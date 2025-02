Claves para el jueves 13 de febrero

13 feb (Reuters) - EMPRESAS * NHH presenta resultados trimestrales provisionales tras el cierre bursátil. * HBX Group debuta en bolsa (1100 GMT). BANCOS CENTRALES * El Banco de la Reserva Federal de Nueva York publica su Informe sobre la deuda y el crédito de los hogares del cuarto trimestre de 2024, una instantánea actualizada de las tendencias en los préstamos y el endeudamiento de los hogares, que incluye datos sobre hipotecas, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito y préstamos para automóviles (16:00 GMT) * Entrevista pregrabada del miembro del Consejo del BCE Piero Cipollone en la conferencia Frankfurt Digital Finance 2025 (08:40 GMT) OTROS EVENTOS * Los ministros de Defensa de la alianza de la OTAN se reúnen en Bruselas (hasta el 14 de febrero). * Francia celebra una conferencia internacional sobre Siria en París (13:00 GMT). * El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, visitará Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudí tras la propuesta de Trump de que EEUU tome Gaza. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBRICS=ECI RICS Housing Survey Jan 27 28 08:00 Germany DECPI=ECI CPI Final MM Jan -0.2% -0.2% 08:00 Germany DECPIY=ECI CPI Final YY Jan 2.3% 2.3% 08:00 Germany DEHICP=ECI HICP Final MM Jan -0.2% -0.2% 08:00 Germany DEHICY=ECI HICP Final YY Jan 2.8% 2.8% 08:00 United Kingdom GBGD3M=ECI GDP Est 3M/3M Dec -0.1% 0.0% 08:00 United Kingdom GBGDMM=ECI GDP Estimate MM Dec 0.1% 0.1% 08:00 United Kingdom GBGDMY=ECI GDP Estimate YY Dec 1.0% 1.0% 08:00 United Kingdom GBSVCM=ECI Services MM Dec 0.1% 0.1% 08:00 United Kingdom GBSVCY=ECI Services YY Dec 1.7% 1.5% 08:00 United Kingdom GBIP=ECI Industrial Output MM Dec 0.2% -0.4% 08:00 United Kingdom GBIPY=ECI Industrial Output YY Dec -2.1% -1.8% 08:00 United Kingdom GBMFG=ECI Manufacturing Output MM Dec -0.1% -0.3% 08:00 United Kingdom GBMFGY=ECI Manufacturing Output YY Dec -1.9% -1.2% 08:00 United Kingdom GBCONM=ECI Construction O/P Vol MM Dec 0.2% 0.4% 08:00 United Kingdom GBCONY=ECI Construction O/P Vol YY Dec 1.1% 0.2% 08:00 United Kingdom GBTBAL=ECI Goods Trade Balance GBP Dec -18.400B -19.311B 08:00 United Kingdom GBNEUT=ECI Goods Trade Bal. Non-EU Dec -7.720B 08:00 United Kingdom GBGDP=ECI GDP Prelim QQ Q4 -0.1% 0.0% 08:00 United Kingdom GBGDPY=ECI GDP Prelim YY Q4 1.1% 0.9% 08:00 United Kingdom GBBUIP=ECI Business Invest QQ Prelim Q4 1.9% 08:00 United Kingdom GBBIFP=ECI Business Invest YY Prelim Q4 5.8% 11:00 Euro Zone EUIP=ECI Industrial Production MM Dec -0.6% 0.2% 11:00 Euro Zone EUIPY=ECI Industrial Production YY Dec -3.1% -1.9% 12:00 Germany DEIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Feb 45.78 12:00 France FRIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Feb 40.47 12:00 United Kingdom GBIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Feb 50.41 12:00 Spain ESIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Feb 49.45 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 8 Feb, w/e 215k 219k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 8 Feb, w/e 216.75k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 1 Feb, w/e 1.880M 1.886M 14:30 United States USPPM=ECI PPI Machine Manuf'ing Jan 185.4 14:30 United States USPPFY=ECI PPI Final Demand YY Jan 3.2% 3.3% 14:30 United States USPPFD=ECI PPI Final Demand MM Jan 0.3% 0.2% 14:30 United States USPPEY=ECI PPI exFood/Energy YY Jan 3.3% 3.5% 14:30 United States USPPIE=ECI PPI exFood/Energy MM Jan 0.3% 0.0% 14:30 United States USPPTY=ECI PPI ex Food/Energy/Tr YY Jan 3.3% 14:30 United States USPPET=ECI PPI ex Food/Energy/Tr MM Jan 0.1% 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 13 Feb 95,283,470,900.00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 13 Feb 4.250% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 13 Feb 2.620 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 13 Feb 77.650% 17:30 United States US2YNT=ECI 12M Bill Auc - TA 13 Feb 50,622,191,600 17:30 United States US2YNH=ECI 12M Bill Auc - HR 13 Feb 4.025% 17:30 United States US2YNB=ECI 12M Bill Auc - BTC 13 Feb 3.140 17:30 United States US2YNA=ECI 12M Bill Auc - HAP 13 Feb 78.320% 19:00 United States USBYAT=ECI 30Y Bond Auc - TA 13 Feb 22,000,001,900.00 19:00 United States USBYAH=ECI 30Y Bond Auc - HY 13 Feb 4.913% 19:00 United States USBYAB=ECI 30Y Bond Auc - BTC 13 Feb 2.520 19:00 United States USBYAA=ECI 30Y Bond Auc - HAP 13 Feb 67.560% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION