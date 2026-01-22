Claves para el jueves 22 de enero

22 ene (Reuters) -

EMPRESAS

* Bankinter publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Japón celebra reunión de política monetaria. (Hasta el 23 de enero)

* Banco de Noruega anuncia su decisión sobre el tipo de interés oficial (0900 GMT).

OTROS EVENTOS

* El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, visita Suecia para tratar Groenlandia y el papel de la OTAN en la seguridad del Ártico.

* Donald Trump, presidente de EE. UU., participa en el anuncio de la carta fundacional de la Junta de Paz y abandona Davos (1030 GMT).

* Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la OMC, y Yeo Han-koo, ministro de Comercio de Corea del Sur, participan en un panel del Foro Económico Mundial (1400 GMT).

* Debate en Davos sobre la economía de Oriente Próximo con Alí Ahmed al-Kuwari, ministro de Finanzas de Qatar; Khalifa Abdullah al-Ajeel al-Askar, ministro de Comercio e Industria de Kuwait; Hisham Ezz al-Arab, consejero delegado de Commercial International Bank (Egipto); y Ahmed Kouchouk, viceministro de Finanzas de Egipto (1515 GMT).

* Diálogo en Davos sobre crecimiento con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI (1515 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – Déficit público excluyendo bancos GBP, dic: Previsto 13.000.000.000; Anterior 11.653.000.000.

* 0800 Reino Unido – Déficit público neto GBP, dic: Anterior 10.293.000.000.

* 1200 Reino Unido – Comercio distributivo CBI, ene: Anterior -44.

* 1430 Estados Unidos – Beneficios corporativos revisados, 3TR: Anterior 4,4.

* 1430 Estados Unidos – PIB final, 3TR: Previsto 4,3.

* 1430 Estados Unidos – Ventas PIB final, 3TR: Previsto 4,6.

* 1430 Estados Unidos – Gasto de consumo PIB final, 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Deflactor PIB final, 3TR: Previsto 3,8.

* 1430 Estados Unidos – Precios PCE subyacente final, 3TR: Previsto 2,9.

* 1430 Estados Unidos – Precios PCE final, 3TR: Previsto 3,5.

* 1430 Estados Unidos – PCE excluyendo alimentos, energía y vivienda (final), 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Servicios PCE excluyendo energía y vivienda (final), 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 17 ene: Previsto 210.000; Anterior 198.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 17 ene: Anterior 205.000.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 10 ene: Previsto 1.900.000; Anterior 1.884.000.

* 1600 Estados Unidos – Ingreso personal mensual, nov: Previsto 0,4.

* 1600 Estados Unidos – Consumo personal real mensual, nov: Anterior 0,1.

* 1600 Estados Unidos – Consumo ajustado mensual, nov: Previsto 0,5; Anterior 0,4.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente mensual, nov: Previsto 0,2; Anterior 0,2.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente interanual, nov: Previsto 2,8; Anterior 2,8.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE mensual, nov: Previsto 0,2; Anterior 0,3.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE interanual, nov: Previsto 2,7; Anterior 2,8.

* 1600 Estados Unidos – PCE Dallas Fed, nov: Anterior 1,9.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 16 ene: Anterior -71.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 16 ene: Anterior -71.000.000.000.

* 1700 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Kansas City, ene: Anterior -3.

* 1700 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Kansas City, ene: Anterior 1.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 16 ene: Previsto 1.750.000; Anterior 3.391.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 16 ene: Previsto -150.000; Anterior -29.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 16 ene: Previsto 2.500.000; Anterior 8.977.000.

* 1800 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 16 ene: Previsto -0,3; Anterior 0,6. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)