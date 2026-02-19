Claves para el jueves 19 de febrero

19 feb (Reuters) -

MERCADOS

* Cierre por festivo en las bolsas de Shenzhen y Shanghái.

EMPRESAS

* Repsol publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del ‌mercado.

BANCOS CENTRALES

* Piero Cipollone, miembro ‌del ⁠Consejo del BCE, comparece con una declaración introductoria en la audiencia sobre el euro digital ante la Comisión Parlamentaria de Investigación del sistema bancario, financiero y de seguros del Senado italiano. (1100 GMT)

* Luis ​de Guindos, ⁠miembro del ⁠Consejo del BCE, interviene y participa en una sesión de preguntas y respuestas en un acto de la ​Cámara de Comercio de Valencia-Andersen. (1130 GMT)

* Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, ofrece ‌las palabras de apertura en la conferencia "El próximo horizonte en ​banca" del Banco de la Reserva Federal de Atlanta. (1320 ​GMT)

* Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, interviene mediante un vídeo pregrabado en la conferencia "El próximo horizonte en banca" del Banco de la Reserva Federal de Atlanta. (1330 GMT)

* Neel Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, pronuncia el discurso principal en el "Midwest Summit: Economic Outlook 2026" organizado por la Cámara de Comercio ​de Fargo Moorhead West Fargo. (1400 GMT)

* Anna Breman, gobernadora del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, interviene en el "Almuerzo con la gobernadora del ⁠Banco de la Reserva", organizado por Business Canterbury. (2300 GMT)

OTROS EVENTOS

* Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, visita India para reforzar los lazos ‌bilaterales. (Hasta el 21 de febrero)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1000 Eurozona – Cuenta corriente sin desestacionalizar, EUR , dic: Anterior 12.570.000.000.

* 1000 Eurozona – Cuenta corriente desestacionalizado, EUR , dic: Anterior 8.572.000.000.

* 1200 Reino Unido – Tendencias de pedidos CBI, feb: Anterior -30,0.

* 1430 Estados Unidos – Comercio internacional $ , dic: Previsto -55.500.000.000; Anterior -56.800.000.000.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 14 feb: Previsto 225.000; Anterior 227.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 14 feb: Anterior 219.500.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de ‌desempleo , semana 7 feb: Previsto 1.860.000; Anterior 1.862.000.

* 1430 Estados Unidos – Índice empresarial Fed Filadelfia , feb: Previsto 8,5; ⁠Anterior 12,6.

* 1430 Estados Unidos – Balanza comercial de bienes avanzada , dic: Previsto -86.000.000.000; Anterior -84.720.000.000.

* 1430 Estados Unidos – ‌Inventarios mayoristas avance , dic: Anterior -0,1.

* 1430 Estados Unidos – Inventarios minoristas excluyendo autos avance, dic: Anterior ⁠0,0.

* 1600 Eurozona – Confianza del consumidor preliminar , feb: Previsto -11,8; Anterior -12,4.

* 1600 Estados ⁠Unidos – Cambio índice líder mensual , dic: Previsto 0,0; Anterior -0,3.

* 1600 Estados Unidos – Índice de ventas pendientes de viviendas , ene: Anterior 71,8.

* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas pendientes , ene: Previsto 1,3; Anterior -9,3.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 13 feb: Anterior -249.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural ‌EIA , semana 13 feb: Anterior -249.000.000.000.

* 1800 Estados Unidos – ​Inventario semanal de crudo EIA , semana 13 feb: Previsto 2.300.000; Anterior 8.530.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA , semana 13 feb: Previsto -1.600.000; Anterior -2.703.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA , semana 13 feb: Previsto -200.000; Anterior 1.160.000.

* 1800 Estados Unidos – Utilización semanal ‌de refinería EIA , semana 13 feb: Previsto 1,0; Anterior -1,1. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)