Claves para el jueves 11 de septiembre

11 sep (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

* Participación de Sharon Donnery, miembro del consejo del Banco Central Europeo, en el panel "Liderar, Innovar, Lograr: Promoviendo la sostenibilidad y la inclusión social durante 25 años", organizado por Business in the Community Ireland (BITCI). (0830 GMT)

* Rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE. (1230 GMT)

* La presidenta del BCE, Christine Lagarde, responde a preguntas de la prensa tras la reunión mensual del Consejo de Gobierno. (1245 GMT)

* Pódcast del BCE: La presidenta Christine Lagarde presenta las decisiones de política monetaria. (1445 GMT)

* El Banco de la Reserva Federal de Cleveland publica el IPC medio de agosto. (1500 GMT)

* Sasha Mills, directora ejecutiva del Banco de Inglaterra, interviene en el panel de la conferencia Euroclear sobre la modernización de los mercados de valores. (1510 GMT)

* El gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, ofrece un discurso sobre el funcionamiento del sistema de control en un momento en el que el banco está reduciendo sus tenencias de valores.

* La Reserva Federal de EEUU publica las Cuentas Financieras Trimestrales de EEUU. (1600 GMT)

OTROS EVENTOS

* 24º aniversario de los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Center y el Pentágono.

* El primer ministro de Mauricio, Navinchandra Ramgoolam, llega a Kashi para su primera reunión bilateral con el primer ministro de India, Narendra Modi.

DATOS MACROECONÓMICOS

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)