Claves para el jueves 14 de agosto
14 ago (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, participa en una conversación en un seminario web organizado por la Asociación Nacional de Economía Empresarial. (1800 GMT) * El Banco Central de Noruega anuncia su decisión sobre los tipos de interés. (0800 GMT) OTROS EVENTOS * Paraguay recibirá al presidente de Taiwán, Lai Ching-te. * El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, visitará Kirguistán. DATOS MACROECONÓMICOS Local/Región País RIC Indicador Período Reuters Poll Anterior Tiempo 01:01 Reino Unido GBRICS=ECI RICS Housing Survey Jul -5 -7 08:00 Reino Unido GBGD3M=ECI GDP Est 3M/3M Jun 0,1% 0,5% 08:00 Reino Unido GBGDMM=ECI GDP Estimate MM Jun 0,1% -0,1% 08:00 Reino Unido GBGDMY=ECI GDP Estimate YY Jun 1,1% 0,7% 08:00 Reino Unido GBSVCM=ECI Services MM Jun 0,2% 0,1% 08:00 Reino Unido GBSVCY=ECI Services YY Jun 1,2% 0,8% 08:00 Reino Unido GBIP=ECI Industrial Output MM Jun 0,2% -0,9% 08:00 Reino Unido GBIPY=ECI Industrial Output YY Jun -0,3% -0,3% 08:00 Reino Unido GBMFG=ECI Manufacturing Output MM Jun 0,5% -1,0% 08:00 Reino Unido GBMFGY=ECI Manufacturing Output YY Jun -0,9% 0,3% 08:00 Reino Unido GBCONM=ECI Construction O/P Vol MM Jun 0,0% -0,6% 08:00 Reino Unido GBCONY=ECI Construction O/P Vol YY Jun 1,3% 1,2% 08:00 Reino Unido GBTBAL=ECI Goods Trade Balance GBP Jun -19.400.000.000 -21.688.000.000 08:00 Reino Unido GBNEUT=ECI Goods Trade Bal. Jun -9.318.000.000
08: United GBGDP= GDP Prelim Q2 0.1% 0.7% 00 Kingdom ECI QQ 08: United GBGDPY GDP Prelim Q2 1.0% 1.3% 00 Kingdom =ECI YY 08: United GBBUIP Business Q2 3.9% 00 Kingdom =ECI Invest QQ Prelim 08: United GBBIFP Business Q2 6.1% 00 Kingdom =ECI Invest YY Prelim 08: Switzer CHPPIY Producer/Imp Jul -0.7% 30 land =ECI ort Price YY 08: France FRHIC= CPI (EU Jul 0.3% 0.3% 45 ECI Norm) Final MM 08: France FRHICY CPI (EU Jul 0.9% 0.9% 45 =ECI Norm) Final YY 08: France FRXTOB Inflation Jul 0.4% 45 =ECI Ex-Tobacco MM 08: France FRXTOY Inflation Jul 0.9% 45 =ECI Ex-Tobacco YY 08: France FRXTBI Inflation Jul 120.23 45 =ECI Ex-Tobacco Idx 08: France FRCPIY CPI YY NSA Jul 1.0% 1.0% 45 =ECI 08: France FRCPIM CPI MM NSA Jul 0.2% 0.2% 45 =ECI 11: Euro EUEMFY Employment Q2 0.6% 0.7% 00 Zone =ECI Flash YY 11: Euro EUEMFQ Employment Q2 0.1% 0.2% 00 Zone =ECI Flash QQ 11: Euro EUGDF= GDP Flash Q2 0.1% 0.1% 00 Zone ECI Estimate QQ 11: Euro EUGDFY GDP Flash Q2 1.4% 1.4% 00 Zone =ECI Estimate YY 11: Euro EUIP=E Industrial Jun -1.0% 1.7% 00 Zone CI Production MM 11: Euro EUIPY= Industrial Jun 1.7% 3.7% 00 Zone ECI Production YY 12: Germany DEIPSO LSEG IPSOS Aug 49.38 00 =ECI PCSI 12: France FRIPSO LSEG IPSOS Aug 41.85 00 =ECI PCSI 12: United GBIPSO LSEG IPSOS Aug 52.05 00 Kingdom =ECI PCSI 12: Spain ESIPSO LSEG IPSOS Aug 47.76 00 =ECI PCSI 14: United USJOB= Initial 9 228k 226k 30 States ECI Jobless Clm Aug, w/e 14: United USJOBA Jobless Clm 9 220.75k 30 States =ECI 4Wk Avg Aug, w/e 14: United USJOBN Cont Jobless 2 1.964 1,974M 30 States =ECI Clm Aug, M w/e 14: United USPPM= PPI Machine Jul 190.7 30 States ECI Manuf'ing 14: United USPPFY PPI Final Jul 2.5% 2.3% 30 States =ECI Demand YY 14: United USPPFD PPI Final Jul 0.2% 0.0% 30 States =ECI Demand MM 14: United USPPEY PPI Jul 2.9% 2.6% 30 States =ECI exFood/Energ y YY 14: United USPPIE PPI Jul 0.2% 0.0% 30 States =ECI exFood/Energ y MM 14: United USPPTY PPI ex Jul 2.5% 30 States =ECI Food/Energy/ Tr YY 14: United USPPET PPI ex Jul 0.0% 30 States =ECI Food/Energy/ Tr MM 16: United USOILN EIA-Nat Gas 8 7B 30 States =ECI Chg Bcf Aug, w/e 16: United USNGIF Nat Gas-EIA 8 7B 30 States =ECI Implied Flow Aug, w/e 17: United US4WAT 4W Bill Auc 14 100,269,74 30 States =ECI - TA Aug 1,900.00 17: United US4WAH 4W Bill Auc 14 4.300% 30 States =ECI - HR Aug 17: United US4WAB 4W Bill Auc 14 2.820 30 States =ECI - BTC Aug 17: United US4WAA 4W Bill Auc 14 3.250% 30 States =ECI - HAP Aug (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
