que mejor nos ha defendido en toda la temporada". Reconstrucción Sí es cierto, en cambio, que los clubes del Viejo Continente asumen el Mundial en tiempos de reconstrucción. El Real Madrid estrena a Xabi Alonso como técnico y el Manchester City de Pep Guardiola y la Juventus de Igor Tudor intentan recomponerse tras campañas en blanco en cuanto a títulos. "Esto es un proceso (...). Lo que queremos aprender y ser, lleva su tiempo", expresó Alonso. No solo sudamericanos han madrugado a los europeos. De Norte, Centroamérica y el Caribe, el Inter Miami de Lionel Messi venció 2-1 al Oporto, en la primera victoria oficial de un club de la Concacaf contra uno europeo, y el mexicano Monterrey igualó 1-1 con el Inter de Milán. De Asia, el saudí Al-Hilal empató 1-1 con el Madrid. Clima Un lamento ha sido un leitmotiv entre europeos: la alta temperatura y la humedad son desafiantes. "Es imposible, es un calor terrible", dijo Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid tras una goleada 4-0 encajada ante el PSG. "No podía frenar o arrancar". De todos modos, el propio Llorente matizó: "como es igual para todos, no hay queja". erc/