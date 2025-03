Claves para el jueves 20 de marzo

20 mar (Reuters) - EMPRESAS * Aperam - Dividendo de 0,4250 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * Declaración introductoria de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo en Bruselas (0800 GMT). * Conferencia del miembro del Comité Ejecutivo del BCE Philip Lane en una conferencia de la University College Cork (UCC) en Cork, Irlanda (1200 GMT). * Evaluación de la política monetaria del Banco Nacional Suizo (BNS), con conferencia de prensa (0830 GMT). * El Riksbank, el banco central de Suecia, publica la decisión de política monetaria (0830 GMT). * Klaas Knot, presidente del banco central neerlandés y responsable de política monetaria del BCE, habla en una conferencia de prensa para la publicación del informe anual del Banco de los Países Bajos (1200 GMT). * El Banco de Inglaterra anuncia decisión sobre los tipos de interés y publica las actas de la reunión, después de la decisión sobre los tipos de interés (1200 GMT). OTROS EVENTOS * Consejo Europeo (hasta el 21 de marzo). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEPPI=ECI Producer Prices MM Feb 0,1% -0,1% 08:00 Germany DEPPIY=ECI Producer Prices YY Feb 1,0% 0,5% 08:00 United Kingdom GBCCU=ECI Claimant Count Unem Chng Feb 22,0k 08:00 United Kingdom GBILOU=ECI ILO Unemployment Rate Jan 4,4% 4,4% 08:00 United Kingdom GBEMP=ECI Employment Change Jan 95k 107k 08:00 United Kingdom GBAVGW=ECI Avg Wk Earnings 3M YY Jan 5,9% 6,0% 08:00 United Kingdom GBAVGX=ECI Avg Earnings (Ex-Bonus) Jan 5,9% 5,9% 08:00 United Kingdom GBPYR=ECI HMRC Payrolls Change Feb 21k 12:00 United Kingdom GBCBIO=ECI CBI Trends - Orders Mar -28 13:00 United Kingdom GBMPCH=ECI BOE MPC Vote Hike Mar 0 0 13:00 United Kingdom GBMPCU=ECI BOE MPC Vote Unchanged Mar 7 0 13:00 United Kingdom GBMPCC=ECI BOE MPC Vote Cut Mar 2 9 13:00 United Kingdom GBBOEI=ECI BOE Bank Rate Mar 4,50% 4,50% 13:30 United States USCURA=ECI Current Account Q4 -325,5B -310,9B 13:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 15 Mar, w/e 224k 220k 13:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 15 Mar, w/e 226,00k 13:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 8 Mar, w/e 1,887M 1,870M 13:30 United States USPFDB=ECI Philly Fed Business Indx Mar 8,5 18,1 15:00 United States USEHS=ECI Existing Home Sales Feb 3,95M 4,08M 15:00 United States USEHSP=ECI Exist. Home Sales % Chg Feb -4,9% 15:00 United States USLEAD=ECI Leading Index Chg MM Feb -0,2% -0,3% 15:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 14 Mar, w/e -62B 15:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 14 Mar, w/e -62B 16:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 20 Mar 75.255.777.800,00 16:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 20 Mar 4,225% 16:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 20 Mar 3,050 16:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 20 Mar 52,810% 18:00 United States USTYTT=ECI 10Y TIPS Auc - TA 20 Mar 20.000.009.400 18:00 United States USTYTH=ECI 10Y TIPS Auc - HY 20 Mar 2,243% 18:00 United States USTYTB=ECI 10Y TIPS Auc - BTC 20 Mar 2,480 18:00 United States USTYTA=ECI 10Y TIPS Auc - HAP 20 Mar 19,370% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

