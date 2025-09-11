Claves para el jueves 11 de septiembre
11 sep (Reuters) -
BANCOS CENTRALES
* Participación de Sharon Donnery, miembro del consejo del Banco Central Europeo, en el panel "Liderar, Innovar, Lograr: Promoviendo la sostenibilidad y la inclusión social durante 25 años", organizado por Business in the Community Ireland (BITCI). (0830 GMT)
* Rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE. (1230 GMT)
* La presidenta del BCE, Christine Lagarde, responde a preguntas de la prensa tras la reunión mensual del Consejo de Gobierno. (1245 GMT)
* Pódcast del BCE: La presidenta Christine Lagarde presenta las decisiones de política monetaria. (1445 GMT)
* El Banco de la Reserva Federal de Cleveland publica el IPC medio de agosto. (1500 GMT)
* Sasha Mills, directora ejecutiva del Banco de Inglaterra, interviene en el panel de la conferencia Euroclear sobre la modernización de los mercados de valores. (1510 GMT)
* El gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, ofrece un discurso sobre el funcionamiento del sistema de control en un momento en el que el banco está reduciendo sus tenencias de valores.
* La Reserva Federal de EEUU publica las Cuentas Financieras Trimestrales de EEUU. (1600 GMT)
OTROS EVENTOS
* 24º aniversario de los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Center y el Pentágono.
* El primer ministro de Mauricio, Navinchandra Ramgoolam, llega a Kashi para su primera reunión bilateral con el primer ministro de India, Narendra Modi.
DATOS MACROECONÓMICOS
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
