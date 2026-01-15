Claves para el jueves 15 de enero

15 ene (Reuters) -

EMPRESAS

* Cellnex Telecom – Dividendo de 0,3710 euros por acción. Fecha de abono.

* Inmobiliaria del Sur – Dividendo de 0,3500 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, interviene en un intercambio de opiniones sobre los resultados ⁠del Grupo de Alto Nivel del BCE sobre Simplificación ante ⁠la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo (0900 GMT).

* El Banco de la Reserva Federal de Filadelfia publica la Encuesta de Perspectivas Empresariales del Sector Manufacturero de enero (1330 GMT).

* Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, habla sobre las perspectivas económicas ante la Junta Directiva de la Cámara ⁠Metropolitana de Atlanta (1335 ‌GMT).

* Aino Bunge, primera ​vicegobernadora del Riksbank, participa en la conferencia KEF Ekonomichefsdagarna y analiza la situación económica (1400 GMT).

* Michael Barr, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, participa en un ​panel sobre "stablecoins" en la conferencia "El futuro de las finanzas" de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania (1415 GMT).

* Tom Barkin, presidente del Banco de la ‌Reserva Federal de Richmond, interviene en un evento sobre previsiones financieras de la Asociación de Banqueros de ‌Virginia y la Cámara de Virginia (1740 GMT).

* Jeffrey Schmid, presidente del Banco ​de la Reserva Federal de Kansas City, habla sobre política monetaria y perspectivas económicas ante el Economic Club de Kansas City (1830 GMT).

OTROS EVENTOS

* Elecciones presidenciales y a la Asamblea Nacional en Uganda.

* Los ministros responsables de economía digital de la ASEAN se reúnen en Hanói.

* Alexander van der Bellen, presidente de Austria, y Guy Parmelin, presidente de Suiza, ofrecen una rueda de prensa tras su reunión en Viena.

* Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, visita Japón para reunirse con Sanae Takaichi, primera ministra de Japón. (Hasta el 17 de enero)

* Toshimitsu Motegi, ministro de Asuntos Exteriores de Japón, ofrece una rueda de prensa conjunta con su homóloga filipina, Theresa Lazaro (0245 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Encuesta de vivienda RICS, dic: Previsto -16,0; Anterior -16,0.

* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas mensual , dic: Anterior 0,3.

* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas interanual , dic: Anterior 1,5.

* 0800 ⁠Reino Unido – PIB estimado 3M/3M, nov: Previsto -0,2; Anterior -0,1.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado mensual, nov: Previsto 0,1; Anterior -0,1.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado interanual, nov: Previsto 1,1; Anterior 1,1.

* 0800 Reino Unido – Servicios mensual, nov: Previsto 0,1; Anterior -0,3.

* 0800 Reino ​Unido – Servicios interanual, nov: Previsto 1,4; Anterior 1,4.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial mensual , nov: Previsto 0,1; Anterior 1,1.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial interanual , nov: Previsto -0,4; Anterior -0,8.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera mensual , nov: Previsto 0,5; Anterior 0,5.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera interanual , nov: Previsto -0,3; Anterior -0,8.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción mensual , nov: Previsto 0,0; Anterior -0,6.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción interanual, nov: Previsto 0,1; Anterior 0,9.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes GBP , nov: Previsto -20.400.000.000; Anterior -22.542.000.000.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes no UE , nov: Anterior -10.255.000.000.

* 0845 Francia – Inflación sin tabaco mensual , nov: Anterior -0,2%

* 0900 España – IPC mensual final sin desestacionalizar , dic: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 0900 España – IPC interanual final sin ⁠desestacionalizar , dic: Previsto 2,9; Anterior 2,9.

* 0900 España – IPC armonizado final mensual, dic: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 0900 España – IPC armonizado final interanual , dic: Previsto 3,0; Anterior 3,0.

* 1000 Alemania – ​PIB anual completo, 2025: Anterior -0,5.

* 1100 Eurozona – Comercio Eurostat sin desestacionalizar, EUR , nov: Anterior 18.400.000.000.

* 1100 Eurozona – Balanza comercial total ajustada , nov: Anterior 14.000.000.000.

* 1100 Eurozona – Producción industrial mensual, nov: Previsto 0,5; Anterior 0,8.

* 1100 Eurozona – Producción industrial interanual , nov: Previsto 2,0; Anterior 2,0.

* 1200 Alemania – LSEG IPSOS PCSI, ene: Anterior 46,44.

* 1200 Francia – LSEG IPSOS PCSI, ene: Anterior 40,46.

* 1200 Reino Unido – LSEG IPSOS PCSI, ene: Anterior 47,25.

* 1200 España – LSEG IPSOS PCSI, ene: Anterior 49,54.

* 1400 ‍Estados Unidos – Precios de importación mensual , nov: Previsto -0,1; Anterior 0,0.

* 1400 Estados Unidos – Precios de exportación mensual , nov: Previsto 0,2; Anterior 0,0.

* 1400 Estados Unidos – Precios de importación interanual , nov: Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Nueva York , ene: Previsto 1,0; Anterior -3,9.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 5 ene: Previsto 215.000; Anterior 208.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 5 ene: Anterior 211.750.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo , semana 29 dic: Previsto 1.893.000; Anterior 1.914.000.

* 1430 Estados Unidos – Índice empresarial Fed Filadelfia , ene: Previsto -1,0; Anterior -10,2.

* ​1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 5 ene: Anterior -119.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 5 ene: Anterior -119.000.000.000.

* 1800 Estados Unidos – Molienda de soja NOPA, dic: Anterior 216.041.000.

* 1800 Estados Unidos – Existencias de aceite de soja , dic: Anterior 1.513.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, excluyendo swaps, nov: Anterior 17.500.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Compra extranjera de bonos del Tesoro , nov: Anterior -61.200.000.000.

* 2200 Estados Unidos – ‍Flujos netos de capital general , nov: Anterior -37.300.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, incluyendo swaps, nov: Anterior 17.500.000.000. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)