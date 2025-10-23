Claves para el jueves 23 de octubre

23 oct (Reuters) -

* Bankinter publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Viscofan publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado.

BANCOS CENTRALES

* Participación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la Cumbre del Euro. * El vicegobernador del Norges Bank, Pal Longva, participa en "Kåkånomics". * Resumen del debate sobre política monetaria del Banco Nacional Suizo. (0730 GMT)

* El subgobernador de regulación prudencial del Banco de Inglaterra, Sam Woods, interviene en un panel sobre el crecimiento en el norte de Inglaterra. (0915 GMT)

* Jonathan Hall, miembro del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso en la Confederación de la Industria Británica: "Equilibrio entre estabilidad financiera y crecimiento: el mandato del Comité de Política Financiera del BoE y la búsqueda de un óptimo social". (1300 GMT)

* Discurso de aceptación de Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, con motivo de la concesión del Premio Pádraig Ó hUiginn 2025. (1330 GMT)

* La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, comparece ante una audiencia del Comité Bancario del Senado sobre la supervisión de los reguladores financieros. (1400 GMT)

* Michael Barr, miembro del consejo de la Reserva Federal, interviene sobre "Inversión comunitaria" en la Conferencia de Otoño sobre Nuevos Créditos Fiscales para Mercados de Novogradac 2025. (1425 GMT)

OTROS EVENTOS

* El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realiza una visita de Estado a Indonesia. (Hasta el 24 de octubre)

* Reunión del Consejo Europeo. (Hasta el 24 de octubre)

* El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, visita Omán. * 13º aniversario de la declaración de la Liberación de Libia. * 13º aniversario del terremoto en Van, Turquía, que causó la muerte de más de 600 personas y dejó más de 4000 heridos. * El presidente de Austria, Alexander van der Bellen, y su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, se reúnen en Innsbruck. (0830 GMT)

* El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, ofrece una rueda de prensa sobre las estimaciones fiscales.

(1100 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS

Loca Country RIC Indicator Period Reute Prior

l /Region Name rs

Time Poll

08:4 France FRCOMP Business Oct 96 96

5 =ECI Climate Mfg

08:4 France FRBCS= Business Oct 96

5 ECI Climate

Overall

09:0 Spain ESONS= Overnight Sep 48,181.9

0 ECI Stays 13

12:0 United GBCBIO CBI Trends - Oct -27

0 Kingdom =ECI Orders

12:0 United GBCBOI CBI Business Q4 -27

0 Kingdom =ECI Optimism

16:0 Euro EUCONF Consumer Oct -15,0 -14,9

0 Zone =ECI Confid. Flash

16:0 United USEHS= Existing Home Sep 4,06M 4,00M

0 States ECI Sales

16:0 United USEHSP Exist. Home Sep -0,2%

0 States =ECI Sales% Chg

16:3 United USOILN EIA-Nat Gas 17 80B

0 States =ECI Chg Bcf Oct,

w/e

16:3 United USNGIF Nat Gas-EIA 17 80B

0 States =ECI Implied Flow Oct,

w/e

17:0 United USKCMF KC Fed Oct 4

0 States =ECI Manufacturing

17:0 United USKCCI KC Fed Oct 4

0 States =ECI Composite

Index

17:3 United US4WAT 4W Bill Auc - 23 Oct 110.302.

0 States =ECI TA 463.200,00

17:3 United US4WAH 4W Bill Auc - 23 Oct 4,030%

0 States =ECI HR

17:3 United US4WAB 4W Bill Auc - 23 Oct 2,790

0 States =ECI BTC

17:3 United US4WAA 4W Bill Auc - 23 Oct 95,030%

0 States =ECI HAP

19:0 United US0YTT 5Y TIPS Auc - 23 Oct 23.000.0

0 States =ECI TA 84.200

19:0 United US0YTH 5Y TIPS Auc - 23 Oct 1,650%

0 States =ECI HY

19:0 United US0YTB 5Y TIPS Auc - 23 Oct 2,530

0 States =ECI BTC

19:0 United US0YTA 5Y TIPS Auc - 23 Oct 93,570%

0 States =ECI HAP

*NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración.

