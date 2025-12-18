Claves para el jueves 18 de diciembre

18 dic (Reuters) -

EMPRESAS

* Telefónica – Dividendo de 0,1500 euros por acción. Fecha de abono.

* AmRest Holdings – Dividendo de 0,0700 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Japón inicia reunión de política monetaria. (Hasta el 19 de diciembre)

* El Riksbank publica su decisión de política monetaria, incluido el tipo de referencia, y el Informe de Política Monetaria de diciembre de 2025 (0830 GMT). Posteriormente, el banco central sueco ofrece una rueda de prensa (1000 GMT).

* Banco de Noruega anuncia su decisión sobre los tipos y publica el Informe de Política Monetaria 4/25 (0900 GMT).

* Claudia Buch, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, participa en un panel de la conferencia del DIW "Política fiscal, deuda y desigualdad" (1000 GMT).

* Banco de Inglaterra anuncia su decisión sobre los tipos y publica las actas tras la decisión (1200 GMT).

* El Consejo de Gobierno del BCE anuncia decisiones tras su reunión de política monetaria en Fráncfort (1315 GMT), seguida de una rueda de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde (1345 GMT).

* La presidenta del BCE, Christine Lagarde, presenta las últimas decisiones de política monetaria en The ECB Podcast (1515 GMT).

OTROS EVENTOS

* Reunión del Consejo Europeo. (Hasta el 19 de diciembre)

* Kassym-Jomart Tokayev, presidente de Kazajistán, realiza una visita oficial a Japón. (Hasta el 20 de diciembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia

– Clima empresarial manufacturero, dic: Previsto 98,0; Anterior 98,0.

* 0845 Francia – Clima empresarial general, dic: Anterior 98,0.

* 1300 Reino Unido – Votos a favor de subida del MPC del BOE, dic: Previsto 0,0; Anterior 0,0.

* 1300 Reino Unido – Votos a favor de no aplicar cambios del MPC del BOE, dic: Previsto 4,0; Anterior 5,0.

* 1300 Reino Unido – Votos a favor de recorte del MPC del BOE, dic: Previsto 5,0; Anterior 4,0.

* 1300 Reino Unido – Tasa bancaria del BOE, dic: Previsto 3,75; Anterior 4,0.

* 1415 Eurozona – Tasa de refinanciación del BCE, dic: Previsto 2,15; Anterior 2,15.

* 1415 Eurozona

– Tasa de depósito del BCE, dic: Previsto 2,0; Anterior 2,0.

* 1430 Estados Unidos

– IPC subyacente mensual ajustado, nov: Previsto 0,3; Anterior 0,2.

* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente interanual sin desestacionalizar, nov: Previsto 3,0; Anterior 3,0.

* 1430 Estados Unidos –

Índice de precios al consumidor sin desestacionalizar, nov: Previsto 325,125; Anterior 324,8.

* 1430 Estados Unidos

–

Índice central de IPC ajustado, nov: Anterior 330,542.

* 1430 Estados Unidos

– IPC mensual ajustado, nov: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – IPC interanual sin desestacionalizar, nov: Previsto 3,1; Anterior 3,0.

* 1430 Estados Unidos – Ganancias semanales reales mensual, nov: Anterior -0,1.

* 1430 Estados Unidos – IPC asalariado, nov: Anterior 318,139.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 13 dic: Previsto 225.000; Anterior 236.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 13 dic: Anterior 216.750.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 6 dic: Previsto 1.930.000; Anterior 1.838.000.

* 1430 Estados Unidos –

Índice empresarial Fed Filadelfia, dic: Previsto 3,0; Anterior -1,7.

* 1630 Estados Unidos

– Variación semanal de gas natural EIA (

Bcf

), semana 12 dic: Anterior -177.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos

– Flujo implícito de gas natural EIA, semana 12 dic: Anterior -177.000.000.000.

* 1700 Estados Unidos

– IPC de la Fed de Cleveland, nov: Anterior 0,2.

* 1700 Estados Unidos –

Activ. manufacturera Fed Kansas City, dic: Anterior 18,0.

* 1700 Estados Unidos –

Índice compuesto Fed Kansas City, dic: Anterior 8,0.

* 2200 Estados Unidos

– Flujos netos a largo plazo, excluyendo swaps, oct: Anterior 179.800.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Compra extranjera de bonos del Tesoro, oct: Anterior 25.500.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos de capital general, oct: Anterior 190.100.000.000.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)