Claves para el jueves 11 de diciembre

11 dic (Reuters) -

EMPRESAS

* Neinor Homes – Fin del periodo de aceptación de la oferta por Aedas Homes.

BANCOS CENTRALES

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, y Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, participan en la reunión del Eurogrupo.

* El Banco Nacional Suizo evalúa su política monetaria, con rueda de prensa (0830 GMT).

* La Reserva Federal publica el informe de flujos de fondos del 3TR de 2025 (1700 GMT).

OTROS EVENTOS

* Karol Nawrocki, presidente de Polonia, visita Letonia.

* Alexander Stubb, presidente de Finlandia, visita Países Bajos. (Hasta el 12 de diciembre)

* Reunión del Eurogrupo.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Encuesta de vivienda RICS, nov: Previsto -21,0; Anterior -19,0.

* 1200 Alemania – LSEG IPSOS PCSI, dic: Anterior 46,47.

* 1200 España – LSEG IPSOS PCSI, dic: Anterior 51,71.

* 1200 Francia – LSEG IPSOS PCSI, dic: Anterior 38,94.

* 1200 Israel – LSEG IPSOS PCSI, dic: Anterior 47,87.

* 1200 Reino Unido – LSEG IPSOS PCSI, dic: Anterior 46,13.

* 1430 Estados Unidos – Comercio internacional $ , sep: Previsto -63.300.000.000; Anterior -59.600.000.000.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 6 dic: Previsto 220.000; Anterior 191.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 6 dic: Anterior 214.750.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo , semana 29 nov: Previsto 1.947.000; Anterior 1.939.000.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios mayoristas (anual), mensual revisado, sep: Previsto 0,1.

* 1600 Estados Unidos – Ventas mayoristas mensual , sep: Anterior 0,1.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 5 dic: Anterior -12.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 5 dic: Anterior -12.000.000.000. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)