Claves para el jueves 18 de septiembre
- 1 minuto de lectura'
18 sep (Reuters) -
BANCOS CENTRALES
* El Banco de Japón celebra su reunión de política monetaria. (Hasta el 19 de septiembre)
* Mensaje en vídeo de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la sesión inaugural de la 1ª edición de la Cumbre de Liderazgo Global de Mujeres en Marsella. (0710 GMT)
* Participación de la miembro del consejo del BCE, Claudia Buch, en el panel “¿Expertos ruidosos? Discreción en la regulación” en la 10ª Conferencia Anual de Investigación del BCE junto con la Hoover Institution de Stanford sobre “¿La próxima crisis financiera?” (0800 GMT)
* El Banco Central de Noruega anuncia decisión sobre los tipos de interés y presenta el Informe de Política Monetaria 3/25. (0800 GMT)
* Participación del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en el panel transmitido en directo de MNI Connect "Perspectivas de crecimiento e inflación de la zona euro" (0800 GMT)
* La miembro del consejo del BCE, Isabel Schnabel, preside el panel de política "¿La próxima crisis financiera?" en la 10ª Conferencia Anual de Investigación del BCE junto con la Hoover Institution de Stanford (0945 GMT)
* El Banco de Inglaterra anuncia decisión sobre los tipos de interés y publica las actas de la reunión, después de la decisión. (1100 GMT)
* Participación del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en el debate retransmitido de MNI Connect 'Perspectivas de crecimiento e inflación en la zona euro' en Londres. (0800 GMT)
* El Banco de la Reserva Federal de Filadelfia publica la Encuesta de Perspectivas de Negocios Manufactureros correspondiente a septiembre (1230 GMT)
* Discurso de Liz Oakes, miembro externo del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra, en la conferencia Cross Market Operational Resilience Group 2025. (1345 GMT)
* Discurso de Ron Morrow, director ejecutivo de Pagos, Supervisión y Vigilancia, Banco de Canadá.
(1930 GMT)
OTROS EVENTOS
* El primer ministro de Canadá, Mark Carney, visita México y se reúne con la presidenta Claudia Sheinbaum (hasta el 19 de septiembre)
DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior al /Region d rs Tim Poll e 10: Euro EUCUR Current Jul 38.90B 00 Zone A=ECI Account NSA,EUR 10: Euro EUCUR Current Jul 35.800B 00 Zone U=ECI Account SA, EUR 13: United GBMPC BOE MPC Vote Sep 0 0 00 Kingdom H=ECI Hike 13: United GBMPC BOE MPC Vote Sep 7 4 00 Kingdom U=ECI Unchanged 13: United GBMPC BOE MPC Vote Sep 2 5 00 Kingdom C=ECI Cut 13: United GBBOE BOE Bank Rate Sep 4.00% 4.00% 00 Kingdom I=ECI 14: United USJOB Initial 8 240k 263k 30 States =ECI Jobless Clm Sep, w/e 14: United USJOB Jobless Clm 8 240.50k 30 States A=ECI 4Wk Avg Sep, w/e 14: United USJOB Cont Jobless 1 1.950 1,939M 30 States N=ECI Clm Sep, M w/e 14: United USPFD Philly Fed Sep 2.5 -0.3 30 States B=ECI Business Indx 16: United USLEA Leading Index Aug -0.1% -0.1% 00 States D=ECI Chg MM 16: United USOIL EIA-Nat Gas 8 71B 30 States N=ECI Chg Bcf Sep, w/e 16: United USNGI Nat Gas-EIA 8 71B 30 States F=ECI Implied Flow Sep, w/e 17: United US4WA 4W Bill Auc - 18 30 States T=ECI TA Sep 17: United US4WA 4W Bill Auc - 18 30 States H=ECI HR Sep 17: United US4WA 4W Bill Auc - 18 30 States B=ECI BTC Sep 17: United US4WA 4W Bill Auc - 18 30 States A=ECI HAP Sep 19: United USTYT 10Y TIPS Auc - 18 21,000,011 00 States T=ECI TA Sep ,800 19: United USTYT 10Y TIPS Auc - 18 1.985% 00 States H=ECI HY Sep 19: United USTYT 10Y TIPS Auc - 18 2.410 00 States B=ECI BTC Sep 19: United USTYT 10Y TIPS Auc - 18 75.330% 00 States A=ECI HAP Sep 22: United USNCI Net L-T Jul 150.8B 00 States =ECI Flows,Exswaps 22: United USFBT Foreign Jul -5.0B 00 States =ECI Buying, T-Bonds 22: United USNCI Overall Net Jul 77.8B 00 States O=ECI Capital Flows 22: United USNCI Net L-T Jul 150.8B 00 States S=ECI Flows,Incl.Swa ps
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
