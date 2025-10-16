Claves para el jueves 16 de octubre

16 oct (Reuters) - BANCOS CENTRALES * Participación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y del miembro del consejo del BCE, Piero Cipollone, en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington, EEUU. (Hasta el 17 de octubre) * El vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, pronuncia un discurso en la reunión anual de las cooperativas de crédito. * Naoki Tamura, miembro del consejo del Banco de Japón, pronuncia un discurso y ofrece una rueda de prensa en Naha, Okinawa. (0130 GMT) * Discurso de apertura del miembro del Consejo de Supervisión del BCE, Pedro Machado, en la Conferencia del MUS (Mecanismo Único de Supervisión) sobre Digitalización. (0805 GMT) * Participación de Sharon Donnery, del BCE, en la mesa redonda "Banca central y supervisión en un mundo geopolíticamente fragmentado: Riesgos, respuestas y cooperación". (1145 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Mantener el optimismo sobre el horizonte" en un evento virtual de la Cámara de Comercio del Condado de Aiken. (1200 GMT) * Christopher Waller, miembro del consejo de la Reserva Federal, habla sobre las perspectivas económicas. (1300 GMT) * Michael Barr, miembro del consejo de la Reserva Federal, habla sobre las "stablecoins". (1300 GMT) * Stephen Miran, miembro del consejo de la Reserva Federal, participa en una conversación en la reunión anual de miembros del Instituto de Finanzas Internacionales de 2025. (1300 GMT) * La vicepresidenta de la Reserva Federal, Michelle Bowman, interviene de forma virtual en la Conferencia de Investigación sobre Pruebas de Estrés de la Reserva Federal 2025. (1400 GMT) * Participación del miembro del consejo del BCE, Philip Lane, en el panel "Contracorrientes monetarias: Repensando los marcos en medio de la fragmentación comercial y política" en la Reunión Anual de Miembros del IIF 2025. (1545 GMT) * Participación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el Debate sobre la Economía Mundial del FMI: "Diseñando políticas económicas frente al cambio disruptivo". (1600 GMT) * Rueda de prensa de los copresidentes de los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 al término de sus reuniones de dos días. (1600 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Mantener el optimismo sobre el horizonte" ante la Asociación de Economía Empresarial de Richmond. (1645 GMT) * Charla con Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, en el Peterson Institute for International Economics. (1730 GMT) * Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, participa en el panel "Contracorrientes monetarias: Repensando los marcos en medio de la fragmentación comercial y política" en la Reunión Anual de Miembros del IIF de 2025. (1745 GMT) * Stephen Miran, miembro del consejo de la Reserva Federal, participa en una conversación en la Cumbre de Economía Mundial de Otoño 2025 de Semafor. (2015 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Mantener el optimismo sobre el horizonte" ante la Asociación de Gestión de Riesgos de Richmond. (2030 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, participa en un encuentro con ciudadanos. (2200 GMT) OTROS EVENTOS * La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, visita China (hasta el 17 de octubre). * La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, visita China (hasta el 17 de octubre). * Los copresidentes de los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 ofrecerán una conferencia de prensa al término de sus reuniones de dos días en el marco de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial (1600 GMT). * Los ministros de Energía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) celebran una serie de reuniones sobre cooperación energética regional. * El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, visita Europa para reunirse con el papa León XIV, líderes europeos y responsables de la UE. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior al /Region Poll Tim e 08: United GBGD3M GDP Est 3M/3M Ago 0,3% 0,2% 00 Kingdom =ECI 08: United GBGDMM GDP Estimate Ago 0,1% 0,0% 00 Kingdom =ECI MM 08: United GBGDMY GDP Estimate Ago 1,3% 1,4% 00 Kingdom =ECI YY 08: United GBSVCM Services MM Ago 0,1% 0,1% 00 Kingdom =ECI 08: United GBSVCY Services YY Ago 1,6% 1,5% 00 Kingdom =ECI 08: United GBIP=E Industrial Ago 0,1% -0,9% 00 Kingdom CI Output MM 08: United GBIPY= Industrial Ago -0,7% 0,1% 00 Kingdom ECI Output YY 08: United GBMFG= Manufacturing Ago 0,2% -1,3% 00 Kingdom ECI Output MM 08: United GBMFGY Manufacturing Ago -1,0% 0,2% 00 Kingdom =ECI Output YY 08: United GBCONM Construction Ago 0,0% 0,2% 00 Kingdom =ECI O/P Vol MM 08: United GBCONY Construction Ago 1,7% 2,4% 00 Kingdom =ECI O/P Vol YY 08: United GBTBAL Goods Trade Ago -21.900 millones -22.240 millones 00 Kingdom =ECI Balance GBP 08: United GBNEUT Goods Trade Ago -10.150 millones 00 Kingdom =ECI Bal. Non-EU 8B 11: Euro EUTBAL Eurostat Trade Ago 12.4B 00 Zone =ECI NSA, Eur 11: Euro EUTBSA Total Trade Ago 5.30B 00 Zone =ECI Balance SA 14: United USPFDB Philly Fed Oct 8.5 23.2 30 States =ECI Business Indx 14: United USPPM= PPI Machine Sep 191.6 30 States ECI Manuf'ing 14: United USPPFY PPI Final Sep 2.7 2.6% 30 States =ECI Demand YY 14: United USPPFD PPI Final Sep 0.3% -0.1% 30 States =ECI Demand MM 14: United USPPEY PPI Sep 2.7% 2.8% 30 States =ECI exFood/Energy YY 14: United USPPIE PPI Sep 0.2% -0.1% 30 States =ECI exFood/Energy MM 14: United USPPTY PPI ex Sep 2.8% 30 States =ECI Food/Energy/Tr YY 14: United USPPET PPI ex Sep 0.3% 30 States =ECI Food/Energy/Tr MM 14: United USRSL= Retail Sales Sep 0.4% 0.6% 30 States ECI MM 14: United USRSLA Retail Sales Sep 0.3% 0.7% 30 States =ECI Ex-Autos MM 14: United USRSLG Retail Ex Sep 0.7% 30 States =ECI Gas/Autos 14: United USRLCO Retail Control Sep 0.3% 0.7% 30 States =ECI 16: United USBINV Business Ago 0.1% 0.2% 00 States =ECI Inventories MM 16: United USNAHB NAHB Housing Oct 33 32 00 States =ECI Market Indx 16: United USOILN EIA-Nat Gas 6 Oct, 30 States =ECI Chg Bcf w/e 16: United USNGIF Nat Gas-EIA 6 Oct, 30 States =ECI Implied Flow w/e 17: United US4WAT 4W Bill Auc - 16 Oct 30 States =ECI TA 17: United US4WAH 4W Bill Auc - 16 Oct 30 States =ECI HR 17: United US4WAB 4W Bill Auc - 16 Oct 30 States =ECI BTC 17: United US4WAA 4W Bill Auc - 16 Oct 30 States =ECI HAP 18: United USOILC EIA Wkly Crude 6 Oct, 0.233 3.715M 00 States =ECI Stk w/e 18: United USOILD EIA Wkly Dist. 6 Oct, -1,61 -2018 00 States =ECI Stk w/e 6M M 18: United USOILG EIA Wkly Gsln 6 Oct, -0,83 -1601 00 States =ECI Stk w/e 8M M 18: United USOIRU EIA Wkly Refn 6 Oct, -0,1% 1,0% 00 States =ECI Util w/e *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. 