Claves para el jueves 27 de febrero

27 feb (Reuters) - EMPRESAS * Iberdrola publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Telefónica publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado y los presenta a las 10:00 hora local. * Endesa publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * OHLA publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Acciona publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Acciona Energía publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Ferrovial publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Grifols celebra Día de los Mercados de Capital en Londres. * CIE Automotive publica resultados trimestrales. * Colonial publica resultados trimestrales. * Fluidra publica resultados trimestrales. * Ence publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Meliá publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Viscofan publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Catalana Occidente publica resultados trimestrales. * Logista paga un dividendo de 0,153 euros * Solaria publica resultados trimestrales. * Puig publica resultados trimestrales. * ACS publica resultados trimestrales. * Sacyr publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * FCC presenta resultados trimestrales. BANCOS CENTRALES * El vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, habla sobre "Novedosa supervisión de la actividad" antes del evento Bank and Fintech Arrangements TechSprint (1500 GMT). * Michelle Bowman, una de las gobernadoras del consejo de la Reserva Federal, habla sobre "Banca comunitaria" antes de la serie de conferencias del Instituto Bancario Robbins de la Universidad Estatal de Fort Hays (1645 GMT). * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, habla sobre "Estabilidad Financiera" antes de la Conferencia de Investigación sobre Regulación Bancaria 2025 del Instituto de Políticas Bancarias de la Universidad de Columbia (1815 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, habla sobre las perspectivas económicas antes de la Previsión Económica de Lyons, presentada por el Centro de Educación y Emprendimiento Económico de la Universidad de Delaware (2015 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, habla sobre la economía antes de la sesión plenaria matutina en el 101º Foro de Perspectivas Agrícolas del Departamento de Agricultura de EEUU, "Enfrentando los Desafíos de Mañana, Hoy". * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "La inflación entonces y ahora" ante el Fayetteville Cumberland Economic Development. OTROS EVENTOS * La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visita Nueva Delhi acompañada por el Colegio de Comisarios para reunirse con el primer ministro, Narendra Modi, y el Gobierno indio (hasta el 28 de febrero). * El primer ministro británico, Keir Starmer, se reúne con el presidente estadounidense, Donald Trump. * La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, habla en la ETH (Escuela Politécnica Federal) de Zúrich (1250 GMT). * El presidente francés, Emmanuel Macron, visita Portugal, se reúne con altos cargos y se dirige al Parlamento portugués (hasta el 28 de febrero). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRPPI=ECI Producer Prices MM Jan 1.0% 08:45 France FRPPIY=ECI Producer Prices YY Jan -3.8% 09:00 Spain ESHICF=ECI HICP Flash YY Feb 2.8% 2.9% 09:00 Spain ESCPIF=ECI CPI YY Flash NSA Feb 3.0% 2.9% 09:00 Spain ESHCP=ECI HICP Flash MM Feb 0.4% -0.1% 09:00 Spain ESCPIM=ECI CPI MM Flash NSA Feb 0.30% 0.20% 09:55 Germany DEUNRT=ECI Unemployment Chg SA Feb 15k 11k 09:55 Germany DEUEMN=ECI Unemployment Total NSA Feb 2.993M 09:55 Germany DEUNR=ECI Unemployment Rate SA Feb 6.2% 6.2% 09:55 Germany DEUEMP=ECI Unemployment Total SA Feb 2.880M 10:00 Euro Zone EUM3=ECI Money-M3 Annual Grwth Jan 3.8% 3.5% 10:00 Euro Zone EULHH=ECI Loans to Households Jan 1.1% 10:00 Euro Zone EULNF=ECI Loans to Non-Fin Jan 1.5% 11:00 Euro Zone EUBUSC=ECI Business Climate Feb -0.94 11:00 Euro Zone EUECOS=ECI Economic Sentiment Feb 96.0 95.2 11:00 Euro Zone EUBUSS=ECI Industrial Sentiment Feb -12.0 -12.9 11:00 Euro Zone EUSERS=ECI Services Sentiment Feb 6.8 6.6 11:00 Euro Zone EUCONS=ECI Consumer Confid. Final Feb -13.6 -13.6 11:00 Euro Zone EUCOIN=ECI Cons Infl Expec Feb 20.2 11:00 Euro Zone EUINSP=ECI Selling Price Expec Feb 8.7 12:00 France FRUEMP=ECI Unemp Class-A SA Jan 2,956.8k 14:30 United States USDGN=ECI Durable Goods Jan 2.0% -2.2% 14:30 United States USDGXT=ECI Durables Ex-Transport Jan 0.3% 0.3% 14:30 United States USDGND=ECI Durables Ex-Defense MM Jan -2.4% 14:30 United States USNDXA=ECI Nondefe Cap Ex-Air Jan 0.3% 0.4% 14:30 United States USGDPP=ECI GDP 2nd Estimate Q4 2.3% 2.3% 14:30 United States USGFSP=ECI GDP Sales Prelim Q4 3.2% 14:30 United States USGSPP=ECI GDP Cons Spending Prelim Q4 4.2% 14:30 United States USDGEP=ECI GDP Deflator Prelim Q4 2.2% 2.2% 14:30 United States USCPPP=ECI Core PCE Prices Prelim Q4 2.5% 2.5% 14:30 United States USPCEP=ECI PCE Prices Prelim Q4 2.3% 14:30 United States USPXFP=ECI PCE Ex Fd, Eng & Hsg (P) Q4 2.2% 14:30 United States USSXEP=ECI PCE Svs Exl Eng & Hsg (P) Q4 3.3% 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 22 Feb, w/e 221k 219k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 22 Feb, w/e 215.25k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 15 Feb, w/e 1.872M 1.869M 16:00 United States USNAR=ECI Pending Homes Index Jan 74.2 16:00 United States USNCH=ECI Pending Sales Change MM Jan -1.3% -5.5% 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 21 Feb, w/e -196B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 21 Feb, w/e -196B 17:00 United States USKCMF=ECI KC Fed Manufacturing Feb -9 17:00 United States USKCCI=ECI KC Fed Composite Index Feb -5 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 27 Feb 85,262,233,500.00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 27 Feb 4.245% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 27 Feb 2.920 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 27 Feb 43.350%

