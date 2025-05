Claves para el jueves 15 de mayo

15 mayo (Reuters) - BANCOS CENTRALES * Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ofrece un discurso inaugural seguido de un turno de preguntas y respuestas en el Foro de Pagos de Francia, celebrado en París. (0700 GMT) * Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, da un discurso virtual sobre "Sostenibilidad y estabilidad de los mercados financieros" en la Conferencia sobre Finanzas Verdes "Construir puentes para financiar una transición sostenible", celebrada en Viena. (0750 GMT) * El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, pronuncia un discurso en la 39.ª Asamblea General Anual organizada por ISDA en Ámsterdam. (1015 GMT) * El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla sobre la "Revisión del marco" ante la Conferencia de Investigación Thomas Laubach. (1240 GMT) * El gobernador de la Junta de la Reserva Federal Michael Barr pronuncia el discurso de apertura ante el Simposio virtual 2025 sobre el crédito a las pequeñas empresas del Noreste/Atlántico Medio organizado por los Bancos de la Reserva Federal de Nueva York, Cleveland, Filadelfia, Boston y Richmond. (1805 GMT) * Piero Cipollone y François Villeroy de Galhau, del BCE, hablan en la conferencia sobre el euro digital en París. (1130 GMT) * Swati Dhingra, del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso en Bruselas sobre las relaciones con la UE y los choques económicos. (1400 GMT) * La Junta de la Reserva Federal celebra la segunda Conferencia de Investigación Thomas Laubach en Washington D.C. (Hasta el 16 de mayo) OTROS EVENTOS * La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, se reúne con Vivian Motzfeld, ministra de Asuntos Exteriores e Investigación de Groenlandia. * El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúne con el primer ministro de Macedonia del Norte, Hristijan Mickoski. (0915 GMT) * Reunión de Ministros Responsables de Comercio de APEC en Jeju, Corea del Sur. (Hasta el 16 de mayo) * Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE (Comercio) en Bruselas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEWPI=ECI Wholesale Price Index MM Apr -0,2% 08:00 Germany DEWPIY=ECI Wholesale Price Index YY Apr 1,3% 08:00 United Kingdom GBGD3M=ECI GDP Est 3M/3M Mar 0,6% 0,6% 08:00 United Kingdom GBGDMM=ECI GDP Estimate MM Mar 0,0% 0,5% 08:00 United Kingdom GBGDMY=ECI GDP Estimate YY Mar 1,0% 1,4% 08:00 United Kingdom GBSVCM=ECI Services MM Mar 0,1% 0,3% 08:00 United Kingdom GBSVCY=ECI Services YY Mar 1,1% 1,6% 08:00 United Kingdom GBIP=ECI Industrial Output MM Mar -0,5% 1,5% 08:00 United Kingdom GBIPY=ECI Industrial Output YY Mar -0,9% 0,1% 08:00 United Kingdom GBMFG=ECI Manufacturing Output MM Mar -0,5% 2,2% 08:00 United Kingdom GBMFGY=ECI Manufacturing Output YY Mar -0,5% 0,3% 08:00 United Kingdom GBCONM=ECI Construction O/P Vol MM Mar 0,1% 0,4% 08:00 United Kingdom GBCONY=ECI Construction O/P Vol YY Mar 1,2% 1,6% 08:00 United Kingdom GBTBAL=ECI Goods Trade Balance GBP Mar -19,400B -20,809B 08:00 United Kingdom GBNEUT=ECI Goods Trade Bal. Non-EU Mar -8,578B 08:00 United Kingdom GBGDP=ECI GDP Prelim QQ Q1 0,6% 0,1% 08:00 United Kingdom GBGDPY=ECI GDP Prelim YY Q1 1,2% 1,5% 08:00 United Kingdom GBBUIP=ECI Business Invest QQ Prelim Q1 0,4% -1,9% 08:00 United Kingdom GBBIFP=ECI Business Invest YY Prelim Q1 1,8% 08:45 France FRHIC=ECI CPI (EU Norm) Final MM Apr 0,6% 0,6% 08:45 France FRHICY=ECI CPI (EU Norm) Final YY Apr 0,8% 0,8% 08:45 France FRXTOB=ECI Inflation Ex-Tobacco MM Apr 0,2% 08:45 France FRXTOY=ECI Inflation Ex-Tobacco YY Apr 0,7% 08:45 France FRXTBI=ECI Inflation Ex-Tobacco Idx Apr 119,24 08:45 France FRCPIY=ECI CPI YY NSA Apr 0,8% 0,8% 08:45 France FRCPIM=ECI CPI MM NSA Apr 0,5% 0,5% 11:00 Euro Zone EUEMFY=ECI Employment Flash YY Q1 0,8% 0,7% 11:00 Euro Zone EUEMFQ=ECI Employment Flash QQ Q1 0,1% 0,1% 11:00 Euro Zone EUGDF=ECI GDP Flash Estimate QQ Q1 0,4% 0,4% 11:00 Euro Zone EUGDFY=ECI GDP Flash Estimate YY Q1 1,2% 1,2% 11:00 Euro Zone EUIP=ECI Industrial Production MM Mar 1,8% 1,1% 11:00 Euro Zone EUIPY=ECI Industrial Production YY Mar 2,5% 1,2% 12:00 Germany DEIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI May 44,95 12:00 France FRIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI May 42,33 12:00 United Kingdom GBIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI May 49,04 12:00 Spain ESIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI May 48,90 13:00 Euro Zone EURAST=ECI Reserve Assets Total Apr 1.510,27B 14:30 United States USEMPM=ECI NY Fed Manufacturing May -10,00 -8,10 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 10 May, w/e 229k 228k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 10 May, w/e 227,00k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 3 May, w/e 1,890M 1,879M 14:30 United States USPFDB=ECI Philly Fed Business Indx May -11,0 -26,4 14:30 United States USPPM=ECI PPI Machine Manuf'ing Apr 187,2 14:30 United States USPPFY=ECI PPI Final Demand YY Apr 2,5% 2,7% 14:30 United States USPPFD=ECI PPI Final Demand MM Apr 0,2% -0,4% 14:30 United States USPPEY=ECI PPI exFood/Energy YY Apr 3,1% 3,3% 14:30 United States USPPIE=ECI PPI exFood/Energy MM Apr 0,3% -0,1% 14:30 United States USPPTY=ECI PPI ex Food/Energy/Tr YY Apr 3,4% 14:30 United States USPPET=ECI PPI ex Food/Energy/Tr MM Apr 0,1% 14:30 United States USRSL=ECI Retail Sales MM Apr 0,0% 1,4% 14:30 United States USRSLA=ECI Retail Sales Ex-Autos MM Apr 0,3% 0,5% 14:30 United States USRSLG=ECI Retail Ex Gas/Autos Apr 0,8% 14:30 United States USRLCO=ECI Retail Control Apr 0,3% 0,4% 15:15 United States USIP=ECI Industrial Production MM Apr 0,2% -0,3% 15:15 United States USCAPU=ECI Capacity Utilization SA Apr 77,8% 77,8% 15:15 United States USFOUT=ECI Manuf Output MM Apr -0,2% 0,3% 16:00 United States USBINV=ECI Business Inventories MM Mar 0,2% 0,2% 16:00 United States USNAHB=ECI NAHB Housing Market Indx May 40 40 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 9 May, w/e 104B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 9 May, w/e 104B 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 15 May 85.279.942.600,00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 15 May 4,225% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 15 May 2,820 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 15 May 77,100% 18:00 United States USNSC=ECI NOPA-Soy Crush Apr 194,551M 18:00 United States USBOS=ECI Bean Oil Stocks Apr 1,498B (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION servicio-de-noticias