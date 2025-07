Claves para el jueves 24 de julio

24 jul (Reuters) - EMPRESAS * Sabadell publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Sabadell publica su plan estratégico 2025-2027. * Bankinter publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Acerinox publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Repsol publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Vidrala publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Rovi publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Tubacex publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Faes Farma publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Mapfre publica resultados trimestrales. * Colonial publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) celebra una reunión de política monetaria en Fráncfort, Alemania. * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, habla con los periodistas tras la reunión mensual de política monetaria del Consejo de Gobierno. (1245 GMT) OTROS EVENTOS * China acoge en Pekín una cumbre de dos días con los líderes europeos. (Hasta el 25 de julio) * El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofrecen una rueda de prensa conjunta tras sus reuniones con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro chino, Li Qiang, de visita en Pekín con motivo de la 25ª Cumbre UE-China. (1200 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Period Reuters Prior al /Region Name Poll Time 08: Germany DECONS GfK Consumer Aug -19.2 -20.3 00 =ECI Sentiment 08: France FRCOMP Business Jul 96 96 45 =ECI Climate Mfg 08: France FRBCS= Business Jul 96 45 ECI Climate Overall 09: Spain ESUNR= Unemployment Q2 10.70 11.36% 00 ECI Rate% 09: France FRPMIF HCOB Mfg Jul 48.5 48.1 15 =ECI Flash PMI 09: France FRPMSF HCOB Services Jul 49.6 49.6 15 =ECI Flash PMI 09: France FRPMCF HCOB Jul 49.3 49.2 15 =ECI Composite Flash PMI 09: Germany DEPMIF HCOB Mfg Jul 49.5 49.0 30 =ECI Flash PMI 09: Germany DEPMSF HCOB Services Jul 50.0 49.7 30 =ECI Flash PMI 09: Germany DEPMCF HCOB Jul 50.7 50.4 30 =ECI Composite Flash PMI 10: Euro EUPMMF HCOB Mfg Jul 49.7 49.5 00 Zone =ECI Flash PMI 10: Euro EUPMSF HCOB Services Jul 50.7 50.5 00 Zone =ECI Flash PMI 10: Euro EUPMCF HCOB Jul 50.8 50.6 00 Zone =ECI Composite Flash PMI 10: United GBPMCF Flash Jul 51.8 52.0 30 Kingdom =ECI Composite PMI 10: United GBPMMF Flash Jul 48.0 47.7 30 Kingdom =ECI Manufacturing PMI 10: United GBPMSF Flash Jul 53.0 52.8 30 Kingdom =ECI Services PMI 12: United GBCBIO CBI Trends - Jul -28 -33 00 Kingdom =ECI Orders 12: United GBCBOI CBI Business Q3 -33 00 Kingdom =ECI Optimism 14: United USBPR= Build Permits Jun 1,397M 00 States ECI R Numb 14: United USBPRP Build Permits Jun 0.2% 00 States =ECI R Chg MM 14: Euro EUECBR ECB Jul 2.15% 2.15% 15 Zone =ECI Refinancing Rate 14: Euro EUECBD ECB Deposit Jul 2.00% 2.00% 15 Zone =ECI Rate 14: United USJOB= Initial 19 227k 221k 30 States ECI Jobless Clm Jul, w/e 14: United USJOBA Jobless Clm 19 229.50k 30 States =ECI 4Wk Avg Jul, w/e 14: United USJOBN Cont Jobless 12 1.960 1,956M 30 States =ECI Clm Jul, M w/e 14: United USCFNA National Jun -0.28 30 States =ECI Activity Index 15: United USMPMP S&P Global Jul 52.6 52.9 45 States =ECI Mfg PMI Flash 15: United USMPSP S&P Global Jul 53.0 52.9 45 States =ECI Svcs PMI Flash 15: United USPMCF S&P Global Jul 52.9 45 States =ECI Comp PMI Flash 16: United USHNS= New Home Jun 0.650 0,623M 00 States ECI Sales-Units M 16: United USHNSP New Home Jun -13.7% 00 States =ECI Sales Chg MM 16: United USOILN EIA-Nat Gas 18 46B 30 States =ECI Chg Bcf Jul, w/e 16: United USNGIF Nat Gas-EIA 18 46B 30 States =ECI Implied Flow Jul, w/e 17: United USKCMF KC Fed Jul 5 00 States =ECI Manufacturing 17: United USKCCI KC Fed Jul -2 00 States =ECI Composite Index 17: United US4WAT 4W Bill Auc - 24 Jul 90.270.238.000 30 States =ECI TA .00 17: United US4WAH 4W Bill Auc - 24 Jul 4.230% 30 States =ECI HR 17: United US4WAB 4W Bill Auc - 24 Jul 2.910 30 States =ECI BTC 17: United US4WAA 4W Bill Auc - 24 Jul 9.590% 30 States =ECI HAP 19: United USTYTT 10Y TIPS Auc 24 Jul 18.000.018.400 00 States =ECI - TA 19: United USTYTH 10Y TIPS Auc 24 Jul 2.220% 00 States =ECI - HY 19: United USTYTB 10Y TIPS Auc 24 Jul 2.360 00 States =ECI - BTC 19: United USTYTA 10Y TIPS Auc 24 Jul 37.790% 00 States =ECI - HAP (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)