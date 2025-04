Claves para el jueves 24 de abril

24 abr (Reuters) - EMPRESAS * Bankinter publica sus resultados del primer trimestre de 2025 antes de la apertura del mercado. * Grupo Catalana Occidente publica sus resultados del primer trimestre de 2025. * Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA) publica un avance de ventas del primer trimestre de 2025. BANCOS CENTRALES * Participación de Christine Lagarde, presidenta del BCE, y Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial. * El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, y la vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Clare Lombardelli, hablarán sobre la revisión de la estrategia de política monetaria por parte de los bancos centrales. (0700 GMT) * El ministro alemán de Finanzas, Jörg Kukies, y el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, hablan en Washington DC al margen de las reuniones de primavera del FMI. (1200 GMT) * Participación del miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Philip Lane, en una mesa redonda del Peterson Institute (PIIE) titulada "Revisión de la estrategia de política monetaria de los bancos centrales". (1300 GMT) * La subgobernadora del Banco de Inglaterra Clare Lombardelli habla al margen de las reuniones del FMI, en Washington DC. (1325 GMT) * Participación de Patrick Montagner, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, en el simposio "¿Un tándem franco-alemán? Perspectivas históricas y retos futuros para los sistemas bancarios de Francia y Alemania". (1505 GMT) * Discurso introductorio y mesa redonda de Sharon Donnery, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, en la mesa redonda del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) titulada "El futuro de la política financiera mundial", en Washington D.C., Estados Unidos. (1600 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, participa en una sesión moderada de preguntas y respuestas antes del acto de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Minnesota, "Innovating the Future: Perspectivas sobre ciencia, ingeniería y economía". (2100 GMT) OTROS EVENTOS * Reunión ministerial del G20 sobre finanzas y bancos centrales. Los ministros de los países ofrecerán una rueda de prensa en el marco del encuentro. (1610 GMT) * Los líderes financieros mundiales asisten a las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial. (Hasta el 26 de abril) * La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúne con el primer ministro británico, Keir Starmer, en Londres y participa en la Cumbre sobre el Futuro de la Seguridad Energética. * El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, se reunirán con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington. * El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, presenta las previsiones económicas de primavera para 2025. (1115 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRCONC=ECI Consumer Confidence Apr 91 92 10:00 Germany DEBUS=ECI Ifo Business Climate New Apr 85.2 86.7 10:00 Germany DEBUCS=ECI Ifo Curr Conditions New Apr 85.5 85.7 10:00 Germany DEBUES=ECI Ifo Expectations New Apr 85.0 87.7 12:00 United Kingdom GBCBIO=ECI CBI Trends - Orders Apr -35 -29 12:00 United Kingdom GBCBOI=ECI CBI Business Optimism Q2 -47 14:30 United States USDGN=ECI Durable Goods Mar 2.0% 1.0% 14:30 United States USDGXT=ECI Durables Ex-Transport Mar 0.3% 0.7% 14:30 United States USDGND=ECI Durables Ex-Defense MM Mar 0.2% 0.8% 14:30 United States USNDXA=ECI Nondefe Cap Ex-Air Mar 0.2% -0.2% 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 19 Apr, w/e 222k 215k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 19 Apr, w/e 220.75k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 12 Apr, w/e 1.875M 1.885M 14:30 United States USCFNA=ECI National Activity Index Mar 0.18 16:00 United States USEHS=ECI Existing Home Sales Mar 4.13M 4.26M 16:00 United States USEHSP=ECI Exist. Home Sales % Chg Mar -3.0% 4.2% 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 18 Apr, w/e 16B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 18 Apr, w/e 16B 17:00 United States USKCMF=ECI KC Fed Manufacturing Apr 1 17:00 United States USKCCI=ECI KC Fed Composite Index Apr -2 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 24 Apr 85,271,142,200.00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 24 Apr 4.240% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 24 Apr 2.910 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 24 Apr 48.940% 19:00 United States USRMAT=ECI 7Y Note Auc - TA 24 Apr 44,000,012,100.00 19:00 United States USRMAH=ECI 7Y Note Auc - HY 24 Apr 4.233% 19:00 United States USRMAB=ECI 7Y Note Auc - BTC 24 Apr 2.530 19:00 United States USRMAA=ECI 7Y Note Auc - HAP 24 Apr 8.030% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

