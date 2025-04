Claves para el jueves 10 de abril

10 abr (Reuters) - EMPRESAS * Telefónica - Junta general de accionistas. BANCOS CENTRALES * Conferencia de Claudia Maria Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, en la Escuela de Economía de Varsovia SGH (1200 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Conducir a través de la niebla económica" y participa en una sesión moderada de preguntas y respuestas antes de la Cumbre de Reconocimiento Empresarial del Condado de Talbot, patrocinada por la Cámara de Comercio del Condado de Talbot (1230 GMT). * Sarah Breeden, subgobernadora del Banco de Inglaterra, habla en un evento de MNI Connect sobre "Perspectivas de estabilidad económica y financiera de Reino Unido" (1300 GMT). * Discurso de Lorie Logan, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, antes del evento híbrido sobre el panorama del comercio e inmigración de América del Norte organizado por el Banco de la Reserva Federal de Dallas (1330 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, habla sobre las perspectivas económicas y la política monetaria ante la Mesa Redonda de Finanzas Independientes 2025 de la Red de Finanzas Garantizadas, en Kansas City, Misuri. (1400 GMT). * El Comité Bancario del Senado celebra una audiencia sobre el nombramiento de Michelle Bowman como vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal (1400 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, da un discurso sobre "Fintech" ante la Conferencia de Investigación sobre Fintech e Instituciones Financieras 2025, en Filadelfia, Pensilvania (1600 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión moderada de preguntas y respuestas ante el Club Económico de Nueva York, en Nueva York (1600 GMT). OTROS EVENTOS * El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visita China (hasta el 11 de abril). * El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visita Sudáfrica. * La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibe al primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, en Bruselas (1015 GMT). * Los ministros de Comercio del bloque regional de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebran una reunión virtual para debatir los aranceles estadounidenses (0130 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Actual Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBRICS=ECI RICS Housing Survey Mar 8 11 11:00 Germany DECRRT=ECI Overall Comprehensive Risk Q2 9.33 11:00 France FRCRRT=ECI Overall Comprehensive Risk Q2 8.81 11:00 United Kingdom GBCRRT=ECI Overall Comprehensive Risk Q2 8.95 11:00 Spain ESCRRT=ECI Overall Comprehensive Risk Q2 8.76 12:00 Germany DEIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Feb 45.36 45.74 12:00 France FRIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Feb 40.31 42.90 12:00 United Kingdom GBIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Feb 47.99 47.44 12:00 Spain ESIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Feb 49.55 47.92 14:30 United States USCPF=ECI Core CPI MM, SA Mar 0.3% 0.2% 14:30 United States USCPFY=ECI Core CPI YY, NSA Mar 3.0% 3.1% 14:30 United States USCPN=ECI CPI Index, NSA Mar 320.174 319.082 14:30 United States USCPNX=ECI Core CPI Index, SA Mar 325.475 14:30 United States USCPI=ECI CPI MM, SA Mar 0.1% 0.2% 14:30 United States USCPNY=ECI CPI YY, NSA Mar 2.6% 2.8% 14:30 United States USEARN=ECI Real Weekly Earnings MM Mar 0.1% 14:30 United States USCPIW=ECI CPI Wage Earner Mar 312.460 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 5 Apr, w/e 223k 219k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 5 Apr, w/e 223.00k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 29 Mar, w/e 1.882M 1.903M 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 4 Apr, w/e 29B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 4 Apr, w/e 29B 17:00 United States USCCPI=ECI Cleveland Fed CPI Mar 0.3% 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 10 Apr 80,275,055,600.00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 10 Apr 4.240% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 10 Apr 3.140 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 10 Apr 4.750% 19:00 United States USBYAT=ECI 30Y Bond Auc - TA 10 Apr 22,000,025,800.00 19:00 United States USBYAH=ECI 30Y Bond Auc - HY 10 Apr 4.623% 19:00 United States USBYAB=ECI 30Y Bond Auc - BTC 10 Apr 2.370 19:00 United States USBYAA=ECI 30Y Bond Auc - HAP 10 Apr 87.850% 20:00 United States USGDEF=ECI Federal Budget,$ Mar -236.60B -307.00B (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

