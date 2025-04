Claves para el jueves 17 de abril

17 abr (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión de política monetaria en Fráncfort, tras la cual anunciará su decisión (1215 GMT) y su presidenta, Christine Lagarde, hablará con la prensa (1230 GMT). OTROS EVENTOS * La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. * La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, pronuncia un discurso sobre la economía global antes de las Reuniones de Primavera del FMI/Banco Mundial (1400 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 14:30 United States USBPE=ECI Building Permits: Number Mar 1,446M 1,459M 14:30 United States USBPP=ECI Build Permits: Change MM Mar -1,0% 14:30 United States USHST=ECI Housing Starts Number Mar 1,420M 1,501M 14:30 United States USHSTM=ECI House Starts MM: Change Mar 11,2% 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 12 Apr, w/e 225k 223k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 12 Apr, w/e 223,00k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 5 Apr, w/e 1,872M 1,850M 14:30 United States USPFDB=ECI Philly Fed Business Indx Apr 2,0 12,5 15:15 Euro Zone EUECBR=ECI ECB Refinancing Rate Apr 2,40% 2,65% 15:15 Euro Zone EUECBD=ECI ECB Deposit Rate Apr 2,25% 2,50% 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 11 Apr, w/e 57B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 11 Apr, w/e 57B 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 17 Apr 85.281.690.500,00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 17 Apr 4,245% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 17 Apr 2,950 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 17 Apr 50,630% 19:00 United States US0YTT=ECI 5Y TIPS Auc - TA 17 Apr 22.000.001.700 19:00 United States US0YTH=ECI 5Y TIPS Auc - HY 17 Apr 2,121% 19:00 United States US0YTB=ECI 5Y TIPS Auc - BTC 17 Apr 2,100 19:00 United States US0YTA=ECI 5Y TIPS Auc - HAP 17 Apr 15,010% 21:00 United States USPOF=ECI USDA-Cattle Placed On Fd Mar 103,4 82,0 21:00 United States USMKTD=ECI USDA-Cattle Marketed Mar 100,7% 91,0% 21:00 United States USOF=ECI USDA-Cattle On Feed Apr 98,2% 98,0% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

