Claves para el jueves 12 de junio

12 jun (Reuters) - EMPRESAS * Aperam - Dividendo de 0,4250 euros por acción. Fecha de abono. MERCADOS * Reunión del Comité Asesor Técnico del IBEX 35. BANCOS CENTRALES * José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España y miembro del BCE, interviene en un acto. (0700 GMT) * Discurso de David Jacobs, jefe del Departamento de Mercados Domésticos del Banco de la Reserva de Australia en el Foro de Renta Fija del Gobierno Australiano. (0720 GMT) * Visita a la Casa del Euro por el miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, en Bruselas, Bélgica. (0900 GMT) * El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, da el discurso de apertura en la Conferencia Anual Conjunta de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo "Integración financiera europea: avanzando la unión de ahorros e inversiones", en Bruselas, Bélgica. (1200 GMT) * Moderación del panel "Financiando el futuro: Estrategias para apoyar la innovación y el crecimiento" por Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en la Conferencia Anual Conjunta de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo "Integración financiera europea: avanzando la unión de ahorros e inversiones", en Bruselas, Bélgica. (1220 GMT) * Discurso de apertura de Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en la Conferencia anual de alto nivel para Supervisores Senior del FMI-BM en Washington, DC, EEUU. (1515 GMT) * La Reserva Federal emite las Cuentas Financieras Trimestrales de Estados Unidos. (1600 GMT) OTROS EVENTOS * La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. (0900 GMT) * Reunión del Consejo de Justicia y Asuntos del Interior de la UE. (Hasta el 13 de junio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBRICS=ECI RICS Housing Survey May -4 -3 08:00 United Kingdom GBGD3M=ECI GDP Est 3M/3M Apr 0,7% 0,7% 08:00 United Kingdom GBGDMM=ECI GDP Estimate MM Apr -0,1% 0,2% 08:00 United Kingdom GBGDMY=ECI GDP Estimate YY Apr 1,1% 1,1% 08:00 United Kingdom GBSVCM=ECI Services MM Apr 0,0% 0,4% 08:00 United Kingdom GBSVCY=ECI Services YY Apr 1,3% 1,3% 08:00 United Kingdom GBIP=ECI Industrial Output MM Apr -0,5% -0,7% 08:00 United Kingdom GBIPY=ECI Industrial Output YY Apr -0,2% -0,7% 08:00 United Kingdom GBMFG=ECI Manufacturing Output MM Apr -0,7% -0,8% 08:00 United Kingdom GBMFGY=ECI Manufacturing Output YY Apr 0,5% -0,8% 08:00 United Kingdom GBCONM=ECI Construction O/P Vol MM Apr 0,1% 0,5% 08:00 United Kingdom GBCONY=ECI Construction O/P Vol YY Apr 2,5% 1,4% 08:00 United Kingdom GBTBAL=ECI Goods Trade Balance GBP Apr -20.400B -19.869B 08:00 United Kingdom GBNEUT=ECI Goods Trade Bal. Non-EU Apr -6834 millones 12:00 Germany DEIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Jun 47,08 12:00 France FRIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Jun 41,95 12:00 United Kingdom GBIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Jun 49,29 12:00 Spain ESIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Jun 50,16 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 7 Jun, w/e 240k 247k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 7 Jun, w/e 235.00k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 31 May, w/e 1.910M 1.904M 14:30 United States USPPM=ECI PPI Machine Manuf'ing May 189.0 14:30 United States USPPFY=ECI PPI Final Demand YY May 2,6% 2,4% 14:30 United States USPPFD=ECI PPI Final Demand MM May 0,2% -0,5% 14:30 United States USPPEY=ECI PPI exFood/Energy YY May 3,1% 3,1% 14:30 United States USPPIE=ECI PPI exFood/Energy MM May 0,3% -0,4% 14:30 United States USPPTY=ECI PPI ex Food/Energy/Tr YY May 2,9% 14:30 United States USPPET=ECI PPI ex Food/Energy/Tr MM May -0,1% 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 6 Jun, w/e 122B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 6 Jun, w/e 122B 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 12 Jun 65.259.699.700.00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 12 Jun 4,170% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 12 Jun 3,260 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 12 Jun 67.870% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)