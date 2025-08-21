Claves para el jueves 21 de agosto
21 ago (Reuters) -
BANCOS CENTRALES
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre las perspectivas económicas ante la reunión del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio Metropolitana de Atlanta. (1130 GMT)
* El gobernador del Banco de Suecia, Erik Thedéen, participa en el Simposio de Política Monetaria de Jackson Hole. El tema de este año es "Mercados laborales en transición: Demografía, Productividad y Política Macroeconómica". (Hasta el 23 de agosto)
OTROS EVENTOS
* El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, mantiene conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar.
DATOS MACROECONÓMICOS
Loca Country RIC Indicator Period Reuter Prior
l /Region Name s Poll
Time
08:0 United GBPSNX PSNB Ex Banks Jul 2,600B 20,684B
0 Kingdom =ECI GBP
08:0 United GBPSCR PSNCR, GBP Jul -16,108B
0 Kingdom =ECI
09:1 France FRPMIF HCOB Mfg Aug 48,0 48,2
5 =ECI Flash PMI
09:1 France FRPMSF HCOB Services Aug 48,5 48,5
5 =ECI Flash PMI
09:1 France FRPMCF HCOB Aug 48,5 48,6
5 =ECI Composite
Flash PMI
09:3 Germany DEPMIF HCOB Mfg Aug 48,8 49,1
0 =ECI Flash PMI
09:3 Germany DEPMSF HCOB Services Aug 50,3 50,6
0 =ECI Flash PMI
09:3 Germany DEPMCF HCOB Aug 50,2 50,6
0 =ECI Composite
Flash PMI
10:0 Euro EUPMMF HCOB Mfg Aug 49,5 49,8
0 Zone =ECI Flash PMI
10:0 Euro EUPMSF HCOB Services Aug 50,8 51,0
0 Zone =ECI Flash PMI
10:0 Euro EUPMCF HCOB Aug 50,7 50,9
0 Zone =ECI Composite
Flash PMI
10:3 United GBPMCF Flash Aug 51,6 51,5
0 Kingdom =ECI Composite PMI
10:3 United GBPMMF Flash Aug 48,3 48,0
0 Kingdom =ECI Manufacturing
PMI
10:3 United GBPMSF Flash Aug 51,8 51,8
0 Kingdom =ECI Services PMI
12:0 United GBCBIO CBI Trends - Aug -28 -30
0 Kingdom =ECI Orders
14:3 United USJOB= Initial 16 225k 224k
0 States ECI Jobless Clm Aug,
w/e
14:3 United USJOBA Jobless Clm 16 221,75k
0 States =ECI 4Wk Avg Aug,
w/e
14:3 United USJOBN Cont Jobless 9 Aug, 1,960M 1,953M
0 States =ECI Clm w/e
14:3 United USPFDB Philly Fed Aug 7,0 15,9
0 States =ECI Business Indx
15:4 United USMPMP S&P Global Aug 49,5 49,8
5 States =ECI Mfg PMI Flash
15:4 United USMPSP S&P Global Aug 54,2 55,7
5 States =ECI Svcs PMI
Flash
15:4 United USPMCF S&P Global Aug
5 States =ECI Comp PMI
Flash
16:0 Euro EUCONF Consumer Aug -14,9 -14,7
0 Zone =ECI Confid.
Flash
16:00 United USEHS= Existing Home Jul 3,92 millones 3,93 millones
States ECI Sales
16:00 United USEHSP Exist. Home Jul -2,7%
States =ECI Sales% Chg
16:00 United USLEAD Leading Index Jul -0,1% -0,3%
States =ECI Chg MM
16:30 United USOILN EIA-Nat Gas 15 56B
States =ECI Chg Bcf Ago,
w/e
16:30 United USNGIF Nat Gas-EIA 15 56B
States =ECI Implied Flow Ago,
w/e
17:30 United US4WAT 4W Bill Auc - 21 Ago 100.271.
States =ECI TA 770.400,00
17:30 United US4WAH 4W Bill Auc - 21 Ago 4,280%
States =ECI HR
17:30 United US4WAB 4W Bill Auc - 21 Ago 2,670
States =ECI BTC
17:30 United US4WAA 4W Bill Auc - 21 Ago 55,380%
States =ECI HAP
19:00 United US3TTA 30Y TIPS Auc 21 Ago 9.907.11
States =ECI - TA 3.500,000
19:00 United US3THY 30Y TIPS Auc 21 Ago 2,403%
States =ECI - HY
19:00 United US3TBC 30Y TIPS Auc 21 Ago 2,480
States =ECI - BTC
19:00 United US3THA 30Y TIPS Auc 21 Ago 93,920%
States =ECI - HAP
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
