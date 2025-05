Claves para el jueves 22 de mayo

22 mayo (Reuters) -

EMPRESAS * Grenergy publica sus resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado. * Grupo Empresarial San José - Dividendo de 0,1800 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra Sarah Breeden participa en una discusión del Financial Times sobre riesgos climáticos. (1050 GMT) * La integrante del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra Swati Dhingra participa en un panel de discusión sobre el rendimiento comercial y de productividad de las empresas británicas desde 2005 hasta 2022 en la conferencia de estadísticas ESCoE en Londres. (1100 GMT) * El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, pronuncia un discurso en una conferencia del banco central austríaco sobre política monetaria y el lado de la oferta de la economía. (1230 GMT) * Discurso del miembro del Consejo del BCE Frank Elderson en una cena en el Naturalis Biodiversity Center en el Día Mundial de la Biodiversidad, en Leiden, Países Bajos. (1500 GMT) * Discurso del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en el 6º Foro Internacional Expansión "El futuro se decide aquí Desafíos globales para una nueva era en economía, geopolítica y tecnología" en Madrid, España. (1530 GMT) * Mesa redonda con Toni Gravelle, vicegobernador del Banco de Canadá, en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York - Universidad de Columbia. (1915 GMT) * Discurso del miembro del consejo del Banco de Japón Noguchi Asahi en una reunión con dirigentes locales. (0130 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pronuncia un discurso principal antes del Taller de Implementación de Política Monetaria: "Desmantelamiento de los grandes balances de los bancos centrales" organizado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. (1800 GMT) * Reunión de la junta ejecutiva del Riksbank, el banco central de Suecia. (0700 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom GBPSNX=ECI PSNB Ex Banks GBP Apr 17.900B 16.444B 08:00 United Kingdom GBPSNB=ECI PSNB, GBP Apr 18.700B 16.444B 08:00 United Kingdom GBPSCR=ECI PSNCR, GBP Apr 2.694B 08:45 France FRCOMP=ECI Business Climate Mfg May 99 99 08:45 France FRBCS=ECI Business Climate Overall May 96 09:15 France FRPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI May 48,9 48,7 09:15 France FRPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI May 47,5 47,3 09:15 France FRPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI May 48,0 47,8 09:30 Germany DEPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI May 48,9 48,4 09:30 Germany DEPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI May 49,5 49,0 09:30 Germany DEPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI May 50,4 50,1 10:00 Euro Zone EUPMMF=ECI HCOB Mfg Flash PMI May 49,3 49,0 10:00 Euro Zone EUPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI May 50,3 50,1 10:00 Euro Zone EUPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI May 50,7 50,4 10:00 Germany DEBUS=ECI Ifo Business Climate New May 87,4 86,9 10:00 Germany DEBUCS=ECI Ifo Curr Conditions New May 86,8 86,4 10:00 Germany DEBUES=ECI Ifo Expectations New May 88,0 87,4 10:30 United Kingdom GBPMCF=ECI Flash Composite PMI May 49,3 48,5 10:30 United Kingdom GBPMMF=ECI Flash Manufacturing PMI May 46,0 45,4 10:30 United Kingdom GBPMSF=ECI Flash Services PMI May 50,0 49,0 12:00 United Kingdom GBCBIO=ECI CBI Trends - Orders May -26 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 17 May, w/e 230k 229k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 17 May, w/e 230,50k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 10 May, w/e 1,885M 1,881M 14:30 United States USCFNA=ECI National Activity Index Apr -0,03 15:45 United States USMPMP=ECI S&P Global Mfg PMI Flash May 50,1 50,2 15:45 United States USMPSP=ECI S&P Global Svcs PMI Flash May 50,8 50,8 15:45 United States USPMCF=ECI S&P Global Comp PMI Flash May 50,6 16:00 United States USEHS=ECI Existing Home Sales Apr 4,10M 4,02M 16:00 United States USEHSP=ECI Exist. Home Sales% Chg Apr -5,9% 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 16 May, w/e 110B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 16 May, w/e 110B 17:00 United States USKCMF=ECI KC Fed Manufacturing May -5 17:00 United States USKCCI=ECI KC Fed Composite Index May -4 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 22 May 85.273.903.400,00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 22 May 4,220% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 22 May 2,910 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 22 May 92,980% 19:00 United States USTYTT=ECI 10Y TIPS Auc - TA 22 May 18.000.001.000 19:00 United States USTYTH=ECI 10Y TIPS Auc - HY 22 May 1,935% 19:00 United States USTYTB=ECI 10Y TIPS Auc - BTC 22 May 2,350 19:00 United States USTYTA=ECI 10Y TIPS Auc - HAP 22 May 83,180% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)