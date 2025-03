Claves para el jueves 13 de marzo

13 mar (Reuters) - MERCADOS * Reunión del Comité Asesor Técnico del IBEX 35. EMPRESAS * Prim - Dividendo de 0,1100 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, participa en una charla en la Conferencia de Finanzas Sostenibles de EIOPA 2025 "Impulsando la Resiliencia y la Acción en un Mundo en Calentamiento" (0950 GMT). OTROS EVENTOS * El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, invita a sus homólogos de la UE a una reunión en Valencia para hablar sobre la competitividad. * Cumbre UE-Sudáfrica en Ciudad del Cabo. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBRICS=ECI RICS Housing Survey Feb 20 22 11:00 Euro Zone EUIP=ECI Industrial Production MM Jan 0,6% -1,1% 11:00 Euro Zone EUIPY=ECI Industrial Production YY Jan -0,9% -2,0% 12:00 Germany DEIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Mar 45,36 12:00 France FRIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Mar 40,31 12:00 United Kingdom GBIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Mar 47,99 12:00 Spain ESIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Mar 49,55 13:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 8 Mar, w/e 225k 221k 13:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 8 Mar, w/e 224,25k 13:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 1 Mar, w/e 1,900M 1,897M 13:30 United States USPPM=ECI PPI Machine Manuf'ing Feb 186,3 13:30 United States USPPFY=ECI PPI Final Demand YY Feb 3,3% 3,5% 13:30 United States USPPFD=ECI PPI Final Demand MM Feb 0,3% 0,4% 13:30 United States USPPEY=ECI PPI exFood/Energy YY Feb 3,5% 3,6% 13:30 United States USPPIE=ECI PPI exFood/Energy MM Feb 0,3% 0,3% 13:30 United States USPPTY=ECI PPI ex Food/Energy/Tr YY Feb 3,4% 13:30 United States USPPET=ECI PPI ex Food/Energy/Tr MM Feb 0,3% 15:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 7 Mar, w/e -80B 15:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 7 Mar, w/e -80B 16:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 13 Mar 75.261.461.800,00 16:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 13 Mar 4,230% 16:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 13 Mar 3,000 16:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 13 Mar 83,680% 18:00 United States USBYAT=ECI 30Y Bond Auc - TA 13 Mar 25.000.020.400,00 18:00 United States USBYAH=ECI 30Y Bond Auc - HY 13 Mar 4,748% 18:00 United States USBYAB=ECI 30Y Bond Auc - BTC 13 Mar 2,330 18:00 United States USBYAA=ECI 30Y Bond Auc - HAP 13 Mar 27,190% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

