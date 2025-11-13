Claves para el jueves 13 de noviembre

13 nov (Reuters) -

EMPRESAS

* Banco Sabadell publica resultados 3TR antes de la apertura del mercado.

* CAF publica resultados 3TR antes de la apertura del mercado.

* ACS publica resultados 3TR tras el cierre del mercado.

* Acciona publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado.

* Acciona Energía publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado.

* Talgo publica resultados 3TR tras el cierre del mercado.

BANCOS CENTRALES

* El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, participa en la reunión de ECOFIN.

* El director ejecutivo de política monetaria del Norges Bank, Ole Christian Bech-Moen, pronuncia el discurso “Perspectivas del Norges Bank” en un seminario organizado por Nordea (0800 GMT).

* El Riksbank publica su Informe de Estabilidad Financiera 2025:2 (0830 GMT).

* Rueda de prensa del Riksbank sobre estabilidad financiera (1000 GMT).

* Discurso de apertura de la jefa de supervisión del BCE, Claudia Buch, en el 6º Foro del BCE sobre Supervisión Bancaria “Resiliencia en tiempos de disrupción” (1000 GMT).

* Participación de la miembro del Comité Ejecutivo del BCE Sharon Donnery en el debate “Cuando la incertidumbre es segura: estrategias para los bancos” en el 6º Foro del BCE sobre Supervisión Bancaria “Resiliencia en tiempos de disrupción” (1030 GMT).

* El Banco de España publica su Informe de Estabilidad Financiera (1200 GMT).

* Moderación del debate “Clima y naturaleza al límite: ¿qué significa para los bancos?” por el vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE, Frank Elderson, en el 6º Foro del BCE sobre Supervisión Bancaria “Resiliencia en tiempos de disrupción” (1300 GMT).

* La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, interviene en un centro de estudios irlandés sobre “banca central, implementación de la política y balances” (1300 GMT).

* Moderación del debate “Resiliencia en acción: de los reveses a las fortalezas” por el miembro del Consejo de Supervisión del BCE Pedro Machado en el 6º Foro del BCE sobre Supervisión Bancaria “Resiliencia en tiempos de disrupción” (1515 GMT).

* El director general de Norges Bank Investment Management, Nicolai Tangen, interviene en el Economic Club of New York (1700 GMT).

* El presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, habla sobre la economía de EEUU y la política monetaria ante el Foro sobre el impacto económico y la política monetaria de la Asociación Económica Regional de Evansville 2025 (1715 GMT).

* La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, participa en un coloquio del Economic Club of Pittsburgh (1720 GMT).

* Petra Tschudin y Thomas Moser, del Banco Nacional Suizo, intervienen en el “Evento del Mercado Monetario” sobre “Costes de refinanciación bancaria: situación actual desde la perspectiva de política monetaria” (1730 GMT).

* El miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda Prasanna Gai pronuncia un discurso de apertura en el Ethnic Xchange Symposium del Ministerio para las Comunidades Étnicas (2010 GMT).

OTROS EVENTOS

* Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (ECOFIN).

* El rey Maha Vajiralongkorn de Tailandia visita China. (Hasta el 17 de noviembre)

DATOS MACROECONÓMICOS*

* 0101 Reino Unido – Encuesta de vivienda RICS, oct: Anterior -15,0.

* 0730 Francia – Tasa de desempleo según OIT, 3TR: Previsto 7,6%; Anterior 7,5%.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado 3M/3M, sep: Previsto 0,2%; Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado mensual, sep: Previsto 0,0%; Anterior 0,1%.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado interanual, sep: Previsto 1,3%; Anterior 1,3%.

* 0800 Reino Unido – Servicios mensual, sep: Previsto 0,1%; Anterior 0,0%.

* 0800 Reino Unido – Servicios interanual, sep: Previsto 1,8%; Anterior 1,7%.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial mensual, sep: Previsto -0,2%; Anterior 0,4%.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial interanual, sep: Previsto -1,2%; Anterior -0,7%.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera mensual, sep: Previsto -0,3%; Anterior 0,7%.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera interanual, sep: Previsto -1,5%; Anterior -0,8%.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción mensual, sep: Previsto 0,1%; Anterior -0,3%.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción interanual, sep: Previsto 1,1%; Anterior 1,0%.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes GBP, sep: Previsto -20.800.000.000; Anterior -21.183.000.000.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes no UE, sep: Anterior -8.294.000.000.

* 0800 Reino Unido – PIB preliminar trimestral, 3TR: Previsto 0,2%; Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – PIB preliminar interanual, 3TR: Previsto 1,4%; Anterior 1,4%.

* 0800 Reino Unido – Inversión empresarial trimestral preliminar, 3TR: Anterior -1,1%.

* 0800 Reino Unido – Inversión empresarial interanual preliminar, 3TR: Anterior 3,0%.

* 1100 Zona euro – Producción industrial mensual, sep: Previsto 0,7%; Anterior -1,2%.

* 1100 Zona euro – Producción industrial interanual, sep: Previsto 2,1%; Anterior 1,1%.

* 1200 Alemania – LSEG IPSOS PCSI, nov: Anterior 45,75.

* 1200 Francia – LSEG IPSOS PCSI, nov: Anterior 40,61.

* 1200 Reino Unido – LSEG IPSOS PCSI, nov: Anterior 48,26.

* 1200 España – LSEG IPSOS PCSI, nov: Anterior 49,53.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 8 nov: Previsto 225.000; Anterior 218.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 8 nov: Anterior 237.500.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 1 nov: Previsto 1.959.000; Anterior 1.926.000.

* 1430 Estados Unidos – Costes laborales unitarios preliminar, 3TR: Previsto 1,0%; Anterior 1,0%.

* 1430 Estados Unidos – Productividad preliminar, 3TR: Previsto 3,0%; Anterior 3,3%.

* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente mensual ajustado, oct: Previsto 0,3%; Anterior 0,2%.

* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente interanual sin desestacionalizar, oct: Previsto 3,0%; Anterior 3,0%.

* 1430 Estados Unidos – Índice de precios al consumidor sin desestacionalizar, oct: Anterior 324,8.

* 1430 Estados Unidos – Índice central de IPC ajustado, oct: Anterior 330,542.

* 1430 Estados Unidos – IPC mensual ajustado, oct: Previsto 0,2%; Anterior 0,3%.

* 1430 Estados Unidos – IPC interanual sin desestacionalizar, oct: Previsto 3,0%; Anterior 3,0%.

* 1430 Estados Unidos – Ganancias semanales reales mensual, sep: Anterior -0,1%.

* 1430 Estados Unidos – IPC asalariado, oct: Anterior 318,139.

* 1600 Estados Unidos – Gasto en construcción mensual, ago: Previsto -0,1%; Anterior -0,1%.

* 1600 Estados Unidos – Tendencias de empleo, oct.

* 1700 Estados Unidos – IPC de la Fed de Cleveland, oct: Anterior 0,2.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 7 nov: Previsto 1.212.000; Anterior 5.202.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 7 nov: Previsto -2.727.000; Anterior -643.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 7 nov: Previsto -2.606.000; Anterior -4.729.000.

* 1800 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 7 nov: Previsto 0,5; Anterior -0,6.

* 2000 Estados Unidos – Presupuesto federal, $US, oct: Previsto -235.050.000.000; Anterior 198.000.000.000.

*NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)