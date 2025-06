Claves para el jueves 26 de junio

26 jun (Reuters) - EMPRESAS * Ebro Foods - Dividendo de 0,2300 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * Discurso de Andrea Rosen, jefa de inteligencia de mercado y análisis del Banco de Inglaterra, en una conferencia sobre política monetaria. (1045 GMT) * Discurso de apertura de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el 150.º aniversario del Münchner Opernfestspiele en Múnich. (1830 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre la economía ante la Asociación de Economía Empresarial de Nueva York, en Nueva York. (1200 GMT) * Discurso principal del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, en la Conferencia Anual Global de las Cámaras de Comercio Británicas bajo el título "¿Dónde está el crecimiento?". (1100 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, da las palabras de apertura antes de la Cumbre de Política Monetaria 2025 "Construyendo Comunidades Fuertes y Sostenibles" organizada por el Banco de la Reserva Federal de Cleveland. (1300 GMT) * Reunión del Consejo General del BCE en Berlín. (Virtual) OTROS EVENTOS * Reunión del Consejo Europeo en Bruselas. (Hasta el 27 de junio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DECONS=ECI GfK Consumer Sentiment Jul -19,3 -19,9 12:00 United Kingdom GBCBIS=ECI CBI Distributive Trades Jun -27 14:30 United States USCPR=ECI Corporate Profits Revised Q1 -3,6% 14:30 United States USDGN=ECI Durable Goods May 8,5% -6,3% 14:30 United States USDGXT=ECI Durables Ex-Transport May 0,0% 0,2% 14:30 United States USDGND=ECI Durables Ex-Defense MM May -7,5% 14:30 United States USNDXA=ECI Nondefe Cap Ex-Air May 0,1% -1,5% 14:30 United States USGDPF=ECI GDP Final Q1 -0,2% -0,2% 14:30 United States USGFSF=ECI GDP Sales Final Q1 -2,9% 14:30 United States USGSPF=ECI GDP Cons Spending Final Q1 1,2% 14:30 United States USDGEF=ECI GDP Deflator Final Q1 3,7% 3,7% 14:30 United States USCPPF=ECI Core PCE Prices Fnal Q1 3,4% 3,4% 14:30 United States USPCEF=ECI PCE Prices Final Q1 3,6% 14:30 United States USPXFF=ECI PCE Ex Fd, Eng & Hsg (F) Q1 3,3% 14:30 United States USSXEF=ECI PCE Svs Exl Eng & Hsg (F) Q1 4,1% 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 21 Jun, w/e 245k 245k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 21 Jun, w/e 245,50k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 14 Jun, w/e 1,950M 1,945M 14:30 United States USCFNA=ECI National Activity Index May -0,25 14:30 United States USGBAL=ECI Adv Goods Trade Balance May -88,50B -86,97B 14:30 United States USAWIN=ECI Wholesale Inventories Adv May 0,2% 14:30 United States USARIN=ECI Retail Inventories Ex-Auto Adv May 0,3% 16:00 United States USNAR=ECI Pending Homes Index May 71,3 16:00 United States USNCH=ECI Pending Sales Change MM May 0,1% -6,3% 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 20 Jun, w/e 95B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 20 Jun, w/e 95B 17:00 United States USKCMF=ECI KC Fed Manufacturing Jun -10 17:00 United States USKCCI=ECI KC Fed Composite Index Jun -3 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 26 Jun 65.256.507.700,00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 26 Jun 4,060% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 26 Jun 3,150 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 26 Jun 48,910% 19:00 United States USRMAT=ECI 7Y Note Auc - TA 26 Jun 44.000.042.300,00 19:00 United States USRMAH=ECI 7Y Note Auc - HY 26 Jun 4,194% 19:00 United States USRMAB=ECI 7Y Note Auc - BTC 26 Jun 2,690 19:00 United States USRMAA=ECI 7Y Note Auc - HAP 26 Jun 55,870% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)