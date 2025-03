Claves para el jueves 27 de marzo

27 mar (Reuters) - BANCOS CENTRALES * Declaración introductoria de Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, en la Audiencia ECON ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo en Bruselas (1000 GMT). * Discurso de la miembro del consejo del BCE Isabel Schnabel en la Conferencia Mais "Alfabetización financiera y transmisión de política monetaria" organizada por Bayes Business School en Londres (1740 GMT). * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, participa con un mensaje pregrabado en la conferencia "Mujeres en Economía y Finanzas" organizada por el Banco Central de Chile, en Santiago (1805 GMT). * El Banco de Noruega presenta la decisión sobre tipos de interés y el Informe de Política Monetaria 1/25 (0900 GMT). * El Banco de Japón publica el resumen de opiniones de los miembros de su consejo en la reunión del 18-19 de marzo (2350 GMT). OTROS EVENTOS * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, ofrece un discurso en la Universidad Washington y Lee, en Lexington. (2030 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:00 Spain ESRSLY=ECI Retail Sales YY Feb 2,2% 10:00 Euro Zone EUM3=ECI Money-M3 Annual Grwth Feb 3,8% 3,6% 10:00 Euro Zone EULHH=ECI Loans to Households Feb 1,3% 10:00 Euro Zone EULNF=ECI Loans to Non-Fin Feb 2,0% 13:30 United States USCPP=ECI Corporate Profits Prelim Q4 -0,4% 13:30 United States USCPR=ECI Corporate Profits Revised Q4 13:30 United States USGDPF=ECI GDP Final Q4 2,3% 2,3% 13:30 United States USGFSF=ECI GDP Sales Final Q4 3,2% 3,2% 13:30 United States USGSPF=ECI GDP Cons Spending Final Q4 4,2% 13:30 United States USDGEF=ECI GDP Deflator Final Q4 2,4% 2,4% 13:30 United States USCPPF=ECI Core PCE Prices Fnal Q4 2,7% 2,7% 13:30 United States USPCEF=ECI PCE Prices Final Q4 2,4% 2,4% 13:30 United States USPXFF=ECI PCE Ex Fd, Eng & Hsg (F) Q4 2,3% 13:30 United States USSXEF=ECI PCE Svs Exl Eng & Hsg (F) Q4 3,5% 13:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 22 Mar, w/e 225k 223k 13:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 22 Mar, w/e 227,00k 13:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 15 Mar, w/e 1,888M 1,892M 13:30 United States USGBAL=ECI Adv Goods Trade Balance Feb -155,57B 13:30 United States USAWIN=ECI Wholesale Inventories Adv Feb 0,8% 13:30 United States USARIN=ECI Retail Inventories Ex-Auto Adv Feb 0,5% 15:00 United States USNAR=ECI Pending Homes Index Feb 70,6 15:00 United States USNCH=ECI Pending Sales Change MM Feb 1,0% -4,6% 15:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 21 Mar, w/e 9B 15:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 21 Mar, w/e 9B 16:00 United States USKCMF=ECI KC Fed Manufacturing Mar -13 16:00 United States USKCCI=ECI KC Fed Composite Index Mar -5 16:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 27 Mar 75.253.794.000,00 16:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 27 Mar 4,215% 16:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 27 Mar 3,210 16:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 27 Mar 3,470% 18:00 United States USRMAT=ECI 7Y Note Auc - TA 27 Mar 44.000.001.200,00 18:00 United States USRMAH=ECI 7Y Note Auc - HY 27 Mar 4,194% 18:00 United States USRMAB=ECI 7Y Note Auc - BTC 27 Mar 2,640 18:00 United States USRMAA=ECI 7Y Note Auc - HAP 27 Mar 5,810% 20:00 United States USAHI=ECI Quarterly Hog Inventory Mar 101,2% 101,0% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION