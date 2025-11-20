Claves para el jueves 20 de noviembre

20 nov (Reuters) -

EMPRESAS

* Viscofan – Dividendo de 1,40 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Reunión del Consejo General del BCE (virtual).

* Discurso de la consejera del BoJ Junko Koeda en un encuentro con líderes locales en Niigata (0130 GMT).

* La vicegobernadora del Riksbank Anna Seim participa como invitada en un desayuno del ciclo “Capital Financiera” de la Cámara de Comercio de Estocolmo y aborda la política monetaria y la situación económica en Suecia y en el exterior (0730 GMT).

* La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, inaugura la “Conferencia sobre estabilidad financiera 2025: Estabilidad financiera en una época de rápidos cambios económicos y tecnológicos” (1345 GMT).

* La vicegobernadora del Riksbank Anna Seim participa en el panel “¿Cómo afrontar los desafíos actuales?”, organizado por la Asociación de Banqueros Suecos (1600 GMT).

* La gobernadora de la Fed Lisa Cook interviene sobre estabilidad financiera en el acto “Evaluar la resiliencia y las vulnerabilidades del sistema financiero”, organizado por la Universidad de Georgetown (1600 GMT).

* El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una charla en una conferencia de la CFA Society of Indianapolis (1740 GMT).

* La responsable de política monetaria del Banco de Inglaterra Swati Dhingra pronuncia un discurso en la Marshall-Paley Lecture titulado “Navegar el futuro del comercio y los aranceles” (1830 GMT).

* La responsable de política monetaria del Banco de Inglaterra Catherine Mann ofrece el discurso de clausura en el 13º Foro de Estadística del FMI sobre “Medición de los vínculos económicos y financieros transfronterizos en un mundo dinámico” (2100 GMT).

* El gobernador de la Fed Stephen Miran participa en un coloquio ante el American Investment Council General Counsel Day (2315 GMT).

OTROS EVENTOS

* Foro ministerial UE-Indo-Pacífico. (Hasta el 21 de noviembre)

* Reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

* El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, realiza una visita de trabajo a Johannesburgo para asistir a la cumbre de líderes del G20. (Hasta el 23 de noviembre)

* El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, visita Emiratos Árabes Unidos para reunirse con dirigentes y empresarios locales. (Hasta el 21 de noviembre)

* El ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, ofrece una rueda de prensa en Singapur (0530 GMT).

* El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, figura entre los ponentes de la Jornada de Política Comercial de la UE, que reúne a numerosos responsables de comercio comunitarios (0800 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Precios al productor mensual, oct: Previsto 0,0%; Anterior -0,1%.

* 0800 Alemania – Precios al productor interanual, oct: Previsto -1,9%; Anterior -1,7%.

* 1200 Reino Unido – Tendencias de pedidos CBI, nov: Anterior -38.

* 1430 Estados Unidos – Empleo no agrícola, sep: Previsto 50.000; Anterior 22.000.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas privadas, sep: Previsto 62.000; Anterior 38.000.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas manufactureras, sep: Previsto -8.000; Anterior -12.000.

* 1430 Estados Unidos – Empleos Estado, sep: Anterior -16.000.

* 1430 Estados Unidos – Tasa de desempleo, sep: Previsto 4,3%; Anterior 4,3%.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio mensual, sep: Previsto 0,3%; Anterior 0,3%.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio interanual, sep: Previsto 3,7%; Anterior 3,7%.

* 1430 Estados Unidos – Horas promedio semanales trabajadas, sep: Previsto 34,2; Anterior 34,2.

* 1430 Estados Unidos – Participación fuerza laboral, sep: Anterior 62,3%.

* 1430 Estados Unidos – Subempleo U6, sep: Anterior 8,1%.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 10 nov: Previsto 230.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 10 nov.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 10 nov.

* 1430 Estados Unidos – Índice empresarial Fed Filadelfia, nov: Previsto 2; Anterior -12,8.

* 1600 Eurozona – Confianza del consumidor preliminar, nov: Previsto -14; Anterior -14,2.

* 1600 Estados Unidos – Ventas de viviendas existentes, oct: Previsto 4.080.000; Anterior 4.060.000.

* 1600 Estados Unidos – Variación% ventas de viviendas existentes, oct: Anterior 1,5%.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 14 nov: Anterior 45.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 14 nov: Anterior 45.000.000.000.

* 1700 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Kansas City, nov: Anterior 15.

* 1700 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Kansas City, nov: Anterior 6.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)