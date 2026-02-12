Claves para el jueves 12 de febrero

12 feb (Reuters) -

EMPRESAS

* Mapfre publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Aena publica tráfico de pasajeros de enero.

* Arcelormittal – Dividendo de US$0,15 por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Carolyn Rogers, subgobernadora primera del Banco de Canadá, participa en un coloquio en la Rotman School of Management.

* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, ofrece una conferencia en la Accademia Nazionale dei Lincei en Roma (0900 GMT).

* Pedro Machado, miembro del Consejo del BCE, pronuncia el discurso de apertura en el encuentro de exalumnos del EUI en el BCE (1600 GMT).

* Ida Wolden Bache, gobernadora del Banco de Noruega, ofrece su discurso anual (1700 GMT).

OTROS EVENTOS

* Referéndum en Bangladés.

* Elecciones a la Asamblea Nacional de Bangladés.

* Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en la sede de Bruselas, presididos por Mark Rutte, secretario general de la Alianza.

* Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, pronuncia su discurso anual sobre el estado de la nación ante el Parlamento (1700 GMT).

* 76º Festival Internacional de Cine de Berlín. (Hasta el 22 de febrero)

* Baile de la Ópera de Viena 2026.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Encuesta de vivienda RICS, ene: Previsto -11; Anterior -14.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado 3M/3M, dic: Previsto 0,2%; Anterior 0,1%.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado mensual, dic: Previsto 0,1%; Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado interanual, dic: Previsto 1,1%; Anterior 1,4%.

* 0800 Reino Unido – Servicios mensual, dic: Previsto 0,1%; Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – Servicios interanual, dic: Previsto 1,0%; Anterior 1,4%.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial mensual, dic: Previsto 0,0%; Anterior 1,1%.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial interanual, dic: Previsto 1,5%; Anterior 2,3%.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera mensual, dic: Previsto 0,0%; Anterior 2,1%.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera interanual, dic: Previsto 1,8%; Anterior 2,1%.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción mensual, dic: Previsto 0,5%; Anterior -1,3%.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción interanual, dic: Previsto 0,0%; Anterior -1,1%.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes GBP, dic: Previsto -22.700.000.000; Anterior -23.711.000.000.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes no UE, dic: Anterior -11.457.000.000.

* 0800 Reino Unido – PIB preliminar trimestral, 4TR: Previsto 0,2%; Anterior 0,1%.

* 0800 Reino Unido – PIB preliminar interanual, 4TR: Previsto 1,2%; Anterior 1,3%.

* 1200 Alemania – LSEG IPSOS PCSI, feb: Anterior 46,35.

* 1200 Francia – LSEG IPSOS PCSI, feb: Anterior 39,77.

* 1200 Reino Unido – LSEG IPSOS PCSI, feb: Anterior 49,22.

* 1200 España – LSEG IPSOS PCSI, feb: Anterior 49,23.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 7 feb: Previsto 222.000; Anterior 231.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 7 feb: Anterior 212.250.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 31 ene: Previsto 1.850.000; Anterior 1.844.000.

* 1600 Estados Unidos – Ventas de viviendas existentes, ene: Previsto 4.180.000; Anterior 4.350.000.

* 1600 Estados Unidos – Variación% ventas de viviendas existentes, ene: Anterior 5,1%.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 6 feb: Anterior -360.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 6 feb: Anterior -360.000.000.000.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)