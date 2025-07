Claves para el jueves 10 de julio

10 jul (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en el "10.º Ciclo de Finanza: El futuro del Sistema Financiero Europeo", en Bilbao. (0700 GMT) * Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ofrece una conferencia sobre "El cambiante panorama de los pagos: ¿Qué traerá consigo el euro digital?", seguida de un debate con el vicegobernador del banco central esloveno, Marko Pahor, organizado por el Banco de Eslovenia, en Liubliana. (0700 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, participa en una charla informal sobre la economía de Estados Unidos y la política monetaria ante un foro virtual transmitido en vivo organizado por el Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF). (1400 GMT) * El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller participa en el debate "Balance general" antes de un evento organizado por el Banco de la Reserva Federal de Dallas y el Consejo de Asuntos Mundiales de Dallas/Fort Worth, en Dallas, Texas. (1715 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, habla sobre "Perspectivas económicas de EEUU y desafíos para los dirigentes monetarios" antes de una videoconferencia en vivo de MNI Livestreamed Connect. (1830 GMT) * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra para Estabilidad Financiera, Sarah Breeden, pronuncia un discurso en la serie de conferencias anuales Chapman-Barrigan titulada "Capeando la tormenta: estabilidad en un clima cambiante". (1500 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en Brasilia. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Period Reuters Prior al /Region Name Poll Time 01: United GBRICS RICS Housing Jun -8 -8 01 Kingdom =ECI Survey 08: Germany DECPI= CPI Final MM Jun 0,0% 0,0% 00 ECI 08: Germany DECPIY CPI Final YY Jun 2,0% 2,0% 00 =ECI 08: Germany DEHICP HICP Final MM Jun 0,1% 0,1% 00 =ECI 08: Germany DEHICY HICP Final YY Jun 2,0% 2,0% 00 =ECI 08: France FRCA=E Current May -4,1B 45 CI Account 11: Germany DECRRT Overall Q3 9,32 00 =ECI Comprehensive Risk 11: France FRCRRT Overall Q3 8,81 00 =ECI Comprehensive Risk 11: United GBCRRT Overall Q3 8,96 00 Kingdom =ECI Comprehensive Risk 11: Spain ESCRRT Overall Q3 8,79 00 =ECI Comprehensive Risk 12: Germany DEIPSO LSEG IPSOS Jul 47,16 00 =ECI PCSI 12: France FRIPSO LSEG IPSOS Jul 42,00 00 =ECI PCSI 12: United GBIPSO LSEG IPSOS Jul 52,07 00 Kingdom =ECI PCSI 12: Spain ESIPSO LSEG IPSOS Jul 49,99 00 =ECI PCSI 14: United USJOB= Initial 5 Jul, 235.000 233.000 30 States ECI Jobless Clm w/e 14: United USJOBA Jobless Clm 5 Jul, 241.500 30 States =ECI 4Wk Avg w/e 14: United USJOBN Cont Jobless 28 1,974 1,964M 30 States =ECI Clm Jun, M w/e 16: United USOILN EIA-Nat Gas 4 Jul, 55B 30 States =ECI Chg Bcf w/e 16: United USNGIF Nat Gas-EIA 4 Jul, 55B 30 States =ECI Implied Flow w/e 17: United US4WAT 4W Bill Auc - 10 Jul 55.238. 30 States =ECI TA 694.700,00 17: United US4WAH 4W Bill Auc - 10 Jul 4,240% 30 States =ECI HR 17: United US4WAB 4W Bill Auc - 10 Jul 3,260 30 States =ECI BTC 17: United US4WAA 4W Bill Auc - 10 Jul 41,000% 30 States =ECI HAP 19: United USBYAT 30Y Bond Auc 10 Jul 22.000. 00 States =ECI - TA 012.700,00 19: United USBYAH 30Y Bond Auc 10 Jul 4,844% 00 States =ECI - HY 19: United USBYAB 30Y Bond Auc 10 Jul 2,430 00 States =ECI - BTC 19: United USBYAA 30Y Bond Auc 10 Jul 3,080% 00 States =ECI - HAP (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)