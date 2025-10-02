Claves para el jueves 2 de octubre

2 oct (Reuters) -

MERCADOS

* Festivo en China. BANCOS CENTRALES

* El vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, pronuncia un discurso en la reunión anual del lobby de valores. (0635 GMT)

* Participación del miembro del consejo del BCE Patrick Montagner en una charla informal en el Seminario de Mercados de Capitales EC-EIB-ESM. (0730 GMT)

* El gobernador del banco central de Irlanda, Gabriel Makhlouf, interviene en la conferencia de la cámara de comercio británico-irlandesa. (1230 GMT)

* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, participa en una conversación moderada antes de la Conferencia UT sobre el Panorama Energético y Político en Evolución. (1430 GMT)

* El gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, participará en una retransmisión en directo desde Swedbank para debatir la situación económica y la última decisión sobre tipos de interés. También participarán el ministro de Mercados Financieros, Niklas Wykman, y la directora general de la Oficina de Deuda Nacional de Suecia, Karolina Ekholm. (1500 GMT)

* El gobernador del banco central francés, François Villeroy de Galhau, pronuncia un discurso. (1630 GMT)

* El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, participa en una charla informal en la ESADE Business School. (1700 GMT)

* Discurso del vicegobernador del Banco de Canadá Rhys Mendes en la Ivey Business School. (1740 GMT)

OTROS EVENTOS

* El Departamento de Agricultura de Filipinas acoge la 47ª Reunión de los Ministros de Agricultura y Silvicultura de la ASEAN. * El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, recibe a su homólogo suizo, Martin Pfister. Tras las conversaciones bilaterales, los ministros realizarán una declaración conjunta a la prensa.

(1120 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Countr RIC Indicator Perio Reu Prior Time y/Regi Name d ter on s Poll 08:45 France FRBUD Budget Aug -142.00B Y=ECI Balance 09:00 Spain ESITA Int'l Aug 16.250.218k =ECI Tourist Arrival 11:00 Euro EUUNR Unemploymen Aug 6.2 6.2% Zone =ECI t Rate% 13:30 United USCHA Challenger Sep 85.979k States L=ECI Layoffs 14:30 United USJOB Initial 27 223 218k States =ECI Jobless Clm Sep, k w/e 14:30 United USJOB Jobless Clm 27 237.50k States A=ECI 4Wk Avg Sep, w/e 14:30 United USJOB Cont 20 1.9 1.926M States N=ECI Jobless Clm Sep, 32M w/e 16:00 United USDGN Durables Aug 1.9% States R=ECI Ex-Def, R MM 16:00 United USDGR Durable Aug 2.9% States =ECI Goods, R MM 16:00 United USFOR Factory Aug 1.4 -1.3% States D=ECI Orders MM% 16:00 United USDGN Durables Aug 0.4% States T=ECI Ex-Transpt R MM 16:00 United USNDC Nondef Cap Aug 0.6% States G=ECI Ex-Air R MM 16:00 United USFXT Factory Aug 0.6% States R=ECI Ex-Transp MM 16:30 United USOIL EIA-Nat Gas 26 75B States N=ECI Chg Bcf Sep, w/e 16:30 United USNGI Nat Gas-EIA 26 75B States F=ECI Implied Sep, Flow w/e 17:30 United US4WA 4W Bill Auc 2 Oct 100.284.544 States T=ECI - TA ,700.00 17:30 United US4WA 4W Bill Auc 2 Oct 4.080% States H=ECI - HR 17:30 United US4WA 4W Bill Auc 2 Oct 2.610 States B=ECI - BTC 17:30 United US4WA 4W Bill Auc 2 Oct 63.910% States A=ECI - HAP (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)