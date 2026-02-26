Claves para el jueves 26 de febrero

26 feb (Reuters) -

EMPRESAS

* Redeia publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Fluidra publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Amrest publica resultados anuales antes de ‌la apertura del mercado.

* DIA publica resultados ‌anuales ⁠antes de la apertura del mercado.

* Ecoener publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* eDreams publica resultados a nueve meses antes de la apertura del mercado.

* Faes Farma publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* ​Cirsa publica ⁠resultados anuales antes ⁠de la apertura del mercado.

* CIE Automotive publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Amper publica resultados anuales antes ​de la apertura del mercado.

* Solaria publica resultados anuales.

* Atresmedia publica resultados anuales.

* Audax publica resultados anuales.

* Squirrel ‌Media publica resultados anuales.

* Vocento publica resultados anuales.

* Acciona publica resultados ​anuales tras el cierre del mercado.

* Acciona Energía publica ​resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Colonial publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Sacyr publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Grifols publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* OHLA publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Viscofan publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Elecnor publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Merlin Properties publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Inmobiliaria ​del Sur publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Logista – Dividendo complementario de 1,4500 euros por acción. Fecha de abono.

* Logista – Dividendo extraordinario de 0,0800 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Hajime ⁠Takata, miembro de la junta del Banco de Japón, pronuncia un discurso en una reunión con líderes locales (0130 GMT).

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, ofrece ‌una declaración introductoria en la audiencia de ECON ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (0830 GMT).

* Clare Lombardelli y Nathaniel Benjamin, del Banco de Inglaterra, participan en un acto sobre las mujeres en la economía (0900 GMT).

* Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, declara ante la Comisión Bancaria del Senado de EEUU en una audiencia sobre la actualización de los reguladores prudenciales (1500 GMT).

OTROS EVENTOS

* La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúne con el primer ministro de Rumanía.

* Consejo de Asuntos Generales de la ‌UE (Cohesión).

* El primer ministro de Canadá inicia una gira por India, Australia y Japón para reforzar la cooperación en comercio, energía, ⁠tecnología y defensa. (Hasta el 7 de marzo)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1000 Eurozona – Crecimiento anual oferta monetaria M3 , ene: Previsto 2,9; ‌Anterior 2,8.

* 1000 Eurozona – Préstamos a hogares, ene: Anterior 3,0.

* 1000 Eurozona – Préstamos a no financieros, ene: Anterior 3,0.

* 1100 ⁠Eurozona – Clima empresarial, feb: Anterior -0,41.

* 1100 Eurozona – Sentimiento económico, feb: Previsto 99,8; Anterior 99,4.

* 1100 ⁠Eurozona – Sentimiento industrial, feb: Previsto -6,1; Anterior -6,8.

* 1100 Eurozona – Sentimiento de servicios, feb: Previsto 7,5; Anterior 7,2.

* 1100 Eurozona – Confianza del consumidor final , feb: Previsto -12,2; Anterior -12,2.

* 1100 Eurozona – Expectativas de inflación del consumidor , feb: Anterior 24,1.

* 1100 Eurozona – Expectativas de precios de venta , feb: Anterior 10,0.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 21 feb: Previsto 215.000; Anterior 206.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de ‌solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 21 feb: Anterior 219.000.

* ​1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo , semana 14 feb: Previsto 1.858.000; Anterior 1.869.000.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 20 feb: Anterior -144.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 20 feb: Anterior -144.000.000.000.

* 1700 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Kansas City , feb: Anterior -2,0.

* ‌1700 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Kansas City , feb: Anterior 0,0. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)