Claves para el jueves 20 de febrero

20 feb (Reuters) - EMPRESAS * Repsol publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Edreams publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Naturgy publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. BANCOS CENTRALES * Gabriel Makhlouf, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, participa en la reunión de un grupo de expertos irlandés (1300 GMT). * El Banco de la Reserva Federal de Filadelfia publica la Encuesta de Perspectivas del Sector Manufacturero de febrero (1330 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada antes de un evento de la Cámara de Comercio de Chicagoland (1435 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, habla ante el Club Económico de Nueva York (1705 GMT). * José Luis Escrivá, miembro del Banco Central Europeo y gobernador del Banco de España, interviene en un acto (1900 GMT). * El vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, habla sobre "Supervisión y Regulación" en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown (1930 GMT). * Adriana Kugler, una de las gobernadoras de la Reserva Federal, habla en un acto organizado por la Universidad de Georgetown (2200 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEPPI=ECI Producer Prices MM Jan 0.6% -0.1% 08:00 Germany DEPPIY=ECI Producer Prices YY Jan 1.3% 0.8% 12:00 United Kingdom GBCBIO=ECI CBI Trends - Orders Feb -30 -34 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 15 Feb, w/e 215k 213k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 15 Feb, w/e 216.00k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 8 Feb, w/e 1.871M 1.850M 14:30 United States USPFDB=ECI Philly Fed Business Indx Feb 20.0 44.3 16:00 Euro Zone EUCONF=ECI Consumer Confid. Flash Feb -14.0 -14.2 16:00 United States USLEAD=ECI Leading Index Chg MM Jan -0.1% -0.1% 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 14 Feb, w/e -100B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 14 Feb, w/e -100B 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 20 Feb 90,269,236,300.00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 20 Feb 4.250% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 20 Feb 2.930 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 20 Feb 27.060% 18:00 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 14 Feb, w/e 2.200M 4.070M 18:00 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 14 Feb, w/e -3.500M 0.135M 18:00 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 14 Feb, w/e 0.800M -3.035M 18:00 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 14 Feb, w/e 0.0% 0.5% 19:00 United States US3TTA=ECI 30Y TIPS Auc - TA 20 Feb 8,000,008,400.000 19:00 United States US3THY=ECI 30Y TIPS Auc - HY 20 Feb 2.055% 19:00 United States US3TBC=ECI 30Y TIPS Auc - BTC 20 Feb 2.610 19:00 United States US3THA=ECI 30Y TIPS Auc - HAP 20 Feb 95.350% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

